[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 9일

48년생 : 신중하게 생각하고 투자하라.60년생 : 계획대로 진행되니 든든하다.72년생 : 행운이 와도 기본을 지켜라.84년생 : 귀인의 도움엔 감사로 답하라.96년생 : 희망이 보이니 용기를 내라.49년생 : 이동은 삼가고 휴식하라.61년생 : 마무리에 최선을 다하라.73년생 : 일에는 정해진 순서가 있다.85년생 : 가족 간 대화가 오해를 줄여준다.97년생 : 신중함이 오늘의 방패가 된다.호랑이50년생 : 다음 기회를 바라는 게 좋겠다.62년생 : 익숙한 길이 안전하다.74년생 : 안정이 우선이다.86년생 : 기쁜 소식이 오겠다.98년생 : 원칙을 지키면 신뢰가 쌓인다.토끼51년생 : 이사는 서두르지 마라.63년생 : 여기저기 한눈 팔 때가 아니다.75년생 : 북쪽 이동은 가급적 피하라.87년생 : 뜻이 통하니 기쁨이 크다.99년생 : 욕심을 줄이면 마음 편하다.52년생 : 사실 확인 철저히 하라.64년생 : 다음 기회를 바라는 게 좋겠다.76년생 : 과도하게 일을 벌이지 마라.88년생 : 평정심이 오늘의 무기가 된다.00년생 : 가까운 곳에서 실익을 찾아라.53년생 : 조용히 지내면 탈이 없다.65년생 : 절약이 재정을 단단히 만든다.77년생 : 시작이 부드러우니 끝도 편안하다.89년생 : 반가운 손님이 즐거움을 준다.01년생 : 나만의 길을 걸어 보아라.54년생 : 반가운 소식이 들린다.66년생 : 성급한 판단은 잠시 멈춰라.78년생 : 희망찬 결과가 곧 다가온다.90년생 : 오해가 풀리니 다행이다.02년생 : 심신이 피곤하니 잠시 쉬어야.43년생 : 사람 많은 곳은 피하라.55년생 : 노력하면 현상유지는 가능하다.67년생 : 가까운 이에게 예의 지켜라.79년생 : 용기 내서 첫걸음을 시작하라.91년생 : 결과 만큼 과정도 중요하다.원숭이44년생 : 고집을 버리면 새 길이 열린다.56년생 : 자금 운용은 촘촘히 계획하라.68년생 : 일에는 정해진 순서가 있다.80년생 : 작게 주고 크게 얻는다.92년생 : 거친 표현은 삼가야 한다.45년생 : 분별 있는 행동이 신뢰를 지킨다.57년생 : 돈 거래는 하지 않는 게 좋다.69년생 : 기대만큼 결과가 따라온다.81년생 : 확실한 상대에게 전념하라.93년생 : 기회를 놓치지 마라.46년생 : 서두르지 마라. 늦을수록 길하다.58년생 : 복이 다가오니 기대해도 좋다.70년생 : 기회가 오면 망설이지 마라.82년생 : 부당한 일은 쳐다보지도 마라.94년생 : 시기하는 이를 조심해야.돼지47년생 : 구설을 피하려면 말을 아껴라.59년생 : 매매 시기는 늦추는 게 좋다.71년생 : 가족의 안부를 챙겨야겠다.83년생 : 남의 주장에 흔들리지 마라.95년생 : 건강을 먼저 챙기면 운이 따라온다.