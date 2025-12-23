조산아 외래진료비 경감제… 임신 기간 짧을수록 더 지원 [알아두면 쓸데 있는 건강 정보]

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

조산아 외래진료비 경감제… 임신 기간 짧을수록 더 지원 [알아두면 쓸데 있는 건강 정보]

입력 2025-12-23 00:43
수정 2025-12-23 00:43
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
Q. 조산아 외래진료비 본인 부담 경감제도 무엇이 달라지나.

A. 일찍 태어날수록 발달이 더딘 조산아의 특성을 고려한다. 임신 기간이 짧을수록 지원 기간이 늘어나도록 제도가 개선된다. 기존에는 경감 기간이 일률적으로 5년이었으나, 내년 1월부터는 최대 5년 4개월까지 확대된다.

Q. 경감 지원 기간은.

A. 임신 기간이 29주 미만이면 출생일로부터 5년 4개월이 되는 날까지 적용된다. 29주 이상에서 33주 미만은 5년 3개월, 33주 이상에서 37주 미만이면 5년 2개월이 되는 날까지다. 저체중아가 조산아라면 저체중아 경감 기간 5년 대신 조산아 경감 기간을 적용한다.

Q. 기존 경감 신청자도 적용되나.

A. 내년 1월 1일 기준 경감 기간에 있는 신청자는 별도 신청 없이 적용된다. 예를 들어 2021년 1월 2일에 출생한 조산아는 내년 1월 1일까지 경감 대상이어서 기간이 늘어난다. 다만 그 이전 출생자는 적용되지 않는다.

Q. 연장된 경감 기간 어떻게 확인하나.

A. 가까운 국민건강보험공단 지사 또는 요양기관에서 확인할 수 있다. 등록 오류로 임신 기간을 수정해야 하면 출생증명서를 내야 한다.
2025-12-23 27면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
관련기사
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
탈모약에 대한 건강보험 적용 어떻게 생각하시나요?
이재명 대통령이 보건복지부 업무보고에서 “탈모는 생존의 문제”라며 보건복지부에 탈모 치료제 건강보험 적용을 검토하라고 지시했다. 대통령의 발언을 계기로 탈모를 질병으로 볼 것인지, 미용의 영역으로 볼 것인지를 둘러싼 논쟁이 정치권과 의료계, 온라인 커뮤니티로 빠르게 확산하고 있다. 당신의 생각은?
1. 건강보험 적용이 돼야한다.
2. 건강보험 적용을 해선 안된다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로