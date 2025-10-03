[김동완의 오늘의 운세] 2025년 10월 5일

[김동완의 오늘의 운세] 2025년 10월 5일

입력 2025-10-03 02:44
수정 2025-10-03 02:44
이미지 확대




48년생 : 움직이면 이득 온다.

60년생 : 기대하던 만큼 성과가 좋지 않다.

72년생 : 양보하라.

84년생 : 집안에 경사가 생기겠다.

96년생 : 느긋한 마음으로 하루를 보내라.



49년생 : 무난한 하루가 되겠다.

61년생 : 굴러온 복을 차내는 격이다.

73년생 : 소신껏 하면 기회 잡는다.

85년생 : 때를 기다려라.

97년생 : 인내하고 기다려라.

호랑이

50년생 : 순리에 따라야 행운 온다.

62년생 : 금전거래는 구설수 따른다.

74년생 : 정성 다하면 소득 있다.

86년생 : 신용이 생명이다.

98년생 : 욕심을 내면 실망이 크다.

토끼

51년생 : 서두르다 망친다.

63년생 : 너무 신경 쓰지 마라.

75년생 : 매사 적극적으로 대처하라.

87년생 : 이득이 별로 없는 날이다.

99년생 : 모든 일에 꼼꼼히 처리하라.



52년생 : 사람과 대화로 풀어라.

64년생 : 좋은 인연 맺겠다.

76년생 : 좌절만 겪는 날이니 주의하라.

88년생 : 적극적으로 대처하라.

00년생 : 선택을 잘하라.



53년생 : 서두르지 마라.

65년생 : 한 발짝 물러서면 행운이 따른다.

77년생 : 대길의 운이다.

89년생 : 노력하는 자에게 길이 열린다.

01년생 : 타인과 결정하라.



54년생 : 헛된 꿈은 망신수만 따른다.

66년생 : 무리하면 손해만 본다.

78년생 : 가볍게 움직이면 손해다.

90년생 : 적극적인 자세가 필요하다.

02년생 : 검소함이 제일이다.



43년생 : 자기 관리에 힘써라.

55년생 : 재물운이 강하겠다.

67년생 : 옛것에 얽매이지 마라.

79년생 : 집안이 태평하니 기쁘다.

91년생 : 일찍 귀가함이 좋다.

원숭이

44년생 : 매사에 활기가 넘친다.

56년생 : 정신적으로 여유를 가져라.

68년생 : 일이 순조롭다.

80년생 : 지금 일에 큰 기대 마라.

92년생 : 사교 면에 신경 써라.



45년생 : 사람을 가려서 사귀어라.

57년생 : 귀인의 도움 받겠다.

69년생 : 지출이 예상되는 날이다.

81년생 : 노력한 대가 있다.

93년생 : 금전적으로 어려움 있다.



46년생 : 하는 일이 쉽게 풀리겠다.

58년생 : 주머니 사정이 좋겠다.

70년생 : 결단을 내려야 할 일 생긴다.

82년생 : 집안에 신경 써라.

94년생 : 인정받고 이름도 떨친다.

돼지

47년생 : 자신의 주관대로 행동하라.

59년생 : 아랫사람에게 도움 얻는다.

71년생 : 의견대립을 피하라.

83년생 : 신수가 태평하다.

95년생 : 일의 성과가 있다.
