[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 1월 23일 금요일(음력 12월 5일, 정유일)

2026년 1월 23일 금요일(음력 12월 5일, 정유일)의 띠별 운세를 알려드립니다.오늘은 ‘붉은 닭의 날’입니다. 날카롭고 예리한 기운이 감도는 날이니, 매사에 꼼꼼하게 확인하고 부드러운 태도를 유지하는 것이 행운을 부릅니다.쥐띠 (자)마무리가 중요한 날입니다. 다 된 밥에 재 뿌리는 일이 없도록 마지막까지 긴장을 늦추지 마세요.1948년생: 외출 시 체온 유지에 신경 쓰고 가벼운 두통을 주의하세요.1960년생: 문서 운이 좋으나 도장을 찍을 때는 백 번 확인해도 부족하지 않습니다.1972년생: 직장에서 당신의 능력을 시기하는 사람이 있을 수 있으니 겸손하세요.1984년생: 금전 흐름은 원만하지만, 충동구매로 지출이 커질 수 있습니다.1996년생: 연인이나 친구와 사소한 일로 다툴 수 있습니다. 자존심보다는 관계를 먼저 생각하세요.소띠 (축)협력자가 나타나는 날입니다. 혼자 해결하기 어려운 일도 주변의 도움으로 술술 풀립니다.1949년생: 기다리던 소식을 듣거나 반가운 사람을 만납니다.1961년생: 주변 사람들의 조언을 귀담아들으면 자다가도 떡이 생깁니다.1973년생: 당신의 성실함이 윗사람에게 인정을 받아 좋은 기회로 이어집니다.1985년생: 새로운 일을 시작하기에 좋은 날입니다. 과감하게 도전해 보세요.1997년생: 학업이나 배움에 있어 집중력이 크게 향상되는 시기입니다.호랑이띠 (인)자신의 주장을 너무 내세우면 고립될 수 있습니다. 한 발 물러서서 관망하는 자세가 필요합니다.1950년생: 건강을 위해 무리한 활동은 자제하고 휴식을 취하세요.1962년생: 급하게 서두르면 실수하기 쉽습니다. 돌다리도 두들겨 보고 건너세요.1974년생: 사소한 오해가 갈등으로 번질 수 있으니 언행을 부드럽게 하세요.1986년생: 이동수가 있으나 섣부른 판단은 금물입니다.1998년생: 마음이 다소 들뜨기 쉬우니 차분하게 평정심을 유지하세요.토끼띠 (묘)충돌의 기운이 있습니다. 감정적인 대응보다는 이성적인 판단이 필요한 날입니다.1951년생: 스트레스로 인한 소화불량 등을 주의하세요.1963년생: 가정 내에 작은 불협화음이 생길 수 있으니 대화로 푸세요.1975년생: 말 한마디로 천 냥 빚을 갚거나 만들 수도 있습니다. 입을 무겁게 하세요.1987년생: 작은 실수로 책 잡힐 일이 없도록 매사 철저히 하세요.1999년생: 낯선 사람이나 달콤한 유혹을 경계하는 것이 좋습니다.용띠 (진)행운이 따르는 기분 좋은 날입니다. 당신의 재능이 빛을 발하고 인정을 받습니다.1952년생: 덕을 베풀면 더 큰 복으로 돌아옵니다.1964년생: 바쁘게 움직인 만큼 알찬 결실을 맺습니다.1976년생: 너무 완벽을 기하기보다는 적당한 선에서 타협하는 것이 유리합니다.1988년생: 행운이 가득한 멋진 날입니다. 자신감을 가지고 임하세요.2000년생: 감기 등 건강 관리에 유의하고 옷을 따뜻하게 입으세요.뱀띠 (사)노력에 비해 결과가 조금 아쉬울 수 있으나, 실망하지 말고 정진하세요.1953년생: 겸손한 태도를 유지하면 적도 내 편으로 만들 수 있습니다.1965년생: 금전 문제로 머리가 아플 수 있으니 지출을 줄이세요.1977년생: 좋은 의도로 한 일이 오해를 살 수 있습니다. 결과보다는 과정에 만족하세요.1989년생: 인내심을 가지고 버티면 곧 좋은 기회가 옵니다.2001년생: 긍정적인 에너지가 주변 사람들을 즐겁게 합니다.말띠 (오)열정이 넘치지만 현실적인 벽에 부딪힐 수 있습니다. 유연함이 필요한 하루입니다.1954년생: 싱글이라면 좋은 인연을 만날 수 있는 운입니다.1966년생: 수고는 많으나 당장의 결실은 적을 수 있습니다. 멀리 보세요.1978년생: 희망과 기회는 생각보다 가까운 곳에 숨어 있습니다.1990년생: 스트레스가 쌓이면 바로바로 해소하는 것이 좋습니다.2002년생: 친구들과의 관계에서 의리를 지키는 것이 중요합니다.양띠 (미)비 온 뒤에 땅이 굳어지듯, 어려움을 겪은 후 더욱 단단해지는 날입니다.1955년생: 음지가 양지 됩니다. 힘든 시기가 지나가고 있습니다.1967년생: 사랑하는 사람이나 가족을 실망시키지 않도록 약속을 지키세요.1979년생: 참고 버티면 반드시 좋은 일이 찾아옵니다.1991년생: 당장의 결과에 연연하지 말고 열정을 불태우세요.2003년생: 차분한 마음으로 자신의 내면을 들여다보는 시간을 가지세요.원숭이띠 (신)경쟁자가 나타날 수 있습니다. 긴장감을 늦추지 말고 자신의 자리를 지키세요.1956년생: 건강 관리에 유의하고 규칙적인 식사를 하세요.1968년생: 지나친 경쟁심은 화를 부를 수 있습니다. 상생의 길을 찾으세요.1980년생: 예상치 못한 지출이 발생할 수 있으니 지갑을 닫으세요.1992년생: 톡톡 튀는 아이디어가 돋보이는 날입니다. 메모하는 습관을 가지세요.2004년생: 학업에 집중이 잘 되며, 새로운 것을 배우기에 적합합니다.닭띠 (유)자신의 날을 맞이하여 기운이 강합니다. 다만, 너무 강하면 부러질 수 있으니 유연하세요.1957년생: 자존심을 조금만 내려놓으면 마음이 편안해집니다.1969년생: 고집을 부리면 주변 사람이 떠나갑니다. 귀를 여세요.1981년생: 업무 스트레스가 있을 수 있으나 능히 해결할 수 있습니다.1993년생: 인기가 높아지고 주목받는 날입니다.2005년생: 한 가지 목표에 집중하면 성과를 낼 수 있습니다.개띠 (술)마음이 다소 불안할 수 있습니다. 안정을 취하고 휴식에 집중하는 것이 좋습니다.1958년생: 작은 손해를 보더라도 마음 편한 쪽을 선택하세요.1970년생: 오해를 살 수 있는 행동은 삼가는 것이 좋습니다.1982년생: 과중한 업무로 피로할 수 있으니 컨디션 조절을 잘 하세요.1994년생: 연인과의 관계에서 배려심이 필요합니다.2006년생: 공부가 손에 잡히지 않는다면 가벼운 산책을 추천합니다.돼지띠 (해)물 흐르듯 순조로운 하루입니다. 주변 사람들의 도움으로 일이 잘 풀립니다.1959년생: 평온한 하루를 보내며 마음의 여유를 찾습니다.1971년생: 금전 흐름이 좋아지고 막혔던 일이 뚫립니다.1983년생: 직장에서 승진이나 좋은 평가를 받을 수 있는 운입니다.1995년생: 새로운 사람과의 만남이 기대되는 날입니다.2007년생: 너무 무리하지 말고 적당한 휴식을 취하는 것이 내일을 위해 좋습니다.