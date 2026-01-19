[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 19일

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

48년생 : 용기 내면 길이 보인다.60년생 : 계산은 확실히 하는 게 좋다.72년생 : 휴식이 필요한 때.84년생 : 소소한 기쁨이 찾아온다.96년생 : 입장을 분명히 하라.49년생 : 낙관이 오늘을 밝게 한다.61년생 : 노력은 묵묵히 이어가라.73년생 : 남의 일엔 선을 지켜라.85년생 : 뱉은 말에 책임을 져야 한다.97년생 : 인내가 필요한 날.호랑이50년생 : 늦은 밤 외출은 금물.62년생 : 마음의 쉼표가 필요하다.74년생 : 혼란 속에서도 중심을 지켜라.86년생 : 꾸준함이 답이다.98년생 : 무리는 줄이고 여유를 가질 때.토끼51년생 : 이해심이 관계를 살린다.63년생 : 균형을 지켜라.75년생 : 참으면 더 큰 이익이 온다.87년생 : 인기와 행운이 함께한다.99년생 : 기대를 낮추면 편안하다.52년생 : 재정 계획을 다시 세워야 한다.64년생 : 건강 상태 잘 체크하라.76년생 : 욕심을 덜어내면 오히려 득을 본다.88년생 : 운전과 약속은 신중히.00년생 : 가는 길마다 응원 받겠다.53년생 : 새로운 일은 잠시 보류.65년생 : 허영심을 비우면 여유가 온다.77년생 : 반가운 인연이 다가온다.89년생 : 돌발 상황 잘 대처하라.01년생 : 외로움엔 취미가 도움이 된다.54년생 : 해묵은 감정을 버려라.66년생 : 흔들려도 중심을 잃지 마라.78년생 : 작은 걸음이 쌓여 먼 길을 간다.90년생 : 머무르지 말고 시야를 넓혀라.02년생 : 소신대로 담대히 걸어가라.43년생 : 남의 말에서도 배울 게 있다.55년생 : 생활에 작은 변화가 필요하다.67년생 : 수입 흐름이 안정된다.79년생 : 대인관계 균형이 필요하다.91년생 : 뜻을 펴려면 협심하라.원숭이44년생 : 반가운 만남이 기쁨을 준다.56년생 : 불필요한 이동은 줄여라.68년생 : 사소한 일도 꼼꼼히 챙겨야 한다.80년생 : 분실 주의하라.92년생 : 말은 무겁게, 행동은 담백히.45년생 : 분위기에 휩쓸리지 마라.57년생 : 과신하고 있지 않은지 점검하라.69년생 : 붐비는 곳은 피하는 게 좋다.81년생 : 사람을 너무 믿지 마라.93년생 : 행운은 준비된 곳에 온다.46년생 : 주변과 상의하면 길이 보인다.58년생 : 경솔한 언행은 금물.70년생 : 목소리는 낮추고 경청하라.82년생 : 좋은 재운이 들어온다.94년생 : 진심어린 관계가 복이 된다.돼지47년생 : 너그러움이 복이 되어 돌아온다.59년생 : 심신이 편안하니 기쁘다.71년생 : 과감한 결단이 필요하다.83년생 : 익숙한 방식을 바꿔보라.95년생 : 기회가 다가오니 놓치지 마라.