[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 21일

방금 들어온 뉴스

[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 21일

입력 2026-01-21 01:21
수정 2026-01-21 01:21
이미지 확대




48년생 : 사사로운 감정보다 대의가 중요하다.

60년생 : 신중한 언행이 필요하다.

72년생 : 감정이 앞서지 않아야 한다.

84년생 : 인심을 잃지 않게 배려하라.

96년생 : 균형 감각이 필요하다.



49년생 : 기다리던 일이 진행되겠다.

61년생 : 용기 내면 길이 열린다.

73년생 : 마음을 나눌수록 가까워진다.

85년생 : 칭찬 한마디가 힘이다.

97년생 : 기분 좋은 소식이 들린다.

호랑이

50년생 : 상황을 차분히 살펴보라.

62년생 : 지금은 잠시 쉬어야 한다.

74년생 : 경솔함보다 신중함을 택하라.

86년생 : 작은 시비는 넘겨야 한다.

98년생 : 다툼보단 대화가 필요하다.

토끼

51년생 : 마음이 가벼워진다.

63년생 : 기분 좋은 수입이 따른다.

75년생 : 가까운 인연일수록 예의 지켜라.

87년생 : 우연한 만남이 반갑다.

99년생 : 흔들림 없이 자신감을 가져라.



52년생 : 건강 신호를 세심히 살펴라.

64년생 : 길 위에서 보내는 시간이 많다.

76년생 : 쉬운 일도 꼼꼼하게 해야 한다.

88년생 : 인연을 넓히면 도움이 된다.

00년생 : 전반적인 흐름이 순조롭다.



53년생 : 스스로를 돌아봐야 한다.

65년생 : 과한 욕심은 내려놓아라.

77년생 : 베푼 만큼 돌아온다.

89년생 : 꾸준함이 내일을 밝힌다.

01년생 : 아직은 때를 더 기다려라.



54년생 : 웃음이 번져 마음이 가볍다.

66년생 : 결과보다 과정을 지켜보라.

78년생 : 소지품을 한 번 더 살펴라.

90년생 : 장거리 외출은 불리하다.

02년생 : 신중함이 행운을 부른다.



43년생 : 작은 소망이 이루어진다.

55년생 : 매사 한 박자 늦춰보라.

67년생 : 가까운 곳을 더 살펴야 한다.

79년생 : 가족의 안부를 챙기는 게 좋겠다.

91년생 : 침착함이 필요한 날.

원숭이

44년생 : 심신이 편안하니 기쁘다.

56년생 : 순리대로 풀리니 안심하라.

68년생 : 긴장을 풀면 길이 보인다.

80년생 : 이동은 줄이고 휴식하라.

92년생 : 조용한 시간이 도움이 된다.



45년생 : 마음이 복잡하니 잠시 쉬어라.

57년생 : 체계적인 계획이 필요하다.

69년생 : 지출 흐름을 점검하라.

81년생 : 인기와 즐거움이 함께 온다.

93년생 : 재운이 들어와 힘이 난다.



46년생 : 대화로 풀면 해법이 보인다.

58년생 : 계획대로 행하기에 좋은 날.

70년생 : 피곤함엔 휴식이 약이다.

82년생 : 베푼 마음은 돌아온다.

94년생 : 돕는 인연이 곁에 있다.

돼지

47년생 : 욕망보다 균형이 필요하다.

59년생 : 일 처리는 여유롭게 하라.

71년생 : 이동은 신중히 판단하라.

83년생 : 스스로의 노력이 필요하다.

95년생 : 도움의 손길이 반갑다.
