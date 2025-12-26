[김동완의 오늘의 운세] 2025년 12월 28일

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[김동완의 오늘의 운세] 2025년 12월 28일

입력 2025-12-26 02:27
수정 2025-12-26 02:27
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대




48년생 : 자만은 작은 복도 흩어지게 한다.

60년생 : 집안에 기쁜 일이 피어난다.

72년생 : 기대하지 않은 도움으로 길이 열린다.

84년생 : 세상 소음에 휘둘리지 말고 중심을 잡아라.

96년생 : 말보다 부드러운 태도가 오늘을 이롭게 한다.



49년생 : 자신의 기준을 분명히 하고 밀어붙여라.

61년생 : 판단은 차분하고 냉정해야 실수가 없다.

73년생 : 사람과의 연결이 복을 가져온다.

85년생 : 먼 이동보단 가까운 자리를 지켜라.

97년생 : 바라던 목표가 가까이 다가온다.

호랑이

50년생 : 겉모습보단 진심이 더 큰 힘을 낳는다.

62년생 : 결과는 안정적이니 염려하지 않아도 된다.

74년생 : 오늘은 유지하는 것이 가장 현명하다.

86년생 : 작은 것들은 수월히 해결된다.

98년생 : 먼 이동보다 가까운 곳에서 답을 찾아라.

토끼

51년생 : 생활의 틀을 다시 정돈할 때다.

63년생 : 재물 문제는 서쪽보다 북쪽 흐름을 보라.

75년생 : 바삐 움직여도 효율은 떨어진다, 순서를 조정하라.

87년생 : 손을 내밀 사람은 곧 나타난다.

99년생 : 서두르지 않으면 좋은 흐름이 유지된다.



52년생 : 감정을 풀면 관계가 한결 밝아진다.

64년생 : 몸과 마음이 편안하여 흐름이 고르다.

76년생 : 바람이 바뀌니 운세가 위로 향한다.

88년생 : 활력이 차오르는 날이다.

00년생 : 새로운 자극이 성장의 밑거름 된다.



53년생 : 준비하던 계획이 자연스럽게 실현된다.

65년생 : 재물 기운이 강하게 들어온다.

77년생 : 늦은 귀가는 삼가는 것이 좋다.

89년생 : 오전 중에 좋은 기회가 오니 놓치지 말라.

01년생 : 집안에 따뜻한 기운이 피어난다.



54년생 : 미루던 일은 내일로 넘기는 것이 현명하다.

66년생 : 재물 관련 운이 강하게 비춘다.

78년생 : 투자나 지출은 신중히 다시 보라.

90년생 : 얻는 것은 크지만 소모되는 힘도 있다.

02년생 : 몸 관리가 마음의 안정을 지킨다.



43년생 : 무리한 추진보다는 상황을 보며 걸을 것.

55년생 : 크게 펼칠 일들은 조금 미루는 것이 좋다.

67년생 : 도움의 손길이 예상 밖에서 나타난다.

79년생 : 관계가 부드러워지며 집안도 조화롭다.

91년생 : 속도를 줄이면 좋은 결과가 유지된다.

원숭이

44년생 : 계획을 크게 세우기보다 실천 가능한 것부터.

56년생 : 움직이면 움직일수록 기운이 살아난다.

68년생 : 가족의 마음을 듣는 것이 우선이다.

80년생 : 기회가 손을 내미는 날이다.

92년생 : 중심을 잃지 않으면 길이 열린다.



45년생 : 뜻밖의 귀인이 도움을 준다.

57년생 : 바깥 활동에서 좋은 결과가 생긴다.

69년생 : 사랑과 정이 깊어지는 순간을 경험한다.

81년생 : 놀라운 소식은 있어도 침착하게 대응하라.

93년생 : 모임이나 만찬은 좋은 인연을 끌어온다.



46년생 : 지나친 기대는 오히려 힘을 쓰게 한다.

58년생 : 기운이 가득 차니 하루가 편안하다.

70년생 : 새로운 일의 시작은 신중해야 한다.

82년생 : 한 번 더 생각하면 실수를 줄일 수 있다.

94년생 : 기다리던 좋은 변화가 천천히 들어온다.

돼지

47년생 : 귀한 인연이 어려움을 풀어준다.

59년생 : 웃을 일이 생기는 반가운 하루.

71년생 : 한 단계 올라서는 성과가 있다.

83년생 : 도움과 협력이 자연스럽게 모여든다.

95년생 : 몸 상태가 점차 회복되는 흐름이다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
탈모약에 대한 건강보험 적용 어떻게 생각하시나요?
이재명 대통령이 보건복지부 업무보고에서 “탈모는 생존의 문제”라며 보건복지부에 탈모 치료제 건강보험 적용을 검토하라고 지시했다. 대통령의 발언을 계기로 탈모를 질병으로 볼 것인지, 미용의 영역으로 볼 것인지를 둘러싼 논쟁이 정치권과 의료계, 온라인 커뮤니티로 빠르게 확산하고 있다. 당신의 생각은?
1. 건강보험 적용이 돼야한다.
2. 건강보험 적용을 해선 안된다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로