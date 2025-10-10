[김동완의 오늘의 운세] 2025년 10월 10일

[김동완의 오늘의 운세] 2025년 10월 10일

입력 2025-10-10 01:06
수정 2025-10-10 01:06
48년생 : 변화를 가져라.

60년생 : 건강에 신경을 써라.

72년생 : 부부화목에 신경 써라.

84년생 : 부족한 만큼 공부하라.

96년생 : 경사 있으니 즐거운 하루다.



49년생 : 매사에 복병이 숨어있다.

61년생 : 토지거래는 신중하라.

73년생 : 근심이 사라지는 하루이다.

85년생 : 뜻밖의 횡재수 있다.

97년생 : 인내심을 가지고 봉사하라.

호랑이

50년생 : 자기 것을 철저히 지켜라.

62년생 : 믿다가 큰코 다친다.

74년생 : 혼자서 애태우게 되겠구나.

86년생 : 남의 말에 귀 기울여라.

98년생 : 손해를 보지만 참아라.

토끼

51년생 : 재물운 있겠다.

63년생 : 목표가 크면 만사가 엉킨다.

75년생 : 자신의 일을 발설 마라.

87년생 : 여행하기에 좋은 날이다.

99년생 : 고생 끝에 낙이 있다.



52년생 : 일을 너무 서두르지 마라.

64년생 : 근심이 없어지고 기쁨 찾아온다.

76년생 : 방심하다 실패한다.

88년생 : 외출할 일이 생기겠다.

00년생 : 마음먹기에 달려있다.



53년생 : 가까운 사람에게 조언을 얻어라.

65년생 : 즐거운 일이 생기겠다.

77년생 : 남의 말을 함부로 하지 마라.

89년생 : 이기심을 버려라.

01년생 : 노력한 보람이 있겠다.



54년생 : 뜻하지 않은 일이 있겠다.

66년생 : 몸과 마음이 편안한 하루.

78년생 : 마음 놓고 일을 추진하라.

90년생 : 인기가 상승한다.

02년생 : 수입이 서서히 늘어난다.



43년생 : 기대와 성과가 일치하기 힘들다.

55년생 : 작지만 소득 생긴다.

67년생 : 주변의 조언을 들어라.

79년생 : 이득이 있는 날이다.

91년생 : 재물운이 왕성하다.

원숭이

44년생 : 경솔하게 행동하지 마라.

56년생 : 매사 순조롭게 흐르는구나.

68년생 : 재물이 왕성하겠다.

80년생 : 어려움 있어도 방도가 생긴다.

92년생 : 최선을 다하면 길하다.



45년생 : 새로운 방향을 모색하라.

57년생 : 실속을 차려라.

69년생 : 행운의 날이 왔구나.

81년생 : 자기 주장만 내세우지 마라.

93년생 : 솔직하게 사람 대하라.



46년생 : 운이 상승하는 하루이다.

58년생 : 슬기롭게 마무리하라.

70년생 : 재물운 있으나 쌓이지 않는다.

82년생 : 한걸음 물러서라.

94년생 : 밤거리를 방황 마라.

돼지

47년생 : 마음먹은 대로 이루어진다.

59년생 : 과다지출 삼가라.

71년생 : 서두르면 화를 입는다.

83년생 : 윗사람과 다툼 주의하라.

95년생 : 하나 베풀면 둘이 오니 많이 베풀어라.
