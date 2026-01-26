[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 1월 27일 화요일(음력 12월 9일, 신축일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

이미지 확대 AI가 알려주는 오늘의 운세 닫기 이미지 확대 보기 AI가 알려주는 오늘의 운세

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

2026년 1월 27일 화요일(음력 12월 9일, 신축일)의 띠별 운세를 정리해 드립니다.오늘은 ‘하얀 소(신축)’의 날입니다. 묵묵히 일하는 소처럼 우직함과 예리한 판단력(하얀색/금)이 공존하는 날입니다. 요행을 바라기보다는 성실하게 땀 흘린 만큼 확실한 보상을 받는 하루가 될 것입니다.쥐띠 (자)소와 쥐는 좋은 짝입니다. 안정적인 기운이 흐르며, 노력한 것에 비해 더 큰 성과를 얻을 수 있는 운수 좋은 날입니다.1948년생: 건강 컨디션이 매우 좋습니다. 가벼운 외출로 활력을 찾으세요.1960년생: 기다리던 자금 회전이 풀리거나 금전적인 이득이 생깁니다.1972년생: 주변 사람들과 협력하면 어려운 일도 쉽게 해결됩니다. 팀워크가 빛납니다.1984년생: 직장에서 능력을 인정받을 기회가 옵니다. 적극적으로 의견을 내보세요.1996년생: 연애운이 상승합니다. 소개팅이나 미팅 제안이 들어오면 거절하지 마세요.소띠 (축)자신의 날을 맞아 주도권을 쥐게 됩니다. 다만, ‘소 고집’이라는 말처럼 융통성 없이 행동하면 주변과 마찰이 생길 수 있으니 유연함이 필요합니다.1949년생: 옛 지인을 만나 즐거운 시간을 보내거나 반가운 소식을 듣습니다.1961년생: 문서 운이 좋으니 계약이나 서류 관련 일을 처리하기에 적기입니다.1973년생: 너무 완벽하려고 애쓰지 마세요. 조금은 빈틈을 보이는 것이 인간적입니다.1985년생: 새로운 일을 벌이기보다는 현재 하는 일을 점검하고 다지는 것이 유리합니다.1997년생: 학업이나 취업 준비에 있어 집중력이 높아져 좋은 성과를 냅니다.호랑이띠 (인)겉으로는 평온해 보이나 속으로는 갈등이 있을 수 있습니다. 무리하게 일을 추진하기보다는 한 템포 쉬어가는 지혜가 필요합니다.1950년생: 가족이나 자녀 문제로 신경 쓸 일이 생길 수 있습니다. 대화로 푸세요.1962년생: 남의 떡이 커 보일 뿐, 내 손안의 행복이 가장 소중합니다.1974년생: 사소한 시비가 법적 문제로 비화될 수 있으니 감정 조절에 유의하세요.1986년생: 예상치 못한 지출이 발생할 수 있습니다. 지갑을 닫으세요.1998년생: 친구 사이라도 선을 지키는 것이 좋습니다. 예의를 갖추세요.토끼띠 (묘)분주하게 움직이지만 실속이 부족할 수 있습니다. 이것저것 손대기보다 한 가지 목표에 집중하는 것이 효율적입니다.1951년생: 환절기 건강 관리에 유의하세요. 따뜻한 물을 자주 마시는 것이 좋습니다.1963년생: 귀가 얇아지면 손해를 봅니다. 남의 말보다 자신의 판단을 믿으세요.1975년생: 직장에서 책임감이 무거워지는 날입니다. 차분하게 하나씩 해결하세요.1987년생: 연인이나 배우자에게 서운한 감정이 들 수 있습니다. 솔직하게 표현하세요.1999년생: 새로운 취미를 시작하거나 자신을 위한 투자를 하기에 좋은 날입니다.용띠 (진)경쟁심이 발동하는 날입니다. 선의의 경쟁은 성장의 밑거름이 되지만, 지나친 승부욕은 적을 만들 수 있습니다.1952년생: 아랫사람에게 너그러운 모습을 보이면 존경과 덕이 따릅니다.1964년생: 금전 흐름이 원활하지 않을 수 있으니 무리한 투자는 피하세요.1976년생: 동료와 비교하지 마세요. 당신은 당신만의 속도로 가고 있습니다.1988년생: 뜻밖의 장애물을 만날 수 있으나, 지혜롭게 극복할 수 있습니다.2000년생: 친구들과의 모임에서 리더 역할을 맡게 됩니다.뱀띠 (사)소띠와 합이 좋아 운세가 아주 좋습니다. 귀인의 도움으로 막혔던 일이 뚫리고 순풍을 탄 배처럼 나아갑니다.1953년생: 집안에 웃음꽃이 피는 경사가 생깁니다.1965년생: 명예운이 따르니 이름을 알리거나 칭찬을 듣게 됩니다.1977년생: 직장이나 사업에서 좋은 제안을 받게 됩니다. 긍정적으로 검토하세요.1989년생: 짝사랑하던 사람과 이어지거나 연인 관계가 더욱 깊어집니다.2001년생: 시험이나 면접 운이 좋습니다. 자신감을 가지고 임하세요.말띠 (오)오늘은 소와 말이 서로 해를 끼치는 날(원진살)이라 감정 기복이 심할 수 있습니다. 타인을 원망하기보다 내 마음을 다스려야 합니다.1954년생: 괜한 오해를 살 수 있으니 불필요한 말은 삼가는 것이 좋습니다.1966년생: 믿었던 도끼에 발등 찍힐 수 있습니다. 사람을 너무 믿지 마세요.1978년생: 업무상 스트레스가 많을 수 있습니다. 잠시 산책하며 머리를 식히세요.1990년생: 연인과 사소한 말다툼이 큰 싸움으로 번질 수 있으니 주의하세요.2002년생: 충동적인 행동은 후회를 부릅니다. 매사 신중하게 결정하세요.양띠 (미)소와 양이 부딪치는 날(충돌)입니다. 변화와 변동이 많고 예기치 않은 일이 발생할 수 있으니 안전제일입니다.1955년생: 낙상 사고나 가벼운 부상을 조심해야 합니다. 계단을 주의하세요.1967년생: 계획했던 일이 틀어질 수 있습니다. 플랜 B를 준비하세요.1979년생: 부부간에 갈등이 생기면 자존심을 버리고 먼저 양보하세요.1991년생: 직장에서 이동수나 부서 변동 등의 이야기가 나올 수 있습니다.2003년생: 친구들과의 약속이 깨지거나 소외감을 느낄 수 있는 하루입니다.원숭이띠 (신)토생금(흙이 금을 낳음)의 이치로 주변의 지원을 받는 날입니다. 아이디어가 샘솟고 일이 순조롭게 진행됩니다.1956년생: 마음이 편안하고 여유가 넘치는 하루입니다. 취미 생활을 즐기세요.1968년생: 귀인이 나타나 도움을 주니 어려움이 눈 녹듯 사라집니다.1980년생: 재물운이 좋으니 소소한 횡재수를 기대해 봐도 좋습니다.1992년생: 당신의 재능과 끼를 마음껏 발산할 수 있는 무대가 마련됩니다.2004년생: 공부면 공부, 놀이면 놀이, 모든 면에서 의욕이 넘칩니다.닭띠 (유)소띠와 가장 합이 좋은 날 중 하나입니다. 노력 이상의 결실을 맺을 수 있는 최고의 하루가 될 것입니다.1957년생: 집안에 재물이 들어오거나 자녀에게 좋은 일이 생깁니다.1969년생: 사업가는 매출이 오르고 직장인은 승진 기운이 있습니다.1981년생: 모든 일이 계획대로 착착 진행되니 콧노래가 나옵니다.1993년생: 솔로 탈출의 기회입니다. 마음에 드는 이성이 있다면 대시하세요.2005년생: 친구들 사이에서 인기가 많아지고 즐거운 시간을 보냅니다.개띠 (술)소와 개는 서로 형살(조정, 수술 등)의 관계입니다. 사소한 시비나 구설수에 휘말릴 수 있으니 언행을 각별히 조심해야 합니다.1958년생: 건강 검진이나 병원 갈 일이 생길 수 있습니다. 건강을 챙기세요.1970년생: 은혜를 원수로 갚는 사람이 있을 수 있습니다. 보증이나 금전 거래 금물.1982년생: 자신이 한 말에 책임을 져야 할 일이 생깁니다. 신중하게 말하세요.1994년생: 억울한 일이 있어도 오늘은 참고 넘기는 것이 훗날을 위해 좋습니다.2006년생: 집중력이 떨어질 수 있으니 무리한 학습 계획은 피하세요.돼지띠 (해)흐르는 물처럼 무난하고 평탄한 하루입니다. 특별한 사건 사고 없이 안정적인 흐름을 보입니다.1959년생: 주변 사람들과 음식을 나누며 정을 쌓기에 좋은 날입니다.1971년생: 금전운이 서서히 풀리기 시작합니다. 희망을 가지세요.1983년생: 직장에서 중간 역할을 잘 수행하여 인정을 받습니다.1995년생: 여행을 떠나거나 새로운 경험을 하기에 적합한 날입니다.2007년생: 컨디션이 좋고 머리가 맑아 무엇을 해도 잘 되는 날입니다.