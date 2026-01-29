[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 29일

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 29일

입력 2026-01-29 01:01
수정 2026-01-29 01:01
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대




48년생 : 기회가 보이니 서둘러도 좋다.

60년생 : 위험한 약속은 취소하라.

72년생 : 늦은 귀가는 위험하다.

84년생 : 인내가 결실을 만든다.

96년생 : 시작이 반이다.



49년생 : 인간 관계로 즐거운 날.

61년생 : 금전 거래는 신중히 하라.

73년생 : 명예가 함께하는 날.

85년생 : 설레는 만남이 기다린다.

97년생 : 새로운 길이 환히 열린다.

호랑이

50년생 : 최선을 다했는지 점검하라.

62년생 : 큰 성과가 손에 잡힌다.

74년생 : 욕심을 줄이면 마음 편하다.

86년생 : 확장은 천천히 결정하라.

98년생 : 휴식이 필요한 날.

토끼

51년생 : 감사할 일이 생긴다.

63년생 : 기다리던 일이 성사된다.

75년생 : 가까운 사이일수록 예의 지켜라.

87년생 : 끝맺음에서 신중을 더하라.

99년생 : 가진 것을 잘 간수해야 한다.



52년생 : 하루종일 웃을 일 많다.

64년생 : 불필요한 관여는 참아라.

76년생 : 오해는 대화로 풀어라.

88년생 : 자만은 접고 겸손을 택하라.

00년생 : 베푼 만큼 돌아온다.



53년생 : 생각한 대로 일이 풀린다.

65년생 : 기다리던 일 실현된다.

77년생 : 꾸준히 해온 일에 소식 있다.

89년생 : 인정에 끌려 불필요한 지출하지 마라.

01년생 : 관계에는 균형이 필요하다.



54년생 : 기본을 지키면 득이 된다.

66년생 : 자만보다 겸손이 필요하다.

78년생 : 상대를 존중하면 길이 보인다.

90년생 : 괴롭던 일이 해결된다.

02년생 : 신중한 태도가 필요하다.



43년생 : 반가운 행운이 찾아온다.

55년생 : 성실함이 큰 소득을 가져다 준다.

67년생 : 먼 곳에서 좋은 소식이 온다.

79년생 : 빠른 결단이 필요하다.

91년생 : 휴식이 필요한 때.

원숭이

44년생 : 무리한 약속은 취소하라.

56년생 : 욕심을 덜면 재복이 온다.

68년생 : 너무 과신하지 말고 점검하라.

80년생 : 객관적인 판단이 필요하다.

92년생 : 고민하던 일 서서히 풀린다.



45년생 : 기대하던 일이 성사된다.

57년생 : 뜻밖의 기쁨이 찾아온다.

69년생 : 분수를 지키면 편안하다.

81년생 : 거리두기로 관계를 지켜라.

93년생 : 기회를 놓치지 마라.



46년생 : 부드러운 태도가 유리하다.

58년생 : 지나친 걱정은 건강을 해친다.

70년생 : 사소한 시비는 무시하라.

82년생 : 갈등은 대화로 풀어라.

94년생 : 조금만 버티면 빛을 본다.

돼지

47년생 : 경솔한 말은 삼가라.

59년생 : 반가운 운이 스며든다.

71년생 : 새로운 일에 전망이 밝다.

83년생 : 뜬소문에 흔들리지 마라.

95년생 : 마무리에 힘을 더하라.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
불장인 국내증시에서 여러분의 투자성적은 어떤가요?
코스피가 사상 최고치를 거듭 경신하며 5000선에 바짝 다가섰다. 연초 이후 상승률은 15% 안팎으로, 글로벌 주요 증시 가운데 가장 가파르다. 하지만 개인투자자 수익률은 외국인의 절반에 그치고 있다. 여러분의 수익률은 어떤가요?
1. 수익을 봤다.
2. 손해를 봤다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로