[김동완의 오늘의 운세] 2025년 12월 31일

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[김동완의 오늘의 운세] 2025년 12월 31일

입력 2025-12-31 00:41
수정 2025-12-31 00:41
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대




48년생 : 베푼 정성과 도움이 결국 나에게 돌아온다.

60년생 : 필요 없는 소비를 줄이면 마음도 가벼워진다.

72년생 : 작은 약속이라도 지키는 것이 신뢰를 만든다.

84년생 : 서두르지 말고 순리에 따를수록 이롭다.

96년생 : 주변 눈치보다 나의 균형을 먼저 챙겨라.



49년생 : 마음의 온도를 낮추면 상황이 부드러워진다.

61년생 : 도움은 예상 밖에서 들어온다.

73년생 : 분주하지만 기쁜 일이 함께한다.

85년생 : 순서를 지키면 흐름이 자연스럽다.

97년생 : 무리하지 않고 기본을 지키는 것이 길하다.

호랑이

50년생 : 지금의 흐름을 유지하면 결과가 따른다.

62년생 : 서두르지 않는 태도가 행운을 잡는다.

74년생 : 기쁨과 여유가 마음을 채우는 날이다.

86년생 : 느긋하게 현재를 인정할 때 만족이 커진다.

98년생 : 상대를 의식하기보다 나의 템포를 지켜라.

토끼

51년생 : 주변의 배려와 도움이 자연스럽게 따른다.

63년생 : 예상치 못한 기회가 손에 들어온다.

75년생 : 생각을 나누면 문제의 결이 부드러워진다.

87년생 : 기초부터 단단히 다지는 것이 좋다.

99년생 : 준비가 곧 능력이다, 기본에 충실하라.



52년생 : 반가운 소식과 이득이 함께 들어온다.

64년생 : 집에서 내적인 안정을 갖는 것이 길하다.

76년생 : 수입이 늘어나는 운이니 꾸준히 유지하라.

88년생 : 변화의 기운이 시작되는 날이다.

00년생 : 새 흐름에 자연스럽게 적응하면 좋다.



53년생 : 작은 이득이라도 감사함이 행운을 부른다.

65년생 : 운이 들어오니 흐름에 순응하라.

77년생 : 어긋남이 보이면 속도를 줄여야 한다.

89년생 : 지금 잡는 기회가 매우 중요하다.

01년생 : 조급함보다 한 번의 재정비가 유리하다.



54년생 : 묵묵함 속에서 기쁨이 생긴다.

66년생 : 마음먹은 대로 일이 풀리니 자신감을 가져라.

78년생 : 재정 관리에 각별히 주의하라.

90년생 : 감정이 흔들릴 수 있으니 휴식이 필요하다.

02년생 : 생각이 많을수록 실행이 늦어진다, 작게라도 시작하라.



43년생 : 작은 바람도 천천히 이루어진다.

55년생 : 조용한 집중이 좋은 결과를 만든다.

67년생 : 생각보다 일이 순조롭게 풀린다.

79년생 : 불안은 현실보다 마음에서 크게 자란다.

91년생 : 평정심을 잡으면 길이 명확해진다.

원숭이

44년생 : 무리하면 건강이 먼저 상한다.

56년생 : 마음을 다독이면 안정이 자리잡는다.

68년생 : 사람들의 호감과 인기가 높아지는 시기다.

80년생 : 기쁨이 이어지는 흐름이다.

92년생 : 자신감 있는 태도가 행운을 부른다.



45년생 : 지나친 기대는 실망을 만든다.

57년생 : 서두르면 흐름이 무너질 수 있다.

69년생 : 안전보다 모험보단 안정이 길하다.

81년생 : 새로운 시도에는 용기보다는 계획성이 필요하다.

93년생 : 기회를 잡으려면 마음의 중심부터 세워라.



46년생 : 따뜻한 마음이 관계를 부드럽게 만든다.

58년생 : 진심 어린 태도가 신뢰를 만든다.

70년생 : 힘든 상황도 전화위복이 된다.

82년생 : 겸손한 표현이 길운을 붙든다.

94년생 : 말보다 실천이 평가를 높인다.

돼지

47년생 : 참고 견디면 성과가 크게 돌아온다.

59년생 : 꾸준함이 큰 결실을 만든다.

71년생 : 일의 흐름이 곧 풀린다, 기다림이 답이다.

83년생 : 새로운 도전은 때를 조금 더 보라.

95년생 : 한 걸음씩 차근히 가면 충분히 도달한다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
광고삭제
위로