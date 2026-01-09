[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 11일

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 11일

입력 2026-01-09 01:16
수정 2026-01-09 01:16
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대




48년생 : 운기가 호전되어 풀린다.

60년생 : 가정에 웃음이 번진다.

72년생 : 서운한 마음은 빨리 풀어라.

84년생 : 과로하고 있으니 휴식하라.

96년생 : 하던 일이 차분히 마감된다.



49년생 : 욕심을 줄이면 편안하다.

61년생 : 사람과의 연결이 힘이 된다.

73년생 : 외출길에 소소한 행운 있다.

85년생 : 여가를 즐기는 게 도움 된다.

97년생 : 계획이 수월히 풀려간다.

호랑이

50년생 : 집안이 화목해 마음 편하다.

62년생 : 지출이 줄어 마음 놓인다.

74년생 : 지난 일에 머무르지 마라.

86년생 : 수고에 대한 보람이 따른다.

98년생 : 관계에서는 한 번 더 배려하라.

토끼

51년생 : 좀더 욕심 내도 되겠다.

63년생 : 마음을 비우면 편안하다.

75년생 : 의리를 베풀면 복이 온다.

87년생 : 남의 일엔 한걸음 물러서라.

99년생 : 인내가 내일을 밝힌다.



52년생 : 부담되는 일은 미루어도 좋다.

64년생 : 오늘은 자존감이 살짝 흔들린다.

76년생 : 도움을 청하면 길이 열린다.

88년생 : 말 한마디도 아껴야 한다.

00년생 : 몸과 마음을 먼저 챙겨라.



53년생 : 허세를 버리면 신뢰 얻는다.

65년생 : 동업은 신중히 검토하라.

77년생 : 대범함이 좋은 흐름을 만든다.

89년생 : 수고에 걸맞는 이득 있다.

01년생 : 횡재를 바라지 말고 최선 다해야.



54년생 : 마음을 활짝 열고 소통하라.

66년생 : 돌발 상황을 조심하라.

78년생 : 여유로운 마음가짐이 복을 부른다.

90년생 : 사람은 가려 사귀는 게 좋다.

02년생 : 허황된 계획은 쳐다보지도 마라.



43년생 : 컨디션 조절 잘하라.

55년생 : 대립은 줄이고 양보하라.

67년생 : 가벼운 말실수는 삼가라.

79년생 : 스스로 해결책을 찾아야 한다.

91년생 : 지금은 절약이 최선이다.

원숭이

44년생 : 분수를 지키는 것이 현명하다.

56년생 : 여유를 가지면 길이 보인다.

68년생 : 아랫사람 의견을 존중하라.

80년생 : 허풍은 나중에 곤란 겪는다.

92년생 : 일찍 귀가하는 게 좋다.



45년생 : 밖으로 움직이면 활기가 돈다.

57년생 : 다정한 말이 필요하다.

69년생 : 희망의 빛이 서서히 비친다.

81년생 : 노력한 만큼 결실이 온다.

93년생 : 작은 복을 나누면 더 커진다.



46년생 : 한 가지에 집중하는 게 좋다.

58년생 : 감정적으로 해결하지 마라.

70년생 : 이해 관계는 차분히 풀어라.

82년생 : 인정에 치우치면 손해다.

94년생 : 정신없이 바쁜 하루가 되겠다.

돼지

47년생 : 지출은 있지만 마음이 즐겁다.

59년생 : 과감한 결단이 요구된다.

71년생 : 윗사람의 도움이 필요하겠다.

83년생 : 오해가 풀려 마음 가볍다.

95년생 : 변동운이 좋으니 움직여라.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
쿠팡 가입유지 혹은 탈퇴할 것인가?
쿠팡이 개인정보 유출 의혹 이후 진정성 있는 사과보다는 사태 축소에 급급하다는 지적을 받고 있습니다. 지난 30~31일 국회 청문회에서 보여준 관계자들의 불성실한 태도 또한 도마 위에 올랐습니다. 하지만 쿠팡 측은 이러한 논란에도 '탈퇴 회원은 많지 않다'고 발표했습니다. 과연 여러분은 앞으로도 쿠팡 회원을 유지하실 생각입니까?
1. 유지할 계획인다.
2. 탈퇴를 고민 중이다.
3. 이미 탈퇴했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
광고삭제
위로