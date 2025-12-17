[김동완의 오늘의 운세] 2025년 12월 17일

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

48년생 : 집안 기운이 화평하니 마음이 놓인다.60년생 : 하던 일부터 단정히 마무리하라.72년생 : 작은 이득이 스며들 듯 생긴다.84년생 : 약속을 지키면 의외의 행운이 붙는다.96년생 : 성급한 결정만 피하면 흐름이 매끄럽다.49년생 : 가까운 나들이가 기분 전환과 복을 부른다.61년생 : 가족 의견을 듣고 조율하면 길하다.73년생 : 문서·기한은 두 번 확인하라.85년생 : 그동안의 성실함이 눈에 띄게 인정받는다.97년생 : 새로운 만남이 관계 확장을 돕겠다.호랑이50년생 : 베푼 만큼 기쁨이 돌아온다.62년생 : 변동 운이 좋으니 작게라도 시도해 보라.74년생 : 말 한마디를 낮추면 시비가 멀어진다.86년생 : 일의 매듭이 자연스레 풀린다.98년생 : 욕심을 덜면 재복이 가볍게 따른다.토끼51년생 : 평온이 커져 근심이 눈 녹듯 사라진다.63년생 : 현상 유지로도 충분히 이익을 지킨다.75년생 : 타인 말에 휩쓸리지 말고 소신으로 가라.87년생 : 작은 결심이 큰 성취의 발판이 된다.99년생 : 이동은 짧게, 대화는 분명하게가 유리하다.52년생 : 귀인의 도움으로 막히던 일에 숨통이 트인다.64년생 : 금전 거래는 오늘만큼은 보수적으로.76년생 : 협력의 균형이 속도를 만든다.88년생 : 친절이 인연을 넓힌다.00년생 : 순리를 따르면 위험 없이 결실에 닿겠다.53년생 : 몸과 마음의 가벼움이 하루를 채운다.65년생 : 스스로를 믿을수록 일이 단단해진다.77년생 : 논쟁은 피하고 사실만 정리하라.89년생 : 컨디션 관리에 투자하면 곧 보답 있다.01년생 : 지출은 꼭 필요한 것만—허황된 유혹 주의.54년생 : 기다리던 소식이 반가움을 전한다.66년생 : 겸손이 신뢰를 두껍게 만든다.78년생 : 추진하면 매끄럽게 성과가 따라온다.90년생 : 실속은 가까운 관계와 근거리에서.02년생 : 친한 사이라도 말·금전은 경계선을 지켜라.43년생 : 도움을 요청하면 생각보다 쉽게 풀린다.55년생 : 한 발 물러서면 전체 그림이 보인다.67년생 : 불필요한 농담·실언만 조심하라.79년생 : 인내가 결실과 직결된다.91년생 : 조용한 행운이 서서히 다가오는 흐름.원숭이44년생 : 인간관계는 거리를 알맞게. 신중함이 득이다.56년생 : 짧은 산책이 답답함을 말끔히 씻는다.68년생 : 성급한 결정은 이득을 갉아먹는다.80년생 : 마음고생이 잦아들고 균형을 되찾는다.92년생 : 중심을 지키면 인연이 알아서 걸러진다.45년생 : 새 계획은 뼈대부터 단단히 해야 성과가 크다.57년생 : 화해의 손짓이 관계를 회복한다.69년생 : 과욕은 실패를 부르니 목표를 낮춰 잡아라.81년생 : 성과와 평가가 나란히 오른다.93년생 : 먼저 한 걸음 내밀면 길이 열린다.46년생 : 며칠만 더 참으면 매듭이 풀린다.58년생 : 소신대로 하되, 구두 약속은 서류로 남겨라.70년생 : 난처한 부탁엔 범위를 분명히.82년생 : 사람을 무조건 믿기보다 역할을 나눠라.94년생 : 차근차근 진행하면 오해 없이 성과난다.돼지47년생 : 가는 곳마다 작은 이익이 따르니 즐겁다.59년생 : 기념·축하가 정서에 힘을 준다.71년생 : 계약·거래는 조항을 끝까지 확인하라.83년생 : 신용이 오늘의 최우선 자산이다.95년생 : 치밀한 검토가 전체 방향을 바꿔놓는다.