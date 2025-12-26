[김동완의 오늘의 운세] 2025년 12월 26일

방금 들어온 뉴스

[김동완의 오늘의 운세] 2025년 12월 26일

입력 2025-12-26 02:26
수정 2025-12-26 02:26
48년생 : 마음을 가볍게 두면 몸도 편안해진다.

60년생 : 지나친 책임감은 조금 내려놓아도 된다.

72년생 : 진행 속도는 느려도 방향은 바르게 잡힌다.

84년생 : 작은 성취가 이어지는 흐름이다.

96년생 : 주변 시선보다 자신의 리듬을 지켜라.



49년생 : 서둘지 않으면 일이 저절로 풀린다.

61년생 : 대화 속에 해결의 실마리가 있다.

73년생 : 오늘은 나누는 마음이 행운을 부른다.

85년생 : 욕심을 조금 내려놓는 것이 오히려 이득이다.

97년생 : 진심 어린 태도가 신뢰를 만든다.

호랑이

50년생 : 몸 상태를 우선으로 관리하라.

62년생 : 준비해 온 일이 드디어 움직인다.

74년생 : 노력의 결과가 서서히 드러난다.

86년생 : 조용한 휴식이 마음을 안정시킨다.

98년생 : 오늘은 큰 결정보다는 정리와 점검에 집중.

토끼

51년생 : 사소한 일에 마음을 쓰지 말 것.

63년생 : 주변 사람의 마음을 먼저 헤아려라.

75년생 : 작은 성취가 오래도록 힘이 된다.

87년생 : 새로운 길을 찾으려 하지 말고 흐름을 따라라.

99년생 : 감정 표현은 부드러울수록 관계가 좋아진다.



52년생 : 말보다 행동이 신뢰를 만든다.

64년생 : 중요한 결정을 내리기엔 조금 이르다.

76년생 : 느긋함이 오히려 능력을 빛나게 한다.

88년생 : 무리하지 않아도 좋은 결과가 온다.

00년생 : 조급함이 실수를 부른다. 천천히.



53년생 : 마음을 열면 관계가 한결 부드러워진다.

65년생 : 바람처럼 스쳐가는 걱정은 붙잡지 말라.

77년생 : 원하는 것을 차츰 이룰 수 있는 흐름.

89년생 : 작은 선택 하나가 분위기를 바꾼다.

01년생 : 말수를 줄이면 안정이 다가온다.



54년생 : 몸을 너무 혹사하지 않는 것이 좋다.

66년생 : 꾸준히 하면 무난히 성과가 따라온다.

78년생 : 주변과의 조율이 부드럽다.

90년생 : 자신감 있는 태도가 행운을 부른다.

02년생 : 혼자 감당하려 하지 말고 나누어라.



43년생 : 큰 소리보다는 조용한 배려가 이롭다.

55년생 : 작은 실수는 천천히 바로잡으면 된다.

67년생 : 무리한 계획은 피하라.

79년생 : 오늘은 단순함이 길하다.

91년생 : 자신을 믿는 태도가 상황을 안정시킨다.

원숭이

44년생 : 평온한 하루가 마음을 채운다.

56년생 : 천천히 해도 늦지 않다.

68년생 : 정직한 태도가 결국 이긴다.

80년생 : 성급하면 실수를 부른다.

92년생 : 핵심 하나만 지키면 안정된다.



45년생 : 몸과 마음의 균형을 맞추라.

57년생 : 서두르지 않으면 해결된다.

69년생 : 신뢰는 말보다 꾸준함에서 나온다.

81년생 : 조용히 집중하면 성과가 좋다.

93년생 : 결정을 내릴 때 감정보다는 사실을 보라.



46년생 : 필요 없는 걱정은 내려놓아라.

58년생 : 작은 성과가 기분을 밝게 한다.

70년생 : 가까운 관계 속에 해답이 있다.

82년생 : 차근차근 계획을 정리하라.

94년생 : 무리하지 않으면 일이 자연스레 풀린다.

돼지

47년생 : 마음을 편히 두면 기운이 정돈된다.

59년생 : 사람을 너무 믿지 말고 기준을 세울 것.

71년생 : 불안해도 실상은 크게 걱정할 것 없다.

83년생 : 상황을 부드럽게 조율하면 길하다.

95년생 : 조급해하지 않으면 좋은 흐름이 유지된다.
