[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 5일

방금 들어온 뉴스

[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 5일

입력 2026-01-05 01:07
수정 2026-01-05 01:07
48년생 : 부부 화합에 마음을 써라.

60년생 : 경사가 있어 웃음이 난다.

72년생 : 건강 상태 체크하라.

84년생 : 오해가 풀린다.

96년생 : 자신있게 추진하라.



49년생 : 근심이 걷히니 숨이 놓인다.

61년생 : 결과가 좋아 흐뭇하다.

73년생 : 금전 들어올 일 생긴다.

85년생 : 이동에 행운 따른다.

97년생 : 노력하면 보람 느낀다.

호랑이

50년생 : 속단보다 관찰이 유리하다.

62년생 : 타인의 말에 귀를 기울여라.

74년생 : 작은 손해는 감수하라.

86년생 : 내 몫은 내가 지켜야 한다.

98년생 : 꾸준함이 필요하다.

토끼

51년생 : 비밀을 가볍게 다루지 마라.

63년생 : 가정이 화기애애하다.

75년생 : 고생 끝에 웃는구나.

87년생 : 일마다 소득이 높다.

99년생 : 크게 발전하는 운세다.



52년생 : 방심은 금물, 안전이 우선이다.

64년생 : 외출 계획은 여유 있게 잡아라.

76년생 : 마음먹기에 달려있다.

88년생 : 성급함을 줄이면 실수 없다.

00년생 : 기본기로 승부해도 충분하다.



53년생 : 말 조심을 해야 한다.

65년생 : 이기심을 버려야 산다.

77년생 : 노력의 보답이 찾아온다.

89년생 : 가까운 이의 조언을 들어라.

01년생 : 관계에서는 선을 지켜야 한다.



54년생 : 마음 놓고 추진해도 좋다.

66년생 : 인기 운이 오르는 날.

78년생 : 수입이 늘어 활짝 웃는다.

90년생 : 뜻밖의 일로 깜짝 놀란다.

02년생 : 기본을 지켜야 한다.



43년생 : 기대와 결과는 다를 수 있다.

55년생 : 주변 조언을 새겨 들어라.

67년생 : 균형잡기가 필요하다.

79년생 : 재물 운이 반짝 비친다.

91년생 : 무리한 약속은 줄여라.

원숭이

44년생 : 경솔함을 줄이면 도움 된다.

56년생 : 바라던 일이 이루어진다.

68년생 : 난관이 풀리니 다행이다.

80년생 : 최선을 다하면 길이 보인다.

92년생 : 작은 실수는 빠르게 수습하라.



45년생 : 거동을 신중히 해야 한다.

57년생 : 이동에 행운 따른다.

69년생 : 수익도 크고 풍족한 하루.

81년생 : 새로운 분야를 탐구해 보아라.

93년생 : 천천히 가도 충분히 도착한다.



46년생 : 노력하면 보람을 느낀다.

58년생 : 한 걸음 물러서면 득이 된다.

70년생 : 밤 외출은 삼가는 게 좋겠다.

82년생 : 힘들면 주위에 도움 청하라.

94년생 : 마무리에 최선 다하라.

돼지

47년생 : 지출이 과다하니 점검하라.

59년생 : 도움 받아 일이 해결된다.

71년생 : 전진하면 득이 된다.

83년생 : 문서상의 이득이 있겠다.

95년생 : 휴식이 필요한 날.
