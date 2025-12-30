[김동완의 오늘의 운세] 2025년 12월 30일

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

48년생 : 작은 수입이라도 꾸준히 들어온다.60년생 : 휴식이 여유를 만들고 여유가 복을 부른다.72년생 : 기회가 스며드니 마음을 열어두라.84년생 : 감정적인 발언은 피하는 것이 유리하다.96년생 : 섣부르게 드러내기보다 조용한 성취가 좋다.49년생 : 사람을 너무 믿으면 후회가 남는다.61년생 : 무리한 확대보다 안정 유지가 길하다.73년생 : 경험 많은 사람의 조언이 큰 도움이 된다.85년생 : 진행 중인 일을 그대로 이어가면 된다.97년생 : 중심을 잡으면 흔들림 없는 하루.호랑이50년생 : 힘든 시기는 서서히 지나간다.62년생 : 의견 충돌은 피하는 것이 이롭다.74년생 : 고집은 상황을 답답하게 만든다.86년생 : 조용히 관망할수록 유리한 날이다.98년생 : 한 박자 쉬는 마음이 결과를 부드럽게 한다.토끼51년생 : 인간관계에서 신중함이 필요하다.63년생 : 욕심보다 균형이 더 큰 결실을 만든다.75년생 : 몸이 쉽게 피로하니 속도를 조절하라.87년생 : 말보다 태도에 무게를 두라.99년생 : 서둘 수록 실수가 보인다.52년생 : 감정 기복은 천천히 가라앉는다.64년생 : 재물이 들어오나 관리가 핵심이다.76년생 : 자신의 역할을 명확히 할 때 인정받는다.88년생 : 관용이 갈등을 줄인다.00년생 : 조급함보다 속도 조절이 길하다.53년생 : 계획대로 흐름이 이어진다.65년생 : 무리한 진행은 위험하다.77년생 : 오늘은 멈춤이 이득이 되는 시기.89년생 : 판단은 느긋할수록 명확해진다.01년생 : 걱정만으로는 해결되지 않는다, 정리부터.54년생 : 필요 없는 언쟁은 피하는 것이 길하다.66년생 : 마음이 가벼워지니 결과도 맑다.78년생 : 성취가 있으니 자신감을 지녀라.90년생 : 꾸준한 추진이 빛을 발한다.02년생 : 집중이 성과를 만든다.43년생 : 복과 이익이 잔잔하게 들어온다.55년생 : 마음이 복잡하면 결정을 미뤄라.67년생 : 가까운 사람과의 소통이 중요하다.79년생 : 방향 전환이 좋은 결과를 낸다.91년생 : 움직임이 곧 기회를 만든다.원숭이44년생 : 작은 성과들이 모여 안정이 만들어진다.56년생 : 지금의 흐름을 그대로 유지하라.68년생 : 조정과 협상이 유리한 날이다.80년생 : 너무 서두르지 말고 흐름을 보라.92년생 : 소망이 서서히 형태를 갖춘다.45년생 : 적절한 도움을 받는 날이다.57년생 : 욕심을 줄이면 일이 자연스럽게 풀린다.69년생 : 새롭게 시작하기 좋은 기운.81년생 : 우연한 인연이 이어질 수 있다.93년생 : 기회를 보면 주저하지 말라.46년생 : 절제 속에 안정이 있다.58년생 : 마무리에 힘을 실으면 결과가 선명하다.70년생 : 상대의 말 속에 해답이 있다.82년생 : 작지만 실속 있는 소득이 있다.94년생 : 감정에 휘둘리지 않는 것이 관건이다.돼지47년생 : 마음의 균형이 자리를 잡는다.59년생 : 겸손이 좋은 운을 머물게 한다.71년생 : 지나친 욕심은 흐름을 막는다.83년생 : 새로운 관계 속에서 배움이 있다.95년생 : 관계에 시간과 정성을 들이면 보답이 온다.