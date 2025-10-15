[김동완의 오늘의 운세] 2025년 10월 15일

[김동완의 오늘의 운세] 2025년 10월 15일

입력 2025-10-15 01:49
수정 2025-10-15 01:49
48년생 : 막혔던 운이 풀린다.

60년생 : 새 식구가 들어온다.

72년생 : 얻는 것 많겠다.

84년생 : 기쁜 소식이 온다.

96년생 : 양보의 미덕을 보여라.



49년생 : 운수 대통이다.

61년생 : 기다리면 운이 따른다.

73년생 : 집안에 근심, 걱정이 사라진다.

85년생 : 자신 없는 일에 손대지 마라.

97년생 : 친구와 여행을 계획해도 좋다.

호랑이

50년생 : 최선을 다하라.

62년생 : 정해진 일은 바꾸지 마라.

74년생 : 매사가 순조롭다.

86년생 : 남을 생각하는 마음을 가져라.

98년생 : 친구를 잘 사귀어야 한다.

토끼

51년생 : 상승세를 타니 포기하지 마라.

63년생 : 작은 투자로 큰 소득 얻는다.

75년생 : 전진은 보류하라.

87년생 : 컨디션을 유지하라.

99년생 : 변화를 가져보는 것이 좋다.



52년생 : 욕심 버려라.

64년생 : 자신을 과신하지 마라.

76년생 : 일이 순조롭게 풀린다.

88년생 : 분수를 지키고 일에 열중하라.

00년생 : 자신의 능력이 되살아난다.



53년생 : 신수가 태평해 안정된다.

65년생 : 계획대로 밀어붙여라.

77년생 : 의외로 즐거운 하루가 된다.

89년생 : 최후까지 노력하라.

01년생 : 비밀은 오래가지 않는다.



54년생 : 지나친 이상을 버려라.

66년생 : 과로하지 말고 안정하라.

78년생 : 작은 소득 있겠다.

90년생 : 잔재주를 부리지 마라.

02년생 : 처음엔 어려우나 나중에 인정받는다.



43년생 : 변동은 내일로 미루어라.

55년생 : 중책을 맡겠구나.

67년생 : 인기 상승이 예상된다.

79년생 : 외출 시 사고를 주의하라.

91년생 : 매사 일 처리 확실히 하라.

원숭이

44년생 : 즐거운 일이 생긴다.

56년생 : 융통성을 발휘하면 재물 있겠다.

68년생 : 타인을 도와 줄 일이 생긴다.

80년생 : 사업에 운이 따른다.

92년생 : 공부할 분위기를 만들어라.



45년생 : 재물이 들어온다.

57년생 : 언행을 신중히 하라.

69년생 : 새로운 사람을 주의하라.

81년생 : 계약건은 오늘 성사된다.

93년생 : 즐거운 일이 생긴다.



46년생 : 가정에 좋은 일 생긴다.

58년생 : 건강을 체크하라.

70년생 : 얻는 것이 많겠다.

82년생 : 가족과의 화목에 신경 써라.

94년생 : 계획은 적극적으로 추진하라.

돼지

47년생 : 원점에서 다시 시작하라.

59년생 : 노력한 만큼 실적 있다.

71년생 : 손댄 일 마무리에 힘써라.

83년생 : 윗사람의 신임으로 운기 왕성.

95년생 : 기쁜 일이 생기겠다.
