[김동완의 오늘의 운세] 2025년 12월 19일

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[김동완의 오늘의 운세] 2025년 12월 19일

입력 2025-12-19 00:46
수정 2025-12-19 00:46
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대




48년생 : 먼저 양보하면 관계가 부드럽게 정리된다.

60년생 : 집안의 평온을 지키는 것이 우선이다.

72년생 : 괜한 말에 엮이지 않도록 분명한 선을 두라.

84년생 : 새로운 흐름이 열릴 조짐이 있다.

96년생 : 오후 들어 상황이 한결 수월해진다.



49년생 : 쌓아 온 것이 결과로 드러난다.

61년생 : 재정 운에서 약간의 긴축이 필요하다.

73년생 : 작은 성취라도 스스로 인정해 주어라.

85년생 : 정도를 지키면 흔들림이 없다.

97년생 : 말보다 태도로 진심을 보일 것.

호랑이

50년생 : 한 걸음 물러나면 시야가 넓어진다.

62년생 : 마음의 여유가 결정의 질을 높인다.

74년생 : 예상치 못한 전환점이 행운으로 이어진다.

86년생 : 사람들의 관심이 집중되는 날.

98년생 : 감정이 더해지면 판단이 흐려진다. 조절하라.

토끼

51년생 : 불필요한 개입은 피하는 것이 좋다.

63년생 : 서두르면 오히려 기회를 놓친다.

75년생 : 우연한 만남 속에 의미가 숨어있다.

87년생 : 투자나 지출은 신중하게 보류하라.

99년생 : 한 가지에 집중하면 성과가 빠르다.



52년생 : 주변과 협력하는 태도가 복을 부른다.

64년생 : 작은 실수라도 과소평가하지 마라.

76년생 : 계산이 어긋날 수 있으니 신중히 점검하라.

88년생 : 예상 밖의 득이 따를 수 있다.

00년생 : 상대를 가볍게 보면 후회한다.



53년생 : 타인의 의견을 한 번 더 들을 것.

65년생 : 남의 일에 섣불리 나서지 마라.

77년생 : 오늘은 귀가 시간을 앞당기는 것이 편하다.

89년생 : 주장은 부드럽게 조정하라.

01년생 : 금전 흐름이 무거우니 소비는 절제하라.



54년생 : 계획이 늦어질 수 있으니 여유 있게 잡아라.

66년생 : 주변에서 당신의 노력을 인정받는다.

78년생 : 여성에게 유리한 흐름이 있다.

90년생 : 누군가에게 맡기는 것이 오히려 현명하다.

02년생 : 감정에 흔들리지 말고 차분히 조절하라.



43년생 : 작은 말다툼이 커질 수 있으니 조심하라.

55년생 : 전반적으로 운이 상승하는 흐름.

67년생 : 생활이 안정되고 마음도 편안하다.

79년생 : 계획에 변동이 생길 수 있다.

91년생 : 방향 전환이 필요하면 과감히 해도 좋다.

원숭이

44년생 : 문제는 해결되나 다른 변수가 생긴다.

56년생 : 주변 환경이 당신에게 유리하게 흐른다.

68년생 : 새로운 일 시작하기 좋은 시점.

80년생 : 작은 시비에도 신중해야 한다.

92년생 : 우회가 해결책이 될 수 있다.



45년생 : 지금은 움직이기보다 기회를 기다릴 때.

57년생 : 길운이 서서히 들어온다.

69년생 : 긴장을 풀고 자연스럽게 행동하라.

81년생 : 이동이나 여행에서 즐거움이 따른다.

93년생 : 달콤한 말에 쉽게 흔들리지 말라.



46년생 : 타인의 것을 탐하지 마라. 손실 있다.

58년생 : 재정 흐름이 좋아 마음이 가벼워진다.

70년생 : 새 일은 순조롭게 시작된다.

82년생 : 단호함이 오늘의 무기다.

94년생 : 목표가 분명하면 속도도 붙는다.

돼지

47년생 : 서두르면 실수한다. 차분히 하라.

59년생 : 기쁜 소식이 마음을 밝게 한다.

71년생 : 윗사람에게 도움을 청하면 해결된다.

83년생 : 인정받고 존재감이 드러나는 날.

95년생 : 독단적으로 결정하지 말고 한 번 더 확인하라.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
탈모약에 대한 건강보험 적용 어떻게 생각하시나요?
이재명 대통령이 보건복지부 업무보고에서 “탈모는 생존의 문제”라며 보건복지부에 탈모 치료제 건강보험 적용을 검토하라고 지시했다. 대통령의 발언을 계기로 탈모를 질병으로 볼 것인지, 미용의 영역으로 볼 것인지를 둘러싼 논쟁이 정치권과 의료계, 온라인 커뮤니티로 빠르게 확산하고 있다. 당신의 생각은?
1. 건강보험 적용이 돼야한다.
2. 건강보험 적용을 해선 안된다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로