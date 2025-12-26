[김동완의 오늘의 운세] 2025년 12월 27일

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

48년생 : 당장은 막혀 보여도 흐름이 바뀌니 조급하지 말라.60년생 : 역할과 자리가 점차 안정된다.72년생 : 맡은 일을 흔들림 없이 꾸준히 해내는 것이 길하다.84년생 : 자신의 경계를 분명히 하는 것이 이롭다.96년생 : 감정의 충돌은 피하면 무난하다.49년생 : 몸의 작은 신호도 무시하지 말라.61년생 : 흐름이 순탄하니 무리할 필요 없다.73년생 : 신뢰가 오늘의 열쇠다.85년생 : 쌓아온 노력의 결실이 차츰 드러난다.97년생 : 자신을 격려하며 나아가라.호랑이50년생 : 예상 밖의 변수가 생길 수 있다.62년생 : 스스로를 다독이는 마음가짐이 필요하다.74년생 : 약속과 계산은 분명하게 해야 한다.86년생 : 목표가 자연스럽게 이루어지는 흐름이다.98년생 : 상황에 주눅 들지 말고 중심을 잡을 것.토끼51년생 : 일의 진척이 더디니 잠시 숨 고르기가 좋다.63년생 : 조용히 처리해야 유리한 일이 있다.75년생 : 바람이 바뀌니 좋은 재물 기운이 따른다.87년생 : 오래 걸린 일도 마침표가 보인다.99년생 : 기대하던 소식이 희망을 준다.52년생 : 사적인 감정은 일단 내려놓는 것이 좋다.64년생 : 성과는 있으나 건강은 가볍게 보지 말라.76년생 : 방향 전환이 필요할 때가 온다.88년생 : 관계에 새로운 바람이 들어온다.00년생 : 상황에 따라 유연하게 대처하면 길하다.53년생 : 작은 갈등은 대화를 통해 풀어라.65년생 : 나서지 않으면 오해를 막을 수 있다.77년생 : 친족 간 문제는 섣불리 개입하지 말 것.89년생 : 솔직함이 관계를 한결 가볍게 한다.01년생 : 고집이 강하면 손해가 따른다.54년생 : 마음이 열리면 복이 자연히 들어온다.66년생 : 재물과 기쁨이 함께하는 흐름이다.78년생 : 먼 이동이나 큰 변동은 신중해야 한다.90년생 : 사소한 말에 마음이 흔들릴 수 있다.02년생 : 거래나 약속은 내용 확인이 가장 중요하다.43년생 : 흐름이 고르게 이어지는 길운이다.55년생 : 자기 판단에 확신을 가져도 좋다.67년생 : 차분함이 즐거움을 불러온다.79년생 : 말 한마디가 사람의 마음을 바꾼다.91년생 : 안정시켜야 할 것은 마음이다.원숭이44년생 : 뜻밖의 반가운 소식이 찾아온다.56년생 : 일은 작고 단순한 것부터 시작하라.68년생 : 예상치 못한 손실은 대비하면 막을 수 있다.80년생 : 성실함이 평가받는 날이다.92년생 : 마무리에서 실수가 없도록 정리할 것.45년생 : 재물의 흐름이 차츰 좋아진다.57년생 : 남의 몫을 탐하지 않는 것이 이롭다.69년생 : 몸의 피로를 관리하는 날.81년생 : 기회는 빠르게 잡는 것이 좋다.93년생 : 시작과 끝 모두 차분히 해야 길하다.46년생 : 불필요한 걱정은 마음을 어지럽힌다.58년생 : 자신의 건강 리듬을 점검할 때다.70년생 : 지출은 계획적으로 관리하라.82년생 : 욕심을 줄이면 길이 열린다.94년생 : 예상치 못한 좋은 소식이 다가온다.돼지47년생 : 현재의 위치와 상황에 만족하는 것이 길하다.59년생 : 사람과의 연결이 큰 힘을 준다.71년생 : 의욕은 좋지만 실행은 차분하게.83년생 : 재정 흐름이 안정되는 날이다.95년생 : 마음을 낮추면 도움과 기회가 함께 온다.