[김동완의 오늘의 운세] 2025년 10월 6일

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[김동완의 오늘의 운세] 2025년 10월 6일

입력 2025-10-03 03:07
수정 2025-10-03 03:07
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대




48년생 : 먼저 마음을 안정하라.

60년생 : 귀인이 도와 경사가 있다.

72년생 : 실수가 생기니 주의하라.

84년생 : 부지런히 뛰어라.

96년생 : 재물운이 왕성하다.



49년생 : 비밀을 누설하지 마라.

61년생 : 경사스러운 일 있겠다.

73년생 : 남에게 도움을 청하라.

85년생 : 몸과 마음이 편안하고 걱정 없다.

97년생 : 가까운 사람과 상의하라.

호랑이

50년생 : 미소로 하루를 시작하라.

62년생 : 금전 지출이 많은 날.

74년생 : 좋은 성과가 있겠다.

86년생 : 운세가 서서히 호전된다.

98년생 : 누군가에게 선물할 일 생긴다.

토끼

51년생 : 작은 것에 만족하라.

63년생 : 사소한 일에 개입하지 마라.

75년생 : 시비에 휘말리지 마라.

87년생 : 횡재수 있다.

99년생 : 제자리걸음의 연속이다.



52년생 : 지출 있으나 즐거운 하루.

64년생 : 우울하고 심난한 하루.

76년생 : 집안이 화목하다.

88년생 : 추진하는 일이 성사된다.

00년생 : 남의 일에 참견하지 마라.



53년생 : 분실 주의.

65년생 : 생활의 여유가 있다.

77년생 : 심신이 편안하다.

89년생 : 말다툼으로 인해 작은 손해.

01년생 : 마음이 흔들리는구나.



54년생 : 기운이 넘치나 함부로 사용 마라.

66년생 : 과신하다가 망신살.

78년생 : 어려운 일도 즉각 해결된다.

90년생 : 갈팡질팡하지 말라.

02년생 : 결실을 얻으니 기쁘다.



43년생 : 정확한 판단이 필요하다.

55년생 : 모든 고민이 해결된다.

67년생 : 앞으로 계속 전진해도 좋다.

79년생 : 새로운 친구를 만난다.

91년생 : 좋은 관계를 맺도록 하라.

원숭이

44년생 : 주변 사람의 도움 받는다.

56년생 : 모든 일을 일단 보류하라.

68년생 : 너무 큰 계획은 무리이다.

80년생 : 즐거운 일이 많다.

92년생 : 남에게 베풀면 행운 온다.



45년생 : 만사형통하다.

57년생 : 추진하던 일이 잘 성사된다.

69년생 : 가족과 즐거운 시간을 가져라.

81년생 : 꿈을 크게 가져라.

93년생 : 대화로 풀어야 길하다.



46년생 : 소득이 의외로 크겠다.

58년생 : 희망이 넘치는 날이다.

70년생 : 맡은 일에 책임을 다하라.

82년생 : 대인관계를 중요시하라.

94년생 : 움직이면 좋다.

돼지

47년생 : 계획하는 일에 행운이 있다.

59년생 : 집안에 좋은 일이 생긴다.

71년생 : 남서쪽에 행운이 있다.

83년생 : 반가운 손님이 온다.

95년생 : 공공장소를 피하라.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
이번 '카카오톡 업데이트' 여러분은 만족한가요?
15년 만에 단행된 카카오톡 대규모 개편 이후 사용자들의 불만이 폭증하고 있다. 애플리케이션을 내려받을 수 있는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에는 “역대 최악의 업데이트”라는 혹평과 함께 별점 1점 리뷰가 줄줄이 올라왔고, 일부 이용자들은 업데이트를 강제로 되돌려야 한다며 항의하기도 했다. 여론이 악화되자 카카오는 개선안 카드를 꺼냈다. 이번 개편에 대한 여러분의 생각은?
1. 개편 전 버전이 더 낫다.
2. 개편된 버전이 좋다.
3. 적응되면 괜찮을 것 같다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로