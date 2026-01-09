[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 10일

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 10일

입력 2026-01-09 01:16
수정 2026-01-09 01:16
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대




48년생 : 이제야 운이 풀린다.

60년생 : 굳은 마음이 건강을 지켜준다.

72년생 : 길운이 와도 평정심을 지켜라.

84년생 : 요행은 기대하지 마라.

96년생 : 큰 변동은 자제하는 게 좋다.



49년생 : 매우 순조롭게 풀린다.

61년생 : 지금은 무리하지 않는 게 좋다.

73년생 : 쉬어가야 더 멀리 갈 수 있다.

85년생 : 균형을 지키는 게 필요하다.

97년생 : 순리대로 처신해야 길하다.

호랑이

50년생 : 조급하면 손해.

62년생 : 힘들면 주위에 도움 청하라.

74년생 : 화와 복은 함께 오니 들뜨지 마라.

86년생 : 아직은 때가 아니니 기다려라.

98년생 : 기본을 지키면 득이 된다.

토끼

51년생 : 새 시도는 미루고 안전을 택하라.

63년생 : 고집을 버리면 새 길 열린다.

75년생 : 참는 게 약이 되는 하루.

87년생 : 의견 충돌 있으니 양보하라.

99년생 : 마음을 비우면 길이 보인다.



52년생 : 바라던 일이 수월히 풀린다.

64년생 : 운전과 이동은 각별히 조심하라.

76년생 : 관계가 원만하니 마음 놓인다.

88년생 : 순리를 따르면 무리 없다.

00년생 : 큰 위험 없으니 기본에 충실하라.



53년생 : 손재수 조심, 귀중품을 챙겨라.

65년생 : 도움의 손길이 곧 다가온다.

77년생 : 무리하지 마라.

89년생 : 냉정한 판단이 실수를 막아준다.

01년생 : 기쁜 소식이 있다.



54년생 : 소소하게 실속 있는 하루.

66년생 : 유대가 깊어지니 마음이 든든하다.

78년생 : 욕망이 앞서면 실망도 크다.

90년생 : 현재 자리를 지키는 게 최선.

02년생 : 사람을 너무 믿지 마라.



43년생 : 남이 도와주지 않는다고 서운해 마라.

55년생 : 천천히 풀면 매듭이 잘 풀린다.

67년생 : 여유로울 때 미리 저축해야 한다.

79년생 : 변동운 좋으니 마음을 열어보아라.

91년생 : 일찍 귀가해 재충전하라.

원숭이

44년생 : 선택은 단순할수록 후회가 적다.

56년생 : 시간의 힘을 믿고 기다려라.

68년생 : 다툼은 빨리 해결하는 게 좋다.

80년생 : 혼자 짊어지지 말고 짐을 나누어라.

92년생 : 마음의 짐이 서서히 가벼워진다.



45년생 : 적당한 타협도 필요하다.

57년생 : 분실을 주의하라.

69년생 : 사소한 일일수록 신중히 하라.

81년생 : 움직임이 좋은 기회를 부른다.

93년생 : 단정한 태도가 신뢰를 만든다.



46년생 : 불황 속에도 길은 있다.

58년생 : 차분함이 오늘의 경쟁력이다.

70년생 : 직분을 지키는 게 상책.

82년생 : 변덕이 크면 신뢰를 얻지 못한다.

94년생 : 말보다 행동으로 보여주어라.

돼지

47년생 : 저녁 무렵 작은 행운이 온다.

59년생 : 조급해 할 필요가 없다.

71년생 : 반가운 소식에 웃음 번진다.

83년생 : 경솔함은 줄이고 안정에 힘써라.

95년생 : 가족과 대화가 필요하다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
쿠팡 가입유지 혹은 탈퇴할 것인가?
쿠팡이 개인정보 유출 의혹 이후 진정성 있는 사과보다는 사태 축소에 급급하다는 지적을 받고 있습니다. 지난 30~31일 국회 청문회에서 보여준 관계자들의 불성실한 태도 또한 도마 위에 올랐습니다. 하지만 쿠팡 측은 이러한 논란에도 '탈퇴 회원은 많지 않다'고 발표했습니다. 과연 여러분은 앞으로도 쿠팡 회원을 유지하실 생각입니까?
1. 유지할 계획인다.
2. 탈퇴를 고민 중이다.
3. 이미 탈퇴했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
광고삭제
위로