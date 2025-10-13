[김동완의 오늘의 운세] 2025년 10월 13일

[김동완의 오늘의 운세] 2025년 10월 13일

입력 2025-10-13 01:11
수정 2025-10-13 01:11
48년생 : 경제적인 어려움 따른다.

60년생 : 재산이 불어나나 곧 나간다.

72년생 : 윗사람의 혜택을 입게 된다.

84년생 : 약속만 지킨다면 행운 있다.

96년생 : 피곤이 넘쳐나니 안정을 취하라.



49년생 : 체면을 너무 내세우지 말라.

61년생 : 괴로움은 잠깐이구나.

73년생 : 겸손해야 이득 얻는다.

85년생 : 남의 일에 참견하지 마라.

97년생 : 자신감을 가져라.

호랑이

50년생 : 기쁜 소식을 듣겠구나.

62년생 : 하는 일마다 성취하겠다.

74년생 : 좋은 일이 거듭되겠구나.

86년생 : 좋은 변화를 서둘러 시행하라.

98년생 : 칭찬 받을 일 있겠다.

토끼

51년생 : 다른 사람 말을 새겨들어라.

63년생 : 기초를 다져라. 즉흥적인 것은 무너진다.

75년생 : 설치지만 않으면 행복이 있다.

87년생 : 분실물 없도록 주의하라.

99년생 : 중요한 계획이 추진되는 날.



52년생 : 주변과 함께 일 추진하라.

64년생 : 마음을 비워야 일 처리된다.

76년생 : 마무리 수업에 주력하라.

88년생 : 돌다리도 두들겨 보고 건너라.

00년생 : 타인에게 베풀면 행운 따른다.



53년생 : 새로운 일은 벌리지 마라.

65년생 : 인간관계 잘 맺어라.

77년생 : 일의 성과가 나타나지 않는구나.

89년생 : 소득은 별로 없는 날이다.

01년생 : 재물운은 있으나 쌓이지 않는다.



54년생 : 당장에 모든 일을 결정하지 마라.

66년생 : 너무 큰 기대하지 마라.

78년생 : 마음을 가다듬고 마무리 잘하라.

90년생 : 손재수가 따르는구나.

02년생 : 큰 이익과 재물 얻는다.



43년생 : 인기를 얻게 되겠구나.

55년생 : 가는 곳마다 기쁨이 있다.

67년생 : 기다리던 소식 듣겠다.

79년생 : 여행 중 새로운 인연 만난다.

91년생 : 생각지 않은 일 발생한다.

원숭이

44년생 : 왠지 우울하고 심란한 하루.

56년생 : 밥 먹을 시간도 없을 만큼 바쁘다.

68년생 : 가정에 경사 있겠다.

80년생 : 신용을 확실하게 지켜라.

92년생 : 들뜨다가 망신 수 있다.



45년생 : 마음이 흔들리겠구나.

57년생 : 망설이지 말고 시작하라.

69년생 : 복록이 창고에 쌓이는구나.

81년생 : 침착하면 큰 문제 없다.

93년생 : 운이 차츰 트이겠구나.



46년생 : 이동운 별볼일 없겠다.

58년생 : 집안이 화기애애해진다.

70년생 : 기대하던 일 큰 성과 있다.

82년생 : 조바심을 낼 필요가 없다.

94년생 : 남몰래 처리할 일 생긴다.

돼지

47년생 : 절약하는 생활 자세가 필요하다.

59년생 : 서서히 수입이 늘어나겠다.

71년생 : 너무 큰일을 벌이지 마라.

83년생 : 운수가 아주 좋은 날이다.

95년생 : 계약상 문제가 생기겠구나.
