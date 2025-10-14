[김동완의 오늘의 운세] 2025년 10월 14일

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

48년생 : 분주하고 힘드나 곧 좋아진다.60년생 : 심신이 편한 날이다.72년생 : 건강 지키기에 힘써라.84년생 : 가족으로부터 도움 받는다.96년생 : 남 앞에 너무 나서지 마라.49년생 : 운이 상승하는 시기.61년생 : 고통은 서서히 물러간다.73년생 : 마음이 심란한 하루.85년생 : 마음의 안정이 가장 중요하다.97년생 : 노력한 만큼 성과 있다.호랑이50년생 : 선심 쓰면 얻음이 있겠다.62년생 : 자녀에게 관심을 가져라.74년생 : 지출이 많겠다.86년생 : 기쁜 일과 궂은일이 교차.98년생 : 구설수가 생기니 주의하라.토끼51년생 : 적극적으로 추진해야 길하다.63년생 : 즐거운 마음을 가져라.75년생 : 먼저 사랑을 표시하라.87년생 : 인정에 끌리지 마라.99년생 : 자신만의 강점을 찾아라.52년생 : 속임수를 조심하라.64년생 : 많은 사람의 방문이 있겠다.76년생 : 무리한 이동은 삼가야 한다.88년생 : 소신껏 밀고 나가라.00년생 : 하늘이 도와주는 운세다.53년생 : 매사에 겸손해야 한다.65년생 : 허세를 부리지 마라.77년생 : 서서히 귀한 운이 다가온다.89년생 : 주머니가 두둑해진다.01년생 : 새로운 일 시작해도 무방하다.54년생 : 시간이 약이니 곧 해결된다.66년생 : 일을 벌이면 마무리를 잘 지어라.78년생 : 남의 일에 끼어들지 마라.90년생 : 집안이 화목해진다.02년생 : 세밀히 검토하고 시행하라.43년생 : 뜻밖의 횡재수가 있다.55년생 : 이 일 저 일에 손대지 마라67년생 : 협력하여 일을 처리하라.79년생 : 시작한 일은 끝까지 밀고 나가라.91년생 : 세심한 곳까지 마음을 다하라.원숭이44년생 : 일이 잘 풀려 나간다.56년생 : 집안에 걱정거리가 생긴다.68년생 : 구설수에 오르겠다.80년생 : 마음의 여유를 가지고 여행을 떠나라.92년생 : 아직 때가 아니다.45년생 : 가는 곳마다 인기를 얻는다.57년생 : 되로 주고 말로 받는 운세다.69년생 : 마음먹은 대로 신속히 추진하라.81년생 : 가정이 평안하다.93년생 : 무리한 계획 세우지 마라.46년생 : 좋은 기회가 있겠다.58년생 : 계획대로 추진해 나가면 길하다.70년생 : 바라던 소망이 이루어진다.82년생 : 문서나 토지에서 이득이 있겠다.94년생 : 뜻한 바 이루겠다.돼지47년생 : 안정을 찾고 다시 시작하라.59년생 : 이동이나 변동은 유리하다.71년생 : 사업운 왕성하다83년생 : 아랫사람을 돌보라.95년생 : 갑자기 손님이 찾아온다.