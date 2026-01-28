[김동완의 오늘의 운세 2026년 1월 28일

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[김동완의 오늘의 운세 2026년 1월 28일

입력 2026-01-28 00:54
수정 2026-01-28 00:54
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대




48년생 : 지출 관리에 신경 써라.

60년생 : 다툼은 피하고 웃어넘겨라.

72년생 : 인내가 큰 결실을 만든다.

84년생 : 과한 확장은 잠시 멈춰라.

96년생 : 스스로 해결할 일 생긴다.



49년생 : 가족 소식에 미소가 난다.

61년생 : 계획을 차분히 점검하라.

73년생 : 자존감은 스스로 지켜야 한다.

85년생 : 판단은 느긋할수록 좋다.

97년생 : 너무 힘들면 주위에 도움 청하라.

호랑이

50년생 : 행운이 곁에서 미소 짓는다.

62년생 : 계약은 천천히 진행하라.

74년생 : 과한 무리는 금물.

86년생 : 실속을 챙겨야 한다.

98년생 : 사소한 일에 연연하지 마라.

토끼

51년생 : 희망의 소식이 다가온다.

63년생 : 명예가 빛나고 마음 가볍다.

75년생 : 반가운 일이 찾아온다.

87년생 : 미소로 하루가 시작된다.

99년생 : 집안에 기쁨이 넘친다.



52년생 : 기다림 끝에 복이 온다.

64년생 : 애정이 깊어져 든든하다.

76년생 : 위험한 투자는 미루어라.

88년생 : 시야를 넓히면 답이 보인다.

00년생 : 의욕적인 하루.



53년생 : 허둥대지 말고 대처하라.

65년생 : 부담되던 일이 가벼워진다.

77년생 : 현상 유지에 만족하라.

89년생 : 정정당당히 맞서라.

01년생 : 배려가 관계를 살려준다.



54년생 : 오해는 빨리 풀어라.

66년생 : 기대가 크면 실망도 크다.

78년생 : 사소한 시비도 무조건 피하라.

90년생 : 내실을 챙겨야 한다.

02년생 : 겁먹지 말고 당당히 맞서라.



43년생 : 무난한 하루가 지나간다.

55년생 : 가족에게 반가운 소식 들린다.

67년생 : 고통 뒤에 오는 기쁨이 크다.

79년생 : 절약이 필요하다.

91년생 : 마음먹기에 달려있다.

원숭이

44년생 : 재물과 기쁨이 다가온다.

56년생 : 도움의 손길이 반갑다.

68년생 : 날 선 말은 불필요하다.

80년생 : 걱정이 사라지니 기쁘다.

92년생 : 마음이 복잡해도 조금만 견뎌라.



45년생 : 현재 자리에서 최선을 다하라.

57년생 : 휴식이 먼저인 하루다.

69년생 : 위기를 기회로 바꾸겠다.

81년생 : 고생 끝에 보람이 크다.

93년생 : 천천히 해도 충분하다.



46년생 : 마무리에 집중하라.

58년생 : 분주해도 기본을 지켜라.

70년생 : 경사가 찾아와 기쁘다.

82년생 : 새로운 일은 잠시 보류.

94년생 : 상의하면 더 나은 길이 보인다.

돼지

47년생 : 뜻밖의 행운이 찾아온다.

59년생 : 한 번 더 점검해야 한다.

71년생 : 윗사람과 조심히 대화하라.

83년생 : 먼 외출은 되도록 피하라.

95년생 : 건강이 우선이다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
불장인 국내증시에서 여러분의 투자성적은 어떤가요?
코스피가 사상 최고치를 거듭 경신하며 5000선에 바짝 다가섰다. 연초 이후 상승률은 15% 안팎으로, 글로벌 주요 증시 가운데 가장 가파르다. 하지만 개인투자자 수익률은 외국인의 절반에 그치고 있다. 여러분의 수익률은 어떤가요?
1. 수익을 봤다.
2. 손해를 봤다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로