[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 27일

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 27일

입력 2026-01-27 01:20
수정 2026-01-27 01:20
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대




48년생 : 건강 신호를 잘 체크하라.

60년생 : 인정 못받아도 흔들리지 마라.

72년생 : 수입이 소소히 들어온다.

84년생 : 바쁘지만 보람이 따른다.

96년생 : 가족의 안부를 챙기는 게 좋다.



49년생 : 복이 찾아와 미소 짓는다.

61년생 : 성공의 문이 가까워진다.

73년생 : 지금이 최선의 때이다.

85년생 : 이기심은 살짝 내려놓아라.

97년생 : 담백함이 호감을 부른다.

호랑이

50년생 : 불필요한 일에 신경 쓰지 마라.

62년생 : 쌓은 덕이 빛을 낸다.

74년생 : 인정과 수입이 함께한다.

86년생 : 오늘은 쉬는 편이 낫다.

98년생 : 들뜨지 말고 차분하게 대처하라.

토끼

51년생 : 소소한 행운이 따른다.

63년생 : 신용을 쌓아두면 득이 된다.

75년생 : 길게 보고 투자하라.

87년생 : 웃을 일 많으니 즐겁다.

99년생 : 생활에 풍요가 찾아온다.



52년생 : 포기 말고 끝까지 가라.

64년생 : 붐비는 장소는 피하라.

76년생 : 서두름은 실수를 부른다.

88년생 : 새로운 길이 열린다.

00년생 : 상승 기류가 돕고 있다.



53년생 : 몸과 마음이 맑은 날.

65년생 : 칭찬하면 돌아온다.

77년생 : 주변 정리가 일에도 도움 된다.

89년생 : 먼 이동은 삼가는 게 좋다.

01년생 : 길흉 반반, 꾸준함이 답이다.



54년생 : 남의 말에서 배움 얻는다.

66년생 : 가족의 화합을 다져보라.

78년생 : 판단은 신중하게 하라.

90년생 : 흐름이 서서히 풀려간다.

02년생 : 어려움도 곧 지나간다.



43년생 : 스트레스 관리에 힘써라.

55년생 : 충돌은 대화로 풀어라.

67년생 : 주변 도움에 감사 전하라.

79년생 : 수확의 기쁨을 느낀다.

91년생 : 수고의 대가를 얻는다.

원숭이

44년생 : 지나친 걱정은 금물.

56년생 : 노력 끝 결실이 보인다.

68년생 : 도약의 밑거름이 다져진다.

80년생 : 순리를 따르는 게 좋다.

92년생 : 절제가 필요한 날.



45년생 : 고민하던 일 해결된다.

57년생 : 과신하지 말고 점검하라.

69년생 : 신중한 태도가 필요하다.

81년생 : 감정에 이끌려 잘못된 판단하지 마라.

93년생 : 기회는 준비된 자에게 찾아온다.



46년생 : 오후부터 잘 풀린다.

58년생 : 가는 길마다 환영받는다.

70년생 : 순리에 맡기면 수월해진다.

82년생 : 아쉬움도 곧 사라진다.

94년생 : 서서히 빛을 드러내겠다.

돼지

47년생 : 일이 술술 풀려나간다.

59년생 : 결단이 복을 불러온다.

71년생 : 달콤한 말에 넘어가지 마라.

83년생 : 막힘은 잠시, 곧 풀린다.

95년생 : 참고 견디면 길이 열린다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
불장인 국내증시에서 여러분의 투자성적은 어떤가요?
코스피가 사상 최고치를 거듭 경신하며 5000선에 바짝 다가섰다. 연초 이후 상승률은 15% 안팎으로, 글로벌 주요 증시 가운데 가장 가파르다. 하지만 개인투자자 수익률은 외국인의 절반에 그치고 있다. 여러분의 수익률은 어떤가요?
1. 수익을 봤다.
2. 손해를 봤다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로