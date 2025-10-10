[김동완의 오늘의 운세] 2025년 10월 12일

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[김동완의 오늘의 운세] 2025년 10월 12일

입력 2025-10-10 01:07
수정 2025-10-10 01:07
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대




48년생 : 귀인의 도움 받겠다.

60년생 : 사람을 가려서 사귀어라.

72년생 : 노력한 대가 있다.

84년생 : 참고 견뎌야 길하다

96년생 : 움직임이 크지 않은 날이다.



49년생 : 결단을 내려야 될 일 생긴다.

61년생 : 하는 일이 어렵다.

73년생 : 주머니 사정이 좋겠다.

85년생 : 일이 성취되고 급상승한다.

97년생 : 하는 일이 쉽게 풀리겠다.

호랑이

50년생 : 집안에 신경 써라.

62년생 : 손재수를 만들지 마라.

74년생 : 먼 거리 이동운 삼가라.

86년생 : 스트레스가 풀린다.

98년생 : 추진하는 일 성사 없다.

토끼

51년생 : 새롭게 기획하라.

63년생 : 축적된 일이 풀린다.

75년생 : 신수가 태평하다.

87년생 : 손재수가 있겠으니 주의하라.

99년생 : 고민은 시간이 해결해준다.



52년생 : 이름을 떨칠 운세다.

64년생 : 부지런히 뛰어라.

76년생 : 재물운이 왕성하다.

88년생 : 즐거운 일만 생각하라.

00년생 : 집안이 화목하다.



53년생 : 남에게 도움을 청하라.

65년생 : 활력이 넘치는 하루.

77년생 : 먹을 복이 많겠다.

89년생 : 과신하다가 망신살.

01년생 : 잔뜩 쌓인 긴장을 풀어라.



54년생 : 뜻대로 모든 일이 된다.

66년생 : 작은 이득이 있겠다.

78년생 : 지출도 많지만 수입도 많다.

90년생 : 방법을 바꾸어 보아라.

02년생 : 대인관계에 신경 쓰면 행운 있다.



43년생 : 무리하게 돌진하지 마라.

55년생 : 칭찬이 자자하다.

67년생 : 방법을 바꾸어 보아라.

79년생 : 이득이 있겠다.

91년생 : 오늘따라 마음이 포근해진다.

원숭이

44년생 : 급히 서두르지 마라.

56년생 : 즐거운 하루 된다.

68년생 : 선심 쓰면 얻음이 있겠다.

80년생 : 투자, 매매, 이동 대길.

92년생 : 정도를 걸어야 길한 운세.



45년생 : 원하는 것 이루지 못한다.

57년생 : 갈등 해소되고 생각밖에 재물 따른다.

69년생 : 웃어른께 조언을 청하라.

81년생 : 친구와의 불화가 있으니 주의.

93년생 : 새로운 일을 도모해도 좋다.



46년생 : 생각지도 않은 일 발생한다.

58년생 : 액운이 따르니 조심하라.

70년생 : 가까운 사람 덕에 행운 있다.

82년생 : 교섭거래 이루어지겠다.

94년생 : 솔직한 고백이 유리하다.

돼지

47년생 : 힘겨운 일은 삼가라.

59년생 : 성급하면 낭패 본다.

71년생 : 참는 자에게 복이 있겠다.

83년생 : 일이 잘 풀려 기쁨 넘친다.

95년생 : 절제해야 손재수가 없다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
이번 '카카오톡 업데이트' 여러분은 만족한가요?
15년 만에 단행된 카카오톡 대규모 개편 이후 사용자들의 불만이 폭증하고 있다. 애플리케이션을 내려받을 수 있는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에는 “역대 최악의 업데이트”라는 혹평과 함께 별점 1점 리뷰가 줄줄이 올라왔고, 일부 이용자들은 업데이트를 강제로 되돌려야 한다며 항의하기도 했다. 여론이 악화되자 카카오는 개선안 카드를 꺼냈다. 이번 개편에 대한 여러분의 생각은?
1. 개편 전 버전이 더 낫다.
2. 개편된 버전이 좋다.
3. 적응되면 괜찮을 것 같다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로