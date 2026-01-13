[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 13일

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

48년생 : 말보다 행동이 필요하다.60년생 : 양보와 인내가 복이다.72년생 : 이름값을 할 기회가 온다.84년생 : 용기 내어 새롭게 시도하라.96년생 : 가족과 마음을 나누어라.49년생 : 수고의 보답이 돌아온다.61년생 : 피로가 누적되니 쉬어가라.73년생 : 시간은 소중히 써야 한다.85년생 : 마무리를 정성껏 하라.97년생 : 남의 말에 흔들리지 마라.호랑이50년생 : 분주하지만 보람도 있다.62년생 : 소득 있지만 말은 조심하라.74년생 : 현실 안주보다 적극성이 필요하다.86년생 : 오해가 풀리니 다행이다.98년생 : 정직함이 최선이다.토끼51년생 : 횡재수 있다.63년생 : 조급함을 내려놓아라.75년생 : 계획대로 진행하라.87년생 : 주변의 충고를 받아들여라.99년생 : 포기 말고 끝까지 가라.52년생 : 고집보다 융화가 필요하다.64년생 : 물러나서 지켜보는 게 유리하다.76년생 : 새 시도에 운이 따른다.88년생 : 방법을 바꾸어 보는 것이 좋겠다.00년생 : 마음을 편히 가지면 좋다.53년생 : 무조건 좋다고 하지 마라.65년생 : 갈등의 불씨를 살펴보아라.77년생 : 실수 뒤엔 배움이 남는다.89년생 : 쉬어가는 것이 필요하다.01년생 : 일이 저절로 풀리겠다.54년생 : 바랐던 결과가 가까워진다.66년생 : 참는 것이 복이다.78년생 : 끈기를 잃지 말고 이어가라.90년생 : 피곤하니 일단 쉬어라.02년생 : 소신대로 차분히 나아가라.43년생 : 내 것을 잘 챙겨야 한다.55년생 : 분수를 지키면 안전하다.67년생 : 자녀를 따뜻히 대해주어라.79년생 : 원망보다는 해법을 찾아라.91년생 : 욕심을 덜면 길이 보인다.원숭이44년생 : 노력의 대가가 돌아온다.56년생 : 있는 그대로도 충분하다.68년생 : 금전 유혹을 조심하라.80년생 : 낙심하지 말고 인내심을 가져라.92년생 : 인내 끝에 성과가 크다.45년생 : 적극성이 행운을 부른다.57년생 : 빠른 해결이 더 유리하다.69년생 : 안전수칙을 먼저 챙겨라.81년생 : 서두르면 놓칠 수 있다.93년생 : 차근차근 하면 기회가 온다.46년생 : 작은 시비도 피하는 게 좋다.58년생 : 한 우물을 파면 성과 얻는다.70년생 : 상승 기류가 이어진다.82년생 : 배움에 온전히 집중하라.94년생 : 앞길이 차분히 열린다.돼지47년생 : 능력을 인정받을 기회다.59년생 : 가족의 건강을 체크하라.71년생 : 정성을 다하면 보람 크다.83년생 : 컨디션 조절에 힘써라.95년생 : 주변 조언에 귀 기울여라.