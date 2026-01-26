[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 26일

[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 26일

입력 2026-01-26 01:07
수정 2026-01-26 01:07
48년생 : 무리하지 않는 게 좋다.

60년생 : 서두르지 말고 잘 점검하라.

72년생 : 기다리던 소식 들린다.

84년생 : 근심 속에 작은 기쁨 있다.

96년생 : 속도를 늦추는 것도 좋다.



49년생 : 막힌 일들이 풀려간다.

61년생 : 경쟁에서 유리하다.

73년생 : 소문보다는 사실을 바라보라.

85년생 : 말은 아낄수록 좋다.

97년생 : 좋은 흐름이 이어진다.

호랑이

50년생 : 잊고 지내던 인연에게 연락 온다.

62년생 : 금전 운이 무난하다.

74년생 : 신중하면 수월해진다.

86년생 : 자신감이 길을 열어준다.

98년생 : 편히 쉬는 것도 필요하다.

토끼

51년생 : 한걸음씩 천천히 다가가라.

63년생 : 기본기가 중요하다.

75년생 : 신뢰 쌓기가 우선이다.

87년생 : 차분히 기다려야 한다.

99년생 : 서두르지 말고 때를 잡아라.



52년생 : 자존심을 내려놓으면 유리하다.

64년생 : 위축되지 말고 입장을 분명히 하라.

76년생 : 금전 약속은 철저히 하라.

88년생 : 시작과 끝을 잘 체크하라.

00년생 : 담담한 태도가 힘이다.



53년생 : 따뜻한 말이 위로가 된다.

65년생 : 무리한 추진은 잠시 멈춰라.

77년생 : 자기 의사를 분명히 하라.

89년생 : 장벽을 넘을 실마리를 찾는다.

01년생 : 작은 손해가 있지만 배울 것도 있다.



54년생 : 지금 자리를 잘 지켜라.

66년생 : 고지가 눈앞에 있다.

78년생 : 지출 계획을 다시 세워라.

90년생 : 고집을 버리면 득이 된다.

02년생 : 담백함이 관계를 돕는다.



43년생 : 한 우물의 힘을 믿어라.

55년생 : 짜증에는 휴식이 약이다.

67년생 : 상승 흐름이 시작된다.

79년생 : 안전 운전에 유의하라.

91년생 : 들어온 돈은 잘 지켜라.

원숭이

44년생 : 신중함이 실수를 막는다.

56년생 : 반가운 인연이 다가온다.

68년생 : 정을 주면 돌아온다.

80년생 : 말 한마디도 조심하라.

92년생 : 가까운 사이에도 예의가 필요하다.



45년생 : 결정은 차분히 내려라.

57년생 : 다툼은 한걸음 물러서라.

69년생 : 소득 적어도 희망이 있다.

81년생 : 피곤하면 바로 쉬어라.

93년생 : 막힌 일들이 성사된다.



46년생 : 몸과 마음이 여유롭다.

58년생 : 큰 욕심은 살짝 내려두어라.

70년생 : 경청하면 소득 있다.

82년생 : 겸손이 좋은 운을 부른다.

94년생 : 예상과 다른 길이 보인다.

돼지

47년생 : 막힘 없이 순조로운 날.

59년생 : 진심을 전하면 통한다.

71년생 : 귀가는 이를수록 좋다.

83년생 : 배우려는 마음이 필요하다.

95년생 : 과한 욕심은 버려라.
