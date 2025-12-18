[김동완의 오늘의 운세] 2025년 12월 18일

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[김동완의 오늘의 운세] 2025년 12월 18일

입력 2025-12-18 01:03
수정 2025-12-18 01:03
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대




48년생 : 오해가 풀리며 마음이 한결 가벼워진다.

60년생 : 계획을 실천하기 좋은 흐름이다.

72년생 : 갈피를 잡고 한 길로 밀어붙이는 것이 유리하다.

84년생 : 상황을 정확히 판단하는 안목이 필요하다.

96년생 : 말보다 행동이 더 중요한 날이다.



49년생 : 오래 엉킨 고민들이 차츰 풀린다.

61년생 : 문서·서류 관련하여 한 번 더 검토하라.

73년생 : 앞으로 나아가는 힘이 생긴다.

85년생 : 새로운 인연을 통해 활기가 생긴다.

97년생 : 조급해하지 말고 동행자를 살펴라.

호랑이

50년생 : 무리한 계획은 조정을 요한다.

62년생 : 주변에서 도움을 받게 될 운.

74년생 : 일은 잠시 보류하고 흐름을 관찰하라.

86년생 : 작심삼일을 경계하고 꾸준함을 지켜라.

98년생 : 감정 컨트롤이 중요한 날이다.

토끼

51년생 : 분위기에 휩쓸리지 않는 것이 유리하다.

63년생 : 희망적인 기운이 가득한 날이다.

75년생 : 맡은 일을 끝까지 성실하게 이어가라.

87년생 : 가까운 거리의 가벼운 외출은 길하다.

99년생 : 소통에서 진심을 담아야 한다.



52년생 : 움직임에 길운이 따른다.

64년생 : 준비 중인 일에 기회가 찾아온다.

76년생 : 새로운 분야에 귀를 기울여라.

88년생 : 운기가 서서히 피어오른다.

00년생 : 말보다 실천이 깊은 인정을 이끈다.



53년생 : 반가운 사람이 찾아오겠다.

65년생 : 건강이 회복되며 기운이 오른다.

77년생 : 작지만 바랐던 소원이 이루어진다.

89년생 : 양보가 길을 여는 날이다.

01년생 : 실속을 챙기는 태도가 유리하다.



54년생 : 약속을 성실히 지키는 것이 복을 부른다.

66년생 : 노력한 만큼 결실이 생긴다.

78년생 : 집안에 기쁜 기운이 들어온다.

90년생 : 성장과 발전의 문이 열린다.

02년생 : 무리보다 꾸준함이 이득을 준다.



43년생 : 인내를 잃지 말라.

55년생 : 금전운이 상승선에 올라선다.

67년생 : 급하게 서두르면 실수하기 쉽다.

79년생 : 의외의 횡재운이 들어온다.

91년생 : 감정에 휘둘리지 말고 차분하게.

원숭이

44년생 : 막힘이 사라지고 흐름이 트인다.

56년생 : 한 가지에 집중할수록 성과가 크다.

68년생 : 타인의 말을 귀하게 여겨라.

80년생 : 짧은 여행이 기분 전환이 된다.

92년생 : 지혜롭게 유연함을 택하라.



45년생 : 새로운 일을 무리하게 시작하지 마라.

57년생 : 작은 고민이 생길 수 있다.

69년생 : 활기 넘치며 추진력 상승.

81년생 : 인간관계를 부드럽게 유지하라.

93년생 : 상황을 한 템포 늦춰 보는 것이 좋다.



46년생 : 노력의 결실은 반드시 있다.

58년생 : 상승 기류가 들어오니 마음이 가볍다.

70년생 : 새로운 시도를 두려워하지 마라.

82년생 : 운이 서서히 높아진다.

94년생 : 주춤하지 말고 자신감 있게 움직여라.

돼지

47년생 : 느긋함이 지혜가 된다.

59년생 : 의미 있는 하루가 된다.

71년생 : 그동안의 어려움이 풀린다.

83년생 : 윗사람의 조언이 길운을 부른다.

95년생 : 감정적 결정은 피해야 한다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
유튜브 구독료 얼마가 적당하다고 생각하나요?
구글이 유튜브 동영상만 광고 없이 볼 수 있는 ‘프리미엄 라이트'요금제를 이르면 연내 한국에 출시한다. 기존 동영상과 뮤직을 결합한 프리미엄 상품은 1만 4900원이었지만 동영상 단독 라이트 상품은 8500원(안드로이드 기준)과 1만 900원(iOS 기준)에 출시하기로 했다. 여러분이 생각하는 적절한 유튜브 구독료는 어느 정도인가요?
1. 5000원 이하
2. 5000원 - 1만원
3. 1만원 - 2만원
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로