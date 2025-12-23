[김동완의 오늘의 운세] 2025년 12월 23일

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[김동완의 오늘의 운세] 2025년 12월 23일

입력 2025-12-23 01:10
수정 2025-12-23 01:10
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대




48년생 : 마음을 조용히 하면 흐르는 대로 일이 풀린다.

60년생 : 도움을 요청하면 기대보다 따뜻한 손길이 있다.

72년생 : 준비한 바가 차근히 성과로 이어진다.

84년생 : 사람을 너무 많이 만나지 않는 것이 좋다.

96년생 : 한 번 더 확인하면 실수를 피한다.



49년생 : 긍정의 말이 하루의 분위기를 바꾼다.

61년생 : 안정과 평온이 중심이 된다.

73년생 : 집안에 반가운 기운이 감돈다.

85년생 : 감정 섞인 말은 오해를 낳으니 조심하라.

97년생 : 몸과 마음의 속도가 같아지니 편안하다.

호랑이

50년생 : 작은 변화라도 몸 상태를 먼저 살펴라.

62년생 : 시작해보면 의외로 수월하다.

74년생 : 어려운 부탁도 조용히 들어줄 수 있다.

86년생 : 새로운 일이 들어오나 준비 과정이 필요하다.

98년생 : 사람의 말보다 표정에 진심이 담긴다.

토끼

51년생 : 조급함을 내려놓으면 흐름이 부드럽다.

63년생 : 건강 신호에 신경을 기울여라.

75년생 : 결과는 서서히 드러나니 조급해하지 마라.

87년생 : 이동·변경 계획은 신중히 검토하라.

99년생 : 말 한마디가 상황을 달리 만든다.



52년생 : 작은 약속도 성실해야 신뢰가 단단하다.

64년생 : 가까운 인연이라도 선을 분명히 하라.

76년생 : 계획은 세분화할수록 실수가 줄어든다.

88년생 : 마음을 다독이면 복이 들어온다.

00년생 : 조심스러운 금전 판단이 이득을 지킨다.



53년생 : 신뢰를 회복하는 흐름이 자연스럽게 열린다.

65년생 : 좋은 인연과의 교류가 편안하다.

77년생 : 사소하지만 기분 좋은 일이 생긴다.

89년생 : 소중한 것을 정리하며 마음을 안정시켜라.

01년생 : 조급함 없이 천천히 가면 무리 없다.



54년생 : 부드러운 양보가 더 큰 이익을 부른다.

66년생 : 도움을 청하면 해결의 실마리가 잡힌다.

78년생 : 조용히 차분하게 처리하면 실수가 없다.

90년생 : 가까운 사람과의 대화가 힌트가 된다.

02년생 : 혼자 결정하기보다 의견을 나누는 것이 좋다.



43년생 : 한 걸음 물러서면 일이 평온해진다.

55년생 : 오늘은 큰 변화보다 유지가 길하다.

67년생 : 무리하지 않아도 좋은 소식이 온다.

79년생 : 마음을 차분히 정돈하면 길이 보인다.

91년생 : 욕심을 줄이면 상황이 더 맑게 보인다.

원숭이

44년생 : 마음속 기쁨이 조용히 피어오른다.

56년생 : 꾸준한 노력이 드디어 모습을 드러낸다.

68년생 : 베풂은 언젠가 꼭 되돌아온다.

80년생 : 한 가지에 집중하면 깊이가 생긴다.

92년생 : 너무 많은 선택지는 혼란을 만든다.



45년생 : 조용히 휴식 시간을 가지는 것이 이롭다.

57년생 : 주변인의 감정에 휘말리지 마라.

69년생 : 실수는 작게 지나갈 수 있다.

81년생 : 차근차근하면 결과가 좋아진다.

93년생 : 지금의 균형을 유지하는 것이 포인트.



46년생 : 기회와 유혹이 동시에 온다. 신중히 보라.

58년생 : 노력 끝에 보람을 느낄 순간이 온다.

70년생 : 지나친 욕심은 마음을 무겁게 한다.

82년생 : 새로운 일은 내일로 미뤄도 된다.

94년생 : 도전은 좋지만 준비 없이 서두르지 마라.

돼지

47년생 : 여유를 가지면 운이 자연스럽게 오른다.

59년생 : 말에 실수하지 않도록 천천히 생각하라.

71년생 : 걱정이 커 보여도 결과는 온화하다.

83년생 : 조정과 협상이 필요한 시점.

95년생 : 스스로의 속도를 지키는 것이 가장 안정적이다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
탈모약에 대한 건강보험 적용 어떻게 생각하시나요?
이재명 대통령이 보건복지부 업무보고에서 “탈모는 생존의 문제”라며 보건복지부에 탈모 치료제 건강보험 적용을 검토하라고 지시했다. 대통령의 발언을 계기로 탈모를 질병으로 볼 것인지, 미용의 영역으로 볼 것인지를 둘러싼 논쟁이 정치권과 의료계, 온라인 커뮤니티로 빠르게 확산하고 있다. 당신의 생각은?
1. 건강보험 적용이 돼야한다.
2. 건강보험 적용을 해선 안된다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로