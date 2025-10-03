[김동완의 오늘의 운세] 2025년 10월 4일

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

48년생 : 집안에 기쁨이 가득하다.60년생 : 마음 놓고 일을 추진하라.72년생 : 순리를 벗어나지 마라.84년생 : 순서를 기다리면 행운 있다.96년생 : 기대와 성과가 일치하기 힘들다.49년생 : 재물운이 서서히 들어온다.61년생 : 주변의 조언을 들어라.73년생 : 운이 상승한다.85년생 : 이득이 있는 날이다.97년생 : 매사를 신중히 하라.호랑이50년생 : 운이 열리니 이득 있다.62년생 : 경솔하게 행동하지 마라.74년생 : 허세만 버리면 재물 넘친다.86년생 : 어려움 있어도 방도가 생긴다.98년생 : 운이 열리니 이득 있다.토끼51년생 : 최선을 다하면 길하다.63년생 : 마음먹기에 달렸다.75년생 : 새로운 방향을 모색하라.87년생 : 좋은 일에 경사 있겠다.99년생 : 행운의 날이 왔구나.52년생 : 먼 곳으로부터 소식 온다.64년생 : 집안이 화목하니 기쁜 하루.76년생 : 진지하게 사람 대하라.88년생 : 친구에게 도움 청하라.00년생 : 휴식을 취하면서 준비하라.53년생 : 문서계약 조심하라.65년생 : 밤거리를 방황 마라.77년생 : 과다지출 삼가라.89년생 : 마음먹은 대로 이루어진다.01년생 : 윗사람과 상의하라.54년생 : 중용을 지키면 행운 있다.66년생 : 서두르면 화를 입는다.78년생 : 가끔 손해도 감수하라.90년생 : 새 일을 시작해도 좋겠다.02년생 : 일찍 귀가하라.43년생 : 뜻대로 풀려 나간다.55년생 : 만사형통하리라.67년생 : 활기찬 하루이다.79년생 : 명예가 따른다.91년생 : 욕심을 너무 부리지 마라.원숭이44년생 : 귀인의 도움으로 소득 있다.56년생 : 약간의 어려움 있겠다.68년생 : 계획대로 추진하라.80년생 : 다투는 일을 삼가라.92년생 : 사람을 너무 꾸짖지 마라.45년생 : 너무 귀를 솔깃하지 마라.57년생 : 건강에 신경 써라.69년생 : 사업에 신중함을 다하라.81년생 : 신뢰를 쌓아야 나중이 길하다.93년생 : 곧 해결되겠다.46년생 : 참는 자에게 행운이 들어온다.58년생 : 분수를 지켜라.70년생 : 이동이나 변동수가 있겠다.82년생 : 한눈 팔다 실수한다.94년생 : 우연한 만남으로 득을 본다.돼지47년생 : 경사스러운 일이 생긴다.59년생 : 매사 활기가 있는 하루다.71년생 : 대인관계에 신경 써라.83년생 : 장기적인 투자가 대길하다.95년생 : 오해가 풀리고 소식 온다.