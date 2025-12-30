[김동완의 오늘의 운세] 2025년 12월 30일

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[김동완의 오늘의 운세] 2025년 12월 30일

입력 2025-12-30 01:03
수정 2025-12-30 01:03
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대




48년생 : 작은 수입이라도 꾸준히 들어온다.

60년생 : 휴식이 여유를 만들고 여유가 복을 부른다.

72년생 : 기회가 스며드니 마음을 열어두라.

84년생 : 감정적인 발언은 피하는 것이 유리하다.

96년생 : 섣부르게 드러내기보다 조용한 성취가 좋다.



49년생 : 사람을 너무 믿으면 후회가 남는다.

61년생 : 무리한 확대보다 안정 유지가 길하다.

73년생 : 경험 많은 사람의 조언이 큰 도움이 된다.

85년생 : 진행 중인 일을 그대로 이어가면 된다.

97년생 : 중심을 잡으면 흔들림 없는 하루.

호랑이

50년생 : 힘든 시기는 서서히 지나간다.

62년생 : 의견 충돌은 피하는 것이 이롭다.

74년생 : 고집은 상황을 답답하게 만든다.

86년생 : 조용히 관망할수록 유리한 날이다.

98년생 : 한 박자 쉬는 마음이 결과를 부드럽게 한다.

토끼

51년생 : 인간관계에서 신중함이 필요하다.

63년생 : 욕심보다 균형이 더 큰 결실을 만든다.

75년생 : 몸이 쉽게 피로하니 속도를 조절하라.

87년생 : 말보다 태도에 무게를 두라.

99년생 : 서둘 수록 실수가 보인다.



52년생 : 감정 기복은 천천히 가라앉는다.

64년생 : 재물이 들어오나 관리가 핵심이다.

76년생 : 자신의 역할을 명확히 할 때 인정받는다.

88년생 : 관용이 갈등을 줄인다.

00년생 : 조급함보다 속도 조절이 길하다.



53년생 : 계획대로 흐름이 이어진다.

65년생 : 무리한 진행은 위험하다.

77년생 : 오늘은 멈춤이 이득이 되는 시기.

89년생 : 판단은 느긋할수록 명확해진다.

01년생 : 걱정만으로는 해결되지 않는다, 정리부터.



54년생 : 필요 없는 언쟁은 피하는 것이 길하다.

66년생 : 마음이 가벼워지니 결과도 맑다.

78년생 : 성취가 있으니 자신감을 지녀라.

90년생 : 꾸준한 추진이 빛을 발한다.

02년생 : 집중이 성과를 만든다.



43년생 : 복과 이익이 잔잔하게 들어온다.

55년생 : 마음이 복잡하면 결정을 미뤄라.

67년생 : 가까운 사람과의 소통이 중요하다.

79년생 : 방향 전환이 좋은 결과를 낸다.

91년생 : 움직임이 곧 기회를 만든다.

원숭이

44년생 : 작은 성과들이 모여 안정이 만들어진다.

56년생 : 지금의 흐름을 그대로 유지하라.

68년생 : 조정과 협상이 유리한 날이다.

80년생 : 너무 서두르지 말고 흐름을 보라.

92년생 : 소망이 서서히 형태를 갖춘다.



45년생 : 적절한 도움을 받는 날이다.

57년생 : 욕심을 줄이면 일이 자연스럽게 풀린다.

69년생 : 새롭게 시작하기 좋은 기운.

81년생 : 우연한 인연이 이어질 수 있다.

93년생 : 기회를 보면 주저하지 말라.



46년생 : 절제 속에 안정이 있다.

58년생 : 마무리에 힘을 실으면 결과가 선명하다.

70년생 : 상대의 말 속에 해답이 있다.

82년생 : 작지만 실속 있는 소득이 있다.

94년생 : 감정에 휘둘리지 않는 것이 관건이다.

돼지

47년생 : 마음의 균형이 자리를 잡는다.

59년생 : 겸손이 좋은 운을 머물게 한다.

71년생 : 지나친 욕심은 흐름을 막는다.

83년생 : 새로운 관계 속에서 배움이 있다.

95년생 : 관계에 시간과 정성을 들이면 보답이 온다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
탈모약에 대한 건강보험 적용 어떻게 생각하시나요?
이재명 대통령이 보건복지부 업무보고에서 “탈모는 생존의 문제”라며 보건복지부에 탈모 치료제 건강보험 적용을 검토하라고 지시했다. 대통령의 발언을 계기로 탈모를 질병으로 볼 것인지, 미용의 영역으로 볼 것인지를 둘러싼 논쟁이 정치권과 의료계, 온라인 커뮤니티로 빠르게 확산하고 있다. 당신의 생각은?
1. 건강보험 적용이 돼야한다.
2. 건강보험 적용을 해선 안된다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로