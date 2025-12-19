[김동완의 오늘의 운세] 2025년 12월 20일

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[김동완의 오늘의 운세] 2025년 12월 20일

입력 2025-12-19 00:46
수정 2025-12-19 00:46
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대




48년생 : 오늘은 작은 희망이라도 마음에 담아두면 좋다.

60년생 : 무리하지 말고 컨디션 조절을 우선하라.

72년생 : 계획을 세웠어도 변수가 있으니 유연하게 대비하라.

84년생 : 겸손함이 오히려 사람들을 끌어준다.

96년생 : 새로움보다 익숙한 선택이 안전하다.



49년생 : 가까운 사람과의 관계에서 선을 지키는 것이 필요하다.

61년생 : 금전문제는 소득보다 지출 관리가 핵심이다.

73년생 : 마음이 열리면 일이 자연스럽게 풀린다.

85년생 : 기본에 충실하면 얻는 것이 있다.

97년생 : 운이 따르니 작은 성취도 소중히 하라.

호랑이

50년생 : 지금은 나아가기보다 상황을 지켜볼 때.

62년생 : 서두르면 잃는 것이 생긴다.

74년생 : 인간관계에서 편안함과 조화가 살아난다.

86년생 : 계획대로 해도 예상치 못한 변수가 생긴다.

98년생 : 마음의 균형을 지키는 것이 최우선.

토끼

51년생 : 익숙하지 않은 일은 오늘은 피하는 것이 맞다.

63년생 : 기대하지 않은 성과가 따라온다.

75년생 : 논리적으로 옳아도 오해를 살 수 있으니 말은 부드럽게.

87년생 : 행동을 줄이고 상황을 먼저 지켜보라.

99년생 : 가족에게 연락만 해도 마음이 놓인다.



52년생 : 감정은 감추되 태도는 단정하게.

64년생 : 몸이 먼저 보내는 신호에 주의하라.

76년생 : 생각보다 문제가 쉽게 해결된다.

88년생 : 서둘러 결론 내리지 말고 내일을 바라봐라.

00년생 : 기회는 눈앞보다 주변의 변화에서 온다.



53년생 : 뜻대로 흘러가지 않아도 결과는 나쁘지 않다.

65년생 : 진심은 표정에서 드러난다.

77년생 : 강하게 맞서기보다 부드럽게 빠져나와라.

89년생 : 오늘은 평온함 그 자체만으로도 충분하다.

01년생 : 금전은 움직이지 않는 것이 이롭다.



54년생 : 상황을 받아들이는 것이 더 빠른 해결책이다.

66년생 : 믿음은 결과를 천천히 데려온다.

78년생 : 안정된 흐름을 유지하는 것이 유리하다.

90년생 : 참는 것이 곧 현명함이다.

02년생 : 말보다 마음을 먼저 다스리라.



43년생 : 먼저 움직이지 않고 관망하는 것이 안전하다.

55년생 : 변동이나 변경은 피하는 것이 좋다.

67년생 : 실속은 가까운 사람·가까운 곳에서 나온다.

79년생 : 결정을 미루지 말고 바로 처리하라.

91년생 : 빠른 판단이 기회를 낚는다.

원숭이

44년생 : 충돌은 상황을 더 복잡하게 만든다.

56년생 : 마음을 굳게 하면 건강과 운이 함께 오른다.

68년생 : 신념대로 행동하면 좋은 결과가 있다.

80년생 : 내면이 안정되니 표정이 부드러워진다.

92년생 : 가까운 사람과 함께 하는 것이 큰 힘이 된다.



45년생 : 성과는 천천히 드러나는 법이다.

57년생 : 과한 움직임은 피하고 한발씩.

69년생 : 오늘은 느린 출발이 오히려 안전하다.

81년생 : 막혔던 일이 서서히 풀린다.

93년생 : 달콤한 말은 경계하라.



46년생 : 누구의 도움 없이도 해결된다.

58년생 : 의외의 좋은 성과가 찾아온다.

70년생 : 가까운 사람과의 약속일수록 신중하라.

82년생 : 계산하고 움직이면 재복이 따른다.

94년생 : 오늘의 추진력은 그대로 유지하라.

돼지

47년생 : 가는 길마다 이득이 있다.

59년생 : 기쁜 소식이 찾아온다.

71년생 : 인내하면 좋은 결과가 온다.

83년생 : 한 번 더 검토하고 움직여라.

95년생 : 조급해지면 실수가 생긴다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
탈모약에 대한 건강보험 적용 어떻게 생각하시나요?
이재명 대통령이 보건복지부 업무보고에서 “탈모는 생존의 문제”라며 보건복지부에 탈모 치료제 건강보험 적용을 검토하라고 지시했다. 대통령의 발언을 계기로 탈모를 질병으로 볼 것인지, 미용의 영역으로 볼 것인지를 둘러싼 논쟁이 정치권과 의료계, 온라인 커뮤니티로 빠르게 확산하고 있다. 당신의 생각은?
1. 건강보험 적용이 돼야한다.
2. 건강보험 적용을 해선 안된다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로