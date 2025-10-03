[김동완의 오늘의 운세] 2025년 10월 4일

방금 들어온 뉴스

[김동완의 오늘의 운세] 2025년 10월 4일

입력 2025-10-03 02:42
수정 2025-10-03 02:42
이미지 확대




48년생 : 집안에 기쁨이 가득하다.

60년생 : 마음 놓고 일을 추진하라.

72년생 : 순리를 벗어나지 마라.

84년생 : 순서를 기다리면 행운 있다.

96년생 : 기대와 성과가 일치하기 힘들다.



49년생 : 재물운이 서서히 들어온다.

61년생 : 주변의 조언을 들어라.

73년생 : 운이 상승한다.

85년생 : 이득이 있는 날이다.

97년생 : 매사를 신중히 하라.

호랑이

50년생 : 운이 열리니 이득 있다.

62년생 : 경솔하게 행동하지 마라.

74년생 : 허세만 버리면 재물 넘친다.

86년생 : 어려움 있어도 방도가 생긴다.

98년생 : 운이 열리니 이득 있다.

토끼

51년생 : 최선을 다하면 길하다.

63년생 : 마음먹기에 달렸다.

75년생 : 새로운 방향을 모색하라.

87년생 : 좋은 일에 경사 있겠다.

99년생 : 행운의 날이 왔구나.



52년생 : 먼 곳으로부터 소식 온다.

64년생 : 집안이 화목하니 기쁜 하루.

76년생 : 진지하게 사람 대하라.

88년생 : 친구에게 도움 청하라.

00년생 : 휴식을 취하면서 준비하라.



53년생 : 문서계약 조심하라.

65년생 : 밤거리를 방황 마라.

77년생 : 과다지출 삼가라.

89년생 : 마음먹은 대로 이루어진다.

01년생 : 윗사람과 상의하라.



54년생 : 중용을 지키면 행운 있다.

66년생 : 서두르면 화를 입는다.

78년생 : 가끔 손해도 감수하라.

90년생 : 새 일을 시작해도 좋겠다.

02년생 : 일찍 귀가하라.



43년생 : 뜻대로 풀려 나간다.

55년생 : 만사형통하리라.

67년생 : 활기찬 하루이다.

79년생 : 명예가 따른다.

91년생 : 욕심을 너무 부리지 마라.

원숭이

44년생 : 귀인의 도움으로 소득 있다.

56년생 : 약간의 어려움 있겠다.

68년생 : 계획대로 추진하라.

80년생 : 다투는 일을 삼가라.

92년생 : 사람을 너무 꾸짖지 마라.



45년생 : 너무 귀를 솔깃하지 마라.

57년생 : 건강에 신경 써라.

69년생 : 사업에 신중함을 다하라.

81년생 : 신뢰를 쌓아야 나중이 길하다.

93년생 : 곧 해결되겠다.



46년생 : 참는 자에게 행운이 들어온다.

58년생 : 분수를 지켜라.

70년생 : 이동이나 변동수가 있겠다.

82년생 : 한눈 팔다 실수한다.

94년생 : 우연한 만남으로 득을 본다.

돼지

47년생 : 경사스러운 일이 생긴다.

59년생 : 매사 활기가 있는 하루다.

71년생 : 대인관계에 신경 써라.

83년생 : 장기적인 투자가 대길하다.

95년생 : 오해가 풀리고 소식 온다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
