[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 16일

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 16일

입력 2026-01-16 01:47
수정 2026-01-16 01:47
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대




48년생 : 바쁜 하루가 되겠다.

60년생 : 방심 말고 기본을 지켜라.

72년생 : 들뜬 감정은 가라앉혀라.

84년생 : 몸 상태를 세심히 살펴라.

96년생 : 휴식이 우선이다.



49년생 : 능력을 차분히 펼쳐라.

61년생 : 방법을 바꾸어도 좋다.

73년생 : 마무리에 정성을 더하라.

85년생 : 이동은 미루는 게 좋다.

97년생 : 과감한 결단이 요구된다.

호랑이

50년생 : 정직함이 최선이다.

62년생 : 너그러움이 관계를 살린다.

74년생 : 자신을 낮추면 편해진다.

86년생 : 분수를 지키면 안전하다.

98년생 : 자신의 판단을 믿어라.

토끼

51년생 : 귀가 얇으면 손해 본다.

63년생 : 격한 감정은 누그러뜨려라.

75년생 : 자만보다 겸손이 이롭다.

87년생 : 기다리는 것이 행운을 가져다준다.

99년생 : 평정심이 필요한 때.



52년생 : 감정적으로 해결하지 마라.

64년생 : 작은 희생이 필요하다.

76년생 : 한 가지에만 매달리지 마라.

88년생 : 원칙을 지켜라.

00년생 : 지금은 쉬어야 할 때다.



53년생 : 화합이 필요한 날.

65년생 : 현상 유지가 최선일 수 있다.

77년생 : 새 길을 천천히 모색하라.

89년생 : 돈 욕심 많은 벗은 멀리하라.

01년생 : 복이 스며드는 하루.



54년생 : 매매는 서두르지 말라.

66년생 : 사람 일로 마음 조이지 마라.

78년생 : 변동운이 좋으니 움직여라.

90년생 : 먼 곳에서 연락이 있다.

02년생 : 매듭은 차분히 지어라.



43년생 : 계산은 분명히 해두어라.

55년생 : 허풍은 나중에 곤란 겪는다.

67년생 : 용기를 내어 한걸음 전진하라.

79년생 : 길운에도 겸손을 잃지 마라.

91년생 : 경솔함보다 차분함이 좋다.

원숭이

44년생 : 안심하고 계획대로 가라.

56년생 : 용기 잃지 말고 힘을 내라.

68년생 : 언쟁은 피하는 게 좋다.

80년생 : 초조해하면 될 일도 안 된다.

92년생 : 말 한마디를 아껴보라.



45년생 : 무리한 추진은 위험하다.

57년생 : 현재에 충실한 태도가 필요하다.

69년생 : 분위기에 휩쓸리지 마라.

81년생 : 지금은 휴식이 약이다.

93년생 : 원하는 일이라면 속도를 늦춰라.



46년생 : 남의 말에도 배울 것이 있다.

58년생 : 변덕은 손해를 부르기 쉽다.

70년생 : 허영을 버리면 여유 생긴다.

82년생 : 손실 뒤 회복을 믿어보라.

94년생 : 지인과 상의함이 좋겠다.

돼지

47년생 : 움츠리지 말고 정정당당히 나서라.

59년생 : 한결같은 마음이 필요하다.

71년생 : 약속은 반드시 지켜라.

83년생 : 생각해 둔 일은 빨리 진행하라.

95년생 : 몸과 마음에 활기가 돈다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
쿠팡 가입유지 혹은 탈퇴할 것인가?
쿠팡이 개인정보 유출 의혹 이후 진정성 있는 사과보다는 사태 축소에 급급하다는 지적을 받고 있습니다. 지난 30~31일 국회 청문회에서 보여준 관계자들의 불성실한 태도 또한 도마 위에 올랐습니다. 하지만 쿠팡 측은 이러한 논란에도 '탈퇴 회원은 많지 않다'고 발표했습니다. 과연 여러분은 앞으로도 쿠팡 회원을 유지하실 생각입니까?
1. 유지할 계획이다.
2. 탈퇴를 고민 중이다.
3. 이미 탈퇴했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로