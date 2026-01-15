[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 15일

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

48년생 : 운기가 서서히 호전된다.60년생 : 달콤한 말은 한 번 더 살펴라.72년생 : 성공의 기운이 서서히 돈다.84년생 : 큰 계획이 차분히 진행된다.96년생 : 의견 충돌도 배움이다.49년생 : 서로를 이해하면 편안하다.61년생 : 이동하면 마음이 가벼워진다.73년생 : 새 시도는 내일로 미루어라.85년생 : 우유부단하면 손해.97년생 : 반가운 소식이 있다.호랑이50년생 : 금전 거래는 철저히.62년생 : 예상치 못한 지출 있다.74년생 : 낮은 자세가 복을 부른다.86년생 : 성실함이 뜻밖의 이득을 가져다 준다.98년생 : 윗사람의 의견을 참고하라.토끼51년생 : 절제하면 더 큰 길이 열린다.63년생 : 말조심이 오늘을 지켜준다.75년생 : 근심이 생겨도 곧 사라진다.87년생 : 맡은 자리에서 최선을 다하라.99년생 : 도약할 준비가 되었구나.52년생 : 분주해도 기분은 상쾌하다.64년생 : 좋은 인연이 도움을 준다.76년생 : 마음의 안정에 힘써라.88년생 : 과신하지 말고 점검하라.00년생 : 분위기에 쉽게 동요되지 마라.53년생 : 노력을 아끼지 마라.65년생 : 계획한 일 차분히 처리하라.77년생 : 순서를 지키면 길이 보인다.89년생 : 주변과 의논해 해법을 찾아라.01년생 : 좋은 기회를 놓치지 마라.54년생 : 오늘은 일찍 귀가하는 게 좋다.66년생 : 명예 따를 일 생긴다.78년생 : 중도 포기하면 아쉬움이 크다.90년생 : 과격함보다 부드러운 태도가 필요하다.02년생 : 기초를 다지면 든든하다.43년생 : 용기 내어 한 걸음 전진하라.55년생 : 사람 일로 손해 보지 않게 하라.67년생 : 재물 흐름이 차츰 좋아진다.79년생 : 서두르지 말고 때를 보라.91년생 : 성공의 지름길은 성실이다.원숭이44년생 : 성취 뒤엔 말조심이 필요하다.56년생 : 사기성 제안을 경계하라.68년생 : 자존심을 낮추면 길이 보인다.80년생 : 처세를 살피면 인정받는다.92년생 : 하던 일을 꾸준히 이어가라.45년생 : 마음의 안정을 먼저 챙겨라.57년생 : 우유부단함을 내려놓아라.69년생 : 소신을 지키면 기회가 온다.81년생 : 초조함을 누그러뜨려라.93년생 : 작은 실수도 점검하라.46년생 : 살림살이가 한결 윤택해진다.58년생 : 자녀로 인한 기쁨이 있다.70년생 : 가벼운 언행을 피하라.82년생 : 반가운 연락이 기대된다.94년생 : 소문보다는 자신의 판단을 믿어라.돼지47년생 : 주어진 자리에서 최선을 다하라.59년생 : 기대 이상의 소득 본다.71년생 : 신중하면 실수를 줄일 수 있다.83년생 : 늦은 외출은 삼가라.95년생 : 조심스런 태도가 도움된다.