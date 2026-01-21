[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 21일

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

48년생 : 사사로운 감정보다 대의가 중요하다.60년생 : 신중한 언행이 필요하다.72년생 : 감정이 앞서지 않아야 한다.84년생 : 인심을 잃지 않게 배려하라.96년생 : 균형 감각이 필요하다.49년생 : 기다리던 일이 진행되겠다.61년생 : 용기 내면 길이 열린다.73년생 : 마음을 나눌수록 가까워진다.85년생 : 칭찬 한마디가 힘이다.97년생 : 기분 좋은 소식이 들린다.호랑이50년생 : 상황을 차분히 살펴보라.62년생 : 지금은 잠시 쉬어야 한다.74년생 : 경솔함보다 신중함을 택하라.86년생 : 작은 시비는 넘겨야 한다.98년생 : 다툼보단 대화가 필요하다.토끼51년생 : 마음이 가벼워진다.63년생 : 기분 좋은 수입이 따른다.75년생 : 가까운 인연일수록 예의 지켜라.87년생 : 우연한 만남이 반갑다.99년생 : 흔들림 없이 자신감을 가져라.52년생 : 건강 신호를 세심히 살펴라.64년생 : 길 위에서 보내는 시간이 많다.76년생 : 쉬운 일도 꼼꼼하게 해야 한다.88년생 : 인연을 넓히면 도움이 된다.00년생 : 전반적인 흐름이 순조롭다.53년생 : 스스로를 돌아봐야 한다.65년생 : 과한 욕심은 내려놓아라.77년생 : 베푼 만큼 돌아온다.89년생 : 꾸준함이 내일을 밝힌다.01년생 : 아직은 때를 더 기다려라.54년생 : 웃음이 번져 마음이 가볍다.66년생 : 결과보다 과정을 지켜보라.78년생 : 소지품을 한 번 더 살펴라.90년생 : 장거리 외출은 불리하다.02년생 : 신중함이 행운을 부른다.43년생 : 작은 소망이 이루어진다.55년생 : 매사 한 박자 늦춰보라.67년생 : 가까운 곳을 더 살펴야 한다.79년생 : 가족의 안부를 챙기는 게 좋겠다.91년생 : 침착함이 필요한 날.원숭이44년생 : 심신이 편안하니 기쁘다.56년생 : 순리대로 풀리니 안심하라.68년생 : 긴장을 풀면 길이 보인다.80년생 : 이동은 줄이고 휴식하라.92년생 : 조용한 시간이 도움이 된다.45년생 : 마음이 복잡하니 잠시 쉬어라.57년생 : 체계적인 계획이 필요하다.69년생 : 지출 흐름을 점검하라.81년생 : 인기와 즐거움이 함께 온다.93년생 : 재운이 들어와 힘이 난다.46년생 : 대화로 풀면 해법이 보인다.58년생 : 계획대로 행하기에 좋은 날.70년생 : 피곤함엔 휴식이 약이다.82년생 : 베푼 마음은 돌아온다.94년생 : 돕는 인연이 곁에 있다.돼지47년생 : 욕망보다 균형이 필요하다.59년생 : 일 처리는 여유롭게 하라.71년생 : 이동은 신중히 판단하라.83년생 : 스스로의 노력이 필요하다.95년생 : 도움의 손길이 반갑다.