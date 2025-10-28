[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 1일

이미지 확대
쥐
48년생 : 마음을 단단히 다져라.
60년생 : 부지런하면 길이 열린다.
72년생 : 도움 손길에 웃음이 난다.
84년생 : 조급함을 누그러뜨려라.
96년생 : 시작 전 호흡을 고를 시기.
소
49년생 : 마음의 여유를 가져라.
61년생 : 하나에 집중하는 게 유리하다.
73년생 : 가까운 이와 상의해 보라.
85년생 : 비밀은 꼭 지키는 게 좋다.
97년생 : 오늘은 기초를 다져라.
호랑이
50년생 : 과한 지출만 살짝 줄여라.
62년생 : 흐름이 서서히 밝아진다.
74년생 : 작은 선물로 마음을 전하라.
86년생 : 미소로 하루를 시작하라.
98년생 : 남과의 비교는 좋지 않다.
토끼
51년생 : 사소한 다툼은 넘겨라.
63년생 : 뜻밖의 수확이 따른다.
75년생 : 잠시 쉬었다 갈 때.
87년생 : 작은 기쁨에도 만족하라.
99년생 : 조용한 휴식이 약이다.
용
52년생 : 집안 화목에 미소가 난다.
64년생 : 추진하는 일이 결실을 본다.
76년생 : 간섭은 줄이고 내 일에 집중하라.
88년생 : 기분 좋은 지출이 있겠다.
00년생 : 말보다 실천이 이익이다.
뱀
53년생 : 마음이 한결 편안해진다.
65년생 : 언쟁보다 양보가 이익이다.
77년생 : 흔들리면 잠시 쉬어도 좋다.
89년생 : 분실을 주의하라.
01년생 : 일정은 느긋하게 조정하라.
말
54년생 : 막히던 일이 풀려 속이 시원하다.
66년생 : 우왕좌왕 말고 중심 잡아라.
78년생 : 노력의 결실로 웃게 되겠다.
90년생 : 넘치는 기운은 아껴 두어라.
02년생 : 생활의 리듬을 지켜야 한다.
양
43년생 : 차분한 판단이 득이다.
55년생 : 천천히 가도 괜찮다.
67년생 : 새로운 인연을 반겨보라.
79년생 : 지출 관리에 신경 쓰라.
91년생 : 기대를 낮추면 편해진다.
원숭이
44년생 : 도움을 받으면 감사 전하라.
56년생 : 큰 계획은 조금 더 다듬어라.
68년생 : 소소한 즐거움이 많다.
80년생 : 베풀면 복이 온다.
92년생 : 기본에 충실하라.
닭
45년생 : 피로하니 일단 쉬어라.
57년생 : 작은 목표부터 세워 보아라.
69년생 : 대화가 오해를 풀어준다.
81년생 : 순리대로 흘려보내도 좋다.
93년생 : 성급함만 줄이면 순조롭다.
개
46년생 : 맡은 일에 끝까지 충실하라.
58년생 : 잠시 쉬었다 가도 좋겠다.
70년생 : 가벼운 움직임이 행운을 부른다.
82년생 : 의외의 수확이 따른다.
94년생 : 희망을 잃지 않으면 좋은 날 온다.
돼지
47년생 : 심신이 편안한 날.
59년생 : 반가운 연락이 오겠다.
71년생 : 붐비는 곳은 피하라.
83년생 : 계획에 작은 행운이 더해진다.
95년생 : 마음을 편히 가지면 좋다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지