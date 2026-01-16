[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 17일

방금 들어온 뉴스

[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 17일

입력 2026-01-16 01:47
수정 2026-01-16 01:47
48년생 : 큰 거래는 미루는 게 좋다.

60년생 : 부탁은 신중히 하라.

72년생 : 고통 뒤 안도가 찾아온다.

84년생 : 자리를 지키는 것이 좋다.

96년생 : 가까운 이의 도움에 감사하라.



49년생 : 자만심을 버려야 한다.

61년생 : 기대는 낮추는 것이 좋다.

73년생 : 당장의 소득은 적어도 희망은 있다.

85년생 : 계산은 분명히 하라.

97년생 : 기운이 넘치지만 과로하지 마라.

호랑이

50년생 : 어려울수록 용기를 내라.

62년생 : 부족함은 배움으로 채워라.

74년생 : 너무 친절한 사람을 조심하라.

86년생 : 일희일비할 필요가 없다.

98년생 : 마음을 열면 길이 보인다.

토끼

51년생 : 하던 일부터 마무리하라.

63년생 : 투자는 한 번 더 점검해야 한다.

75년생 : 사소한 다툼이 커지지 않게 주의.

87년생 : 의외의 횡재수 있다.

99년생 : 언행일치해야 한다.



52년생 : 신뢰를 쌓아야 길이 열린다.

64년생 : 일의 순서를 정리해야 한다.

76년생 : 시각을 넓히면 답이 보인다.

88년생 : 당황하지 말고 대응하라.

00년생 : 자기 통제가 큰 힘이다.



53년생 : 좋은 인연에 마음을 열어라.

65년생 : 오늘은 앞장서지 마라.

77년생 : 자신을 잃지 않아야 한다.

89년생 : 음주는 삼가고 안전을 지켜라.

01년생 : 겉모습보다 본질을 봐야 한다.



54년생 : 기회는 또 돌아오니 걱정 마라.

66년생 : 변덕이 크면 신뢰를 잃는다.

78년생 : 마음이 분주해서 결정을 못 내리는구나.

90년생 : 지나친 걱정은 몸의 병을 부른다.

02년생 : 부탁보다는 자립을 택하라.



43년생 : 막힌 일은 곧 풀려나간다.

55년생 : 새로운 시도는 한발 물러서라.

67년생 : 돈 거래는 신중히 하라.

79년생 : 자리 이동은 불리하다.

91년생 : 언쟁은 피하는 편이 낫다.

원숭이

44년생 : 장거리 여행은 무리.

56년생 : 무리한 계획은 재검토하라.

68년생 : 공사 구분으로 신뢰를 지켜라.

80년생 : 다툴 일은 피하는 게 좋겠다.

92년생 : 건강만 지키면 걱정할 것 없다.



45년생 : 컨디션 조절 잘하라.

57년생 : 갈등 상황이라면 먼저 손을 내밀어라.

69년생 : 새로운 길이 눈앞에 놓인다.

81년생 : 꾸중은 부드럽게 하라.

93년생 : 진취적인 한 걸음이 필요한 때.



46년생 : 활력을 살려 가볍게 움직여라.

58년생 : 때를 기다리면 길이 열린다.

70년생 : 차분한 판단이 필요하다.

82년생 : 가족과의 대화에 힘써라.

94년생 : 중심을 잡아야 흔들리지 않는다.

돼지

47년생 : 독단보다 상의가 필요하다.

59년생 : 수고의 보답이 크게 온다.

71년생 : 평가가 좋아지고 새로운 기회도 온다.

83년생 : 환경에 맞춰 유연해져야 한다.

95년생 : 윗사람 뜻을 따르면 길하다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
