[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 19일

입력 2026-01-19 01:33
수정 2026-01-19 01:33
48년생 : 용기 내면 길이 보인다.

60년생 : 계산은 확실히 하는 게 좋다.

72년생 : 휴식이 필요한 때.

84년생 : 소소한 기쁨이 찾아온다.

96년생 : 입장을 분명히 하라.



49년생 : 낙관이 오늘을 밝게 한다.

61년생 : 노력은 묵묵히 이어가라.

73년생 : 남의 일엔 선을 지켜라.

85년생 : 뱉은 말에 책임을 져야 한다.

97년생 : 인내가 필요한 날.

호랑이

50년생 : 늦은 밤 외출은 금물.

62년생 : 마음의 쉼표가 필요하다.

74년생 : 혼란 속에서도 중심을 지켜라.

86년생 : 꾸준함이 답이다.

98년생 : 무리는 줄이고 여유를 가질 때.

토끼

51년생 : 이해심이 관계를 살린다.

63년생 : 균형을 지켜라.

75년생 : 참으면 더 큰 이익이 온다.

87년생 : 인기와 행운이 함께한다.

99년생 : 기대를 낮추면 편안하다.



52년생 : 재정 계획을 다시 세워야 한다.

64년생 : 건강 상태 잘 체크하라.

76년생 : 욕심을 덜어내면 오히려 득을 본다.

88년생 : 운전과 약속은 신중히.

00년생 : 가는 길마다 응원 받겠다.



53년생 : 새로운 일은 잠시 보류.

65년생 : 허영심을 비우면 여유가 온다.

77년생 : 반가운 인연이 다가온다.

89년생 : 돌발 상황 잘 대처하라.

01년생 : 외로움엔 취미가 도움이 된다.



54년생 : 해묵은 감정을 버려라.

66년생 : 흔들려도 중심을 잃지 마라.

78년생 : 작은 걸음이 쌓여 먼 길을 간다.

90년생 : 머무르지 말고 시야를 넓혀라.

02년생 : 소신대로 담대히 걸어가라.



43년생 : 남의 말에서도 배울 게 있다.

55년생 : 생활에 작은 변화가 필요하다.

67년생 : 수입 흐름이 안정된다.

79년생 : 대인관계 균형이 필요하다.

91년생 : 뜻을 펴려면 협심하라.

원숭이

44년생 : 반가운 만남이 기쁨을 준다.

56년생 : 불필요한 이동은 줄여라.

68년생 : 사소한 일도 꼼꼼히 챙겨야 한다.

80년생 : 분실 주의하라.

92년생 : 말은 무겁게, 행동은 담백히.



45년생 : 분위기에 휩쓸리지 마라.

57년생 : 과신하고 있지 않은지 점검하라.

69년생 : 붐비는 곳은 피하는 게 좋다.

81년생 : 사람을 너무 믿지 마라.

93년생 : 행운은 준비된 곳에 온다.



46년생 : 주변과 상의하면 길이 보인다.

58년생 : 경솔한 언행은 금물.

70년생 : 목소리는 낮추고 경청하라.

82년생 : 좋은 재운이 들어온다.

94년생 : 진심어린 관계가 복이 된다.

돼지

47년생 : 너그러움이 복이 되어 돌아온다.

59년생 : 심신이 편안하니 기쁘다.

71년생 : 과감한 결단이 필요하다.

83년생 : 익숙한 방식을 바꿔보라.

95년생 : 기회가 다가오니 놓치지 마라.
