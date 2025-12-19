[김동완의 오늘의 운세] 2025년 12월 21일

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[김동완의 오늘의 운세] 2025년 12월 21일

입력 2025-12-19 00:46
수정 2025-12-19 00:46
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대




48년생 : 맡겨진 역할을 묵묵히 하면 신뢰가 쌓인다.

60년생 : 도움의 손길이 자연스럽게 다가온다.

72년생 : 피로가 쌓이면 판단도 흐려진다. 쉬어가라.

84년생 : 기대한 만큼 결과가 바로 오진 않는다.

96년생 : 문서·연락·계약 등에 반가운 소식이 스친다.



49년생 : 서로의 마음을 이해하면 갈등이 줄어든다.

61년생 : 바라는 일이 순조롭게 풀려간다.

73년생 : 마음이 편안하고 만족스러운 하루.

85년생 : 윗사람의 조언이 결정의 기준이 된다.

97년생 : 새로운 인연이 들어올 수 있다.

호랑이

50년생 : 원칙을 지키면 흐름이 길하게 이어진다.

62년생 : 작은 실수라도 빠르게 고치면 문제 없다.

74년생 : 욕심을 줄여야 안정된다.

86년생 : 타인의 말 속에 힌트가 있다.

98년생 : 베푼 만큼 예상치 못한 이익이 생긴다.

토끼

51년생 : 과감히 놓으면 마음이 편하다.

63년생 : 자신의 소유나 위치를 확실하게 지켜라.

75년생 : 손해가 있어도 부드럽게 넘어가는 것이 낫다.

87년생 : 걱정을 혼자서 안고 끌어안지 말라.

99년생 : 말은 줄이고 행동은 조용히 하라.



52년생 : 기대가 크면 실망도 커지니 마음을 가볍게.

64년생 : 마음이 편안하면 모든 일이 순탄하다.

76년생 : 욕심을 조금 내려놓으면 길이 보인다.

88년생 : 크게 욕심내지 않으면 흐름이 좋아진다.

00년생 : 오늘의 편안함을 유지하는 것이 최선이다.



53년생 : 금전의 움직임이 순조롭다.

65년생 : 뜻밖에 좋은 기회가 들어온다.

77년생 : 기쁜 일들이 서서히 늘어난다.

89년생 : 속마음을 너무 드러내지 않는 것이 좋다.

01년생 : 결과를 서둘러 바라지 말라.



54년생 : 생각한 바가 이루어질 조짐이 있다.

66년생 : 집안 분위기가 따스해진다.

78년생 : 스스로 만족할 만한 성과가 생긴다.

90년생 : 주변에서 당신을 긍정적으로 바라본다.

02년생 : 새로운 사람과의 인연이 시작될 수 있다.



43년생 : 실행하면 길이 열린다.

55년생 : 건강을 과신하지 말고 조심하라.

67년생 : 금전 문제로 수고가 들어갈 수 있다.

79년생 : 고집은 관계를 막는다. 부드럽게 하라.

91년생 : 지금은 버티고 지키는 것이 더 이롭다.

원숭이

44년생 : 마음이 충만하여 기쁨을 느낀다.

56년생 : 성실히 움직이면 좋은 결실이 따른다.

68년생 : 방심하지 않고 몸을 챙겨라.

80년생 : 재물보다 명예가 더 중요하다.

92년생 : 새로운 인맥은 오늘은 피하는 것이 좋다.



45년생 : 재물의 흐름은 좋으나 오래 머물지 않는다.

57년생 : 사람을 너무 쉽게 믿지 마라.

69년생 : 진심 어린 태도가 상황을 바꾼다.

81년생 : 뜻밖의 이익이 들어올 수 있다.

93년생 : 마음을 가라앉히고 조용히 보내라.



46년생 : 하루가 순조롭고 편안하다.

58년생 : 성과는 있지만 체력 관리가 필요하다.

70년생 : 새로운 사람과의 관계가 좋은 영향을 준다.

82년생 : 세심한 검토가 모든 실수를 막는다.

94년생 : 일이 순풍처럼 풀릴 가능성 높다.

돼지

47년생 : 운이 차츰 올라간다.

59년생 : 능률과 집중력이 서서히 상승한다.

71년생 : 감정의 무게를 가볍게 하면 길해진다.

83년생 : 분수를 지키면 자리가 단단해진다.

95년생 : 너무 앞서가려 하지 말고 지금을 다져라.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
탈모약에 대한 건강보험 적용 어떻게 생각하시나요?
이재명 대통령이 보건복지부 업무보고에서 “탈모는 생존의 문제”라며 보건복지부에 탈모 치료제 건강보험 적용을 검토하라고 지시했다. 대통령의 발언을 계기로 탈모를 질병으로 볼 것인지, 미용의 영역으로 볼 것인지를 둘러싼 논쟁이 정치권과 의료계, 온라인 커뮤니티로 빠르게 확산하고 있다. 당신의 생각은?
1. 건강보험 적용이 돼야한다.
2. 건강보험 적용을 해선 안된다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로