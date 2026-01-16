[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 18일

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 18일

입력 2026-01-16 01:47
수정 2026-01-16 01:47
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대




48년생 : 신수가 태평하다.

60년생 : 다정함이 관계를 살린다.

72년생 : 대화하면 고민이 풀리겠다.

84년생 : 나서는 것보다 관망하는 편이 낫다.

96년생 : 배우는 게 많은 하루.



49년생 : 움직이면 즐거움이 있는 날.

61년생 : 기운은 아껴 써야 한다.

73년생 : 여러 의견을 모아 참고하라.

85년생 : 노고가 많으나 곧 풀릴 것이다.

97년생 : 시작이 바르면 끝도 잘 된다.

호랑이

50년생 : 마음이 흔들려도 중심을 잡아라.

62년생 : 작은 일부터 경험을 쌓아보라.

74년생 : 결단은 신중히 내려야 한다.

86년생 : 생활에 변화가 필요하다.

98년생 : 조바심을 내려놓아라.

토끼

51년생 : 예상이 빗나가도 놀라지 마라.

63년생 : 우연한 기회로 안정 찾는다.

75년생 : 조급함을 내려놓아라.

87년생 : 마음의 부담이 사라진다.

99년생 : 맞대응하지 말고 자리를 피하라.



52년생 : 서두르지 않는 것이 지혜.

64년생 : 확신을 가져도 좋다.

76년생 : 문서 확인이 필요하다.

88년생 : 과음은 삼가고 몸을 살펴라.

00년생 : 가는 곳마다 길하다.



53년생 : 무리하지 말고 여유를 가져라.

65년생 : 일찍 귀가하는 것이 좋다.

77년생 : 관계는 신중하게 맺어야 한다.

89년생 : 기쁜 일 생긴다.

01년생 : 달콤한 말에 넘어가지 마라.



54년생 : 금전 관리가 필요하다.

66년생 : 장기적인 관점이 이익을 키운다.

78년생 : 쓸데없는 일에 신경 쓰지 마라.

90년생 : 무난하고 조용한 하루.

02년생 : 마음의 여유가 실수를 줄여준다.



43년생 : 모든 건 마음먹기에 달렸다.

55년생 : 오늘은 결실이 보인다.

67년생 : 기회를 포착할 눈을 가져라.

79년생 : 정체감엔 정리정돈이 좋다.

91년생 : 한숨 쉬고 재정비하라.

원숭이

44년생 : 일이 꼬여도 차분히 풀어라.

56년생 : 건강 상태 꼼꼼하게 체크하라.

68년생 : 과욕은 내려두는 게 이롭다.

80년생 : 유흥에 빠지지 마라.

92년생 : 반가운 연락이 찾아온다.



45년생 : 뜻밖의 기쁨이 찾아온다.

57년생 : 이동과 변수에 여유로 대처하라.

69년생 : 사소한 시비는 흘려보내라.

81년생 : 좋은 인연에는 진심을 보여라.

93년생 : 주관을 또렷히 세워야 한다.



46년생 : 복이 고르게 깃드는 하루.

58년생 : 건강에 대한 자만은 금물.

70년생 : 말실수를 조심해야 한다.

82년생 : 새로운 전개가 시작된다.

94년생 : 쓸데없는 말은 흘려보내라.

돼지

47년생 : 이해심이 필요한 날.

59년생 : 반가운 소식이 찾아온다.

71년생 : 계획을 재점검하는 게 좋겠다.

83년생 : 새로운 것에 도전하기 좋은 날이다.

95년생 : 가벼운 운동이 필요하다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
쿠팡 가입유지 혹은 탈퇴할 것인가?
쿠팡이 개인정보 유출 의혹 이후 진정성 있는 사과보다는 사태 축소에 급급하다는 지적을 받고 있습니다. 지난 30~31일 국회 청문회에서 보여준 관계자들의 불성실한 태도 또한 도마 위에 올랐습니다. 하지만 쿠팡 측은 이러한 논란에도 '탈퇴 회원은 많지 않다'고 발표했습니다. 과연 여러분은 앞으로도 쿠팡 회원을 유지하실 생각입니까?
1. 유지할 계획이다.
2. 탈퇴를 고민 중이다.
3. 이미 탈퇴했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로