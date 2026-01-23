[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 23일

[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 23일

입력 2026-01-23 01:13
수정 2026-01-23 01:13
이미지 확대




48년생 : 바라던 일 순조롭게 이루어진다.

60년생 : 하던 일을 꾸준히 이어가라.

72년생 : 수고 뒤에 보람이 따른다.

84년생 : 오후 흐름이 더 유리하다.

96년생 : 성의를 보이면 길이 열린다.



49년생 : 행운이 손짓하니 준비하라.

61년생 : 맑게 갠 하늘처럼 환하다.

73년생 : 모임에서 귀한 인연을 만난다.

85년생 : 협동하면 이로운 날.

97년생 : 침착함이 가장 큰 무기가 된다.

호랑이

50년생 : 고비가 오지만 잘 넘길 수 있다.

62년생 : 분주함만큼 소득 따른다.

74년생 : 확고함이 필요한 날.

86년생 : 애정이 깊어져 마음이 따뜻하다.

98년생 : 의욕이 올라 활력이 돌겠다.

토끼

51년생 : 재수가 트여 가뿐하다.

63년생 : 웃음이 번질 일 많다.

75년생 : 투자 판단은 신중히 하라.

87년생 : 계획하던 일 이루어진다.

99년생 : 인정에 치우치지 말아야 한다.



52년생 : 숨고르기가 필요하다.

64년생 : 끈기가 결실을 부른다.

76년생 : 우연한 인연이 다가온다.

88년생 : 주도적으로 길을 헤쳐나가라.

00년생 : 복이 다가오니 흐뭇하다.



53년생 : 길흉이 섞여도 중심을 지켜라.

65년생 : 꼼꼼함이 실수를 줄여준다.

77년생 : 작은 행운이 스며든다.

89년생 : 반가운 소식이 찾아온다.

01년생 : 변화에 유연하게 대처하라.



54년생 : 위기를 기회로 바꿀 수 있다.

66년생 : 가족 화합이 큰 복을 부른다.

78년생 : 잠시 쉬며 고단함을 풀어라.

90년생 : 흐름이 순조로우니 흐뭇하다.

02년생 : 피곤하면 잠시 멈춰도 좋다.



43년생 : 반가운 인연이 찾아온다.

55년생 : 절제가 필요한 날.

67년생 : 재물 흐름이 좋으니 기쁘다.

79년생 : 하는 일마다 잘 진행된다.

91년생 : 바라는 바 이루어진다.

원숭이

44년생 : 밝은 얼굴이 복을 부른다.

56년생 : 형편에 맞춰 계획하라.

68년생 : 윗사람의 조언이 큰 힘이 된다.

80년생 : 뛴 만큼 결실이 따라온다.

92년생 : 배움에 몰입하기에 좋은 날.



45년생 : 끈기가 빛을 발한다.

57년생 : 투자 흐름을 점검하라.

69년생 : 이동, 변화가 순조로운 날.

81년생 : 좋은 결실을 손에 넣는다.

93년생 : 차분한 계획이 필요하다.



46년생 : 화합이 복을 더해준다.

58년생 : 잔잔한 하루임에 만족하라.

70년생 : 마음을 나눌 일이 생긴다.

82년생 : 하던 일을 꾸준히 이어가라.

94년생 : 오해는 대화로 풀어라.

돼지

47년생 : 장거리 여행은 미루는 게 좋다.

59년생 : 복이 충만해 마음이 환하다.

71년생 : 자중하는 자세가 필요하다.

83년생 : 의견 차이는 부드럽게 해소하라.

95년생 : 정리 정돈이 필요하다.
