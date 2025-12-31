[김동완의 오늘의 운세] 2025년 12월 31일

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

48년생 : 베푼 정성과 도움이 결국 나에게 돌아온다.60년생 : 필요 없는 소비를 줄이면 마음도 가벼워진다.72년생 : 작은 약속이라도 지키는 것이 신뢰를 만든다.84년생 : 서두르지 말고 순리에 따를수록 이롭다.96년생 : 주변 눈치보다 나의 균형을 먼저 챙겨라.49년생 : 마음의 온도를 낮추면 상황이 부드러워진다.61년생 : 도움은 예상 밖에서 들어온다.73년생 : 분주하지만 기쁜 일이 함께한다.85년생 : 순서를 지키면 흐름이 자연스럽다.97년생 : 무리하지 않고 기본을 지키는 것이 길하다.호랑이50년생 : 지금의 흐름을 유지하면 결과가 따른다.62년생 : 서두르지 않는 태도가 행운을 잡는다.74년생 : 기쁨과 여유가 마음을 채우는 날이다.86년생 : 느긋하게 현재를 인정할 때 만족이 커진다.98년생 : 상대를 의식하기보다 나의 템포를 지켜라.토끼51년생 : 주변의 배려와 도움이 자연스럽게 따른다.63년생 : 예상치 못한 기회가 손에 들어온다.75년생 : 생각을 나누면 문제의 결이 부드러워진다.87년생 : 기초부터 단단히 다지는 것이 좋다.99년생 : 준비가 곧 능력이다, 기본에 충실하라.52년생 : 반가운 소식과 이득이 함께 들어온다.64년생 : 집에서 내적인 안정을 갖는 것이 길하다.76년생 : 수입이 늘어나는 운이니 꾸준히 유지하라.88년생 : 변화의 기운이 시작되는 날이다.00년생 : 새 흐름에 자연스럽게 적응하면 좋다.53년생 : 작은 이득이라도 감사함이 행운을 부른다.65년생 : 운이 들어오니 흐름에 순응하라.77년생 : 어긋남이 보이면 속도를 줄여야 한다.89년생 : 지금 잡는 기회가 매우 중요하다.01년생 : 조급함보다 한 번의 재정비가 유리하다.54년생 : 묵묵함 속에서 기쁨이 생긴다.66년생 : 마음먹은 대로 일이 풀리니 자신감을 가져라.78년생 : 재정 관리에 각별히 주의하라.90년생 : 감정이 흔들릴 수 있으니 휴식이 필요하다.02년생 : 생각이 많을수록 실행이 늦어진다, 작게라도 시작하라.43년생 : 작은 바람도 천천히 이루어진다.55년생 : 조용한 집중이 좋은 결과를 만든다.67년생 : 생각보다 일이 순조롭게 풀린다.79년생 : 불안은 현실보다 마음에서 크게 자란다.91년생 : 평정심을 잡으면 길이 명확해진다.원숭이44년생 : 무리하면 건강이 먼저 상한다.56년생 : 마음을 다독이면 안정이 자리잡는다.68년생 : 사람들의 호감과 인기가 높아지는 시기다.80년생 : 기쁨이 이어지는 흐름이다.92년생 : 자신감 있는 태도가 행운을 부른다.45년생 : 지나친 기대는 실망을 만든다.57년생 : 서두르면 흐름이 무너질 수 있다.69년생 : 안전보다 모험보단 안정이 길하다.81년생 : 새로운 시도에는 용기보다는 계획성이 필요하다.93년생 : 기회를 잡으려면 마음의 중심부터 세워라.46년생 : 따뜻한 마음이 관계를 부드럽게 만든다.58년생 : 진심 어린 태도가 신뢰를 만든다.70년생 : 힘든 상황도 전화위복이 된다.82년생 : 겸손한 표현이 길운을 붙든다.94년생 : 말보다 실천이 평가를 높인다.돼지47년생 : 참고 견디면 성과가 크게 돌아온다.59년생 : 꾸준함이 큰 결실을 만든다.71년생 : 일의 흐름이 곧 풀린다, 기다림이 답이다.83년생 : 새로운 도전은 때를 조금 더 보라.95년생 : 한 걸음씩 차근히 가면 충분히 도달한다.