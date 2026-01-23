[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 24일

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

48년생 : 순조로운 흐름이 이어진다.60년생 : 원하던 일 이루어진다.72년생 : 베푸는 마음이 복이 된다.84년생 : 매사 신중함이 안전하다.96년생 : 잠시 휴식하는 게 좋다.49년생 : 귀인을 만나 힘이 난다.61년생 : 마음 놓고 추진해도 좋다.73년생 : 하루가 유쾌하게 흘러간다.85년생 : 경쟁에서도 미소를 지켜라.97년생 : 집안에 기쁜 일 생긴다.호랑이50년생 : 관계에 균형이 필요하다.62년생 : 안정을 찾으면 길이 보인다.74년생 : 목표를 정하고 천천히 가라.86년생 : 스트레스는 바로 풀어야 한다.98년생 : 성과가 보이니 흐뭇하다.토끼51년생 : 금전 거래는 금물.63년생 : 분실을 주의해야 한다.75년생 : 좋은 기회는 준비된 자에게 온다.87년생 : 뜻밖의 수입이 반갑다.99년생 : 마음을 가다듬는 하루.52년생 : 여유가 지혜를 불러온다.64년생 : 과신하지 말고 점검하라.76년생 : 위축되지 말고 재정비하라.88년생 : 사소한 시비는 흘려보내라.00년생 : 피로가 풀려 마음이 가볍다.53년생 : 소소한 이익이 생긴다.65년생 : 문서 확인을 꼼꼼히 하라.77년생 : 긍정적인 마음가짐이 필요하다.89년생 : 남의 몫은 욕심내지 마라.01년생 : 언쟁은 피하는 게 좋다.54년생 : 심신이 편안한 날.66년생 : 마음이 한결 가벼워진다.78년생 : 열린 마음이 인연을 부른다.90년생 : 화해는 빠를수록 좋다.02년생 : 바라던 일이 가까워진다.43년생 : 마음의 문을 활짝 열어라.55년생 : 꼼꼼함이 안전을 지켜준다.67년생 : 실망도 잠시, 다시 올라선다.79년생 : 가정에 온기가 필요하다.91년생 : 앞장서는 것보다 관망이 유리하다.원숭이44년생 : 마음이 복잡해도 잠시 참아라.56년생 : 참고 견디면 길이 열린다.68년생 : 책임감이 필요한 날.80년생 : 허황된 기대는 내려놓아라.92년생 : 조금만 참으면 복이 온다.45년생 : 주변 환경을 점검하라.57년생 : 가족과의 대화가 필요하다.69년생 : 재운이 다가오니 감사하라.81년생 : 사람들과의 관계 좋아진다.93년생 : 새로운 일은 잠시 보류하라.46년생 : 변화가 생겨도 중심을 지켜라.58년생 : 옳다 싶으면 담대히 가라.70년생 : 확실한 결단이 필요하다.82년생 : 과음은 줄이고 몸을 살펴라.94년생 : 작은 실천이 큰 힘이 된다.돼지47년생 : 뜻했던 일이 지연될 수 있다.59년생 : 이동에는 작은 복이 따른다.71년생 : 재운이 찾아오니 웃음이 난다.83년생 : 타인을 인정하면 편안해진다.95년생 : 소소한 만남이 힘이 된다.