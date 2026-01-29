[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 29일

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

48년생 : 기회가 보이니 서둘러도 좋다.60년생 : 위험한 약속은 취소하라.72년생 : 늦은 귀가는 위험하다.84년생 : 인내가 결실을 만든다.96년생 : 시작이 반이다.49년생 : 인간 관계로 즐거운 날.61년생 : 금전 거래는 신중히 하라.73년생 : 명예가 함께하는 날.85년생 : 설레는 만남이 기다린다.97년생 : 새로운 길이 환히 열린다.호랑이50년생 : 최선을 다했는지 점검하라.62년생 : 큰 성과가 손에 잡힌다.74년생 : 욕심을 줄이면 마음 편하다.86년생 : 확장은 천천히 결정하라.98년생 : 휴식이 필요한 날.토끼51년생 : 감사할 일이 생긴다.63년생 : 기다리던 일이 성사된다.75년생 : 가까운 사이일수록 예의 지켜라.87년생 : 끝맺음에서 신중을 더하라.99년생 : 가진 것을 잘 간수해야 한다.52년생 : 하루종일 웃을 일 많다.64년생 : 불필요한 관여는 참아라.76년생 : 오해는 대화로 풀어라.88년생 : 자만은 접고 겸손을 택하라.00년생 : 베푼 만큼 돌아온다.53년생 : 생각한 대로 일이 풀린다.65년생 : 기다리던 일 실현된다.77년생 : 꾸준히 해온 일에 소식 있다.89년생 : 인정에 끌려 불필요한 지출하지 마라.01년생 : 관계에는 균형이 필요하다.54년생 : 기본을 지키면 득이 된다.66년생 : 자만보다 겸손이 필요하다.78년생 : 상대를 존중하면 길이 보인다.90년생 : 괴롭던 일이 해결된다.02년생 : 신중한 태도가 필요하다.43년생 : 반가운 행운이 찾아온다.55년생 : 성실함이 큰 소득을 가져다 준다.67년생 : 먼 곳에서 좋은 소식이 온다.79년생 : 빠른 결단이 필요하다.91년생 : 휴식이 필요한 때.원숭이44년생 : 무리한 약속은 취소하라.56년생 : 욕심을 덜면 재복이 온다.68년생 : 너무 과신하지 말고 점검하라.80년생 : 객관적인 판단이 필요하다.92년생 : 고민하던 일 서서히 풀린다.45년생 : 기대하던 일이 성사된다.57년생 : 뜻밖의 기쁨이 찾아온다.69년생 : 분수를 지키면 편안하다.81년생 : 거리두기로 관계를 지켜라.93년생 : 기회를 놓치지 마라.46년생 : 부드러운 태도가 유리하다.58년생 : 지나친 걱정은 건강을 해친다.70년생 : 사소한 시비는 무시하라.82년생 : 갈등은 대화로 풀어라.94년생 : 조금만 버티면 빛을 본다.돼지47년생 : 경솔한 말은 삼가라.59년생 : 반가운 운이 스며든다.71년생 : 새로운 일에 전망이 밝다.83년생 : 뜬소문에 흔들리지 마라.95년생 : 마무리에 힘을 더하라.