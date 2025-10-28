[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 1일

방금 들어온 뉴스

[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 1일

이미지 확대




48년생 : 마음을 단단히 다져라.

60년생 : 부지런하면 길이 열린다.

72년생 : 도움 손길에 웃음이 난다.

84년생 : 조급함을 누그러뜨려라.

96년생 : 시작 전 호흡을 고를 시기.



49년생 : 마음의 여유를 가져라.

61년생 : 하나에 집중하는 게 유리하다.

73년생 : 가까운 이와 상의해 보라.

85년생 : 비밀은 꼭 지키는 게 좋다.

97년생 : 오늘은 기초를 다져라.

호랑이

50년생 : 과한 지출만 살짝 줄여라.

62년생 : 흐름이 서서히 밝아진다.

74년생 : 작은 선물로 마음을 전하라.

86년생 : 미소로 하루를 시작하라.

98년생 : 남과의 비교는 좋지 않다.

토끼

51년생 : 사소한 다툼은 넘겨라.

63년생 : 뜻밖의 수확이 따른다.

75년생 : 잠시 쉬었다 갈 때.

87년생 : 작은 기쁨에도 만족하라.

99년생 : 조용한 휴식이 약이다.



52년생 : 집안 화목에 미소가 난다.

64년생 : 추진하는 일이 결실을 본다.

76년생 : 간섭은 줄이고 내 일에 집중하라.

88년생 : 기분 좋은 지출이 있겠다.

00년생 : 말보다 실천이 이익이다.



53년생 : 마음이 한결 편안해진다.

65년생 : 언쟁보다 양보가 이익이다.

77년생 : 흔들리면 잠시 쉬어도 좋다.

89년생 : 분실을 주의하라.

01년생 : 일정은 느긋하게 조정하라.



54년생 : 막히던 일이 풀려 속이 시원하다.

66년생 : 우왕좌왕 말고 중심 잡아라.

78년생 : 노력의 결실로 웃게 되겠다.

90년생 : 넘치는 기운은 아껴 두어라.

02년생 : 생활의 리듬을 지켜야 한다.



43년생 : 차분한 판단이 득이다.

55년생 : 천천히 가도 괜찮다.

67년생 : 새로운 인연을 반겨보라.

79년생 : 지출 관리에 신경 쓰라.

91년생 : 기대를 낮추면 편해진다.

원숭이

44년생 : 도움을 받으면 감사 전하라.

56년생 : 큰 계획은 조금 더 다듬어라.

68년생 : 소소한 즐거움이 많다.

80년생 : 베풀면 복이 온다.

92년생 : 기본에 충실하라.



45년생 : 피로하니 일단 쉬어라.

57년생 : 작은 목표부터 세워 보아라.

69년생 : 대화가 오해를 풀어준다.

81년생 : 순리대로 흘려보내도 좋다.

93년생 : 성급함만 줄이면 순조롭다.



46년생 : 맡은 일에 끝까지 충실하라.

58년생 : 잠시 쉬었다 가도 좋겠다.

70년생 : 가벼운 움직임이 행운을 부른다.

82년생 : 의외의 수확이 따른다.

94년생 : 희망을 잃지 않으면 좋은 날 온다.

돼지

47년생 : 심신이 편안한 날.

59년생 : 반가운 연락이 오겠다.

71년생 : 붐비는 곳은 피하라.

83년생 : 계획에 작은 행운이 더해진다.

95년생 : 마음을 편히 가지면 좋다.

