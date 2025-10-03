[김동완의 오늘의 운세] 2025년 10월 3일

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[김동완의 오늘의 운세] 2025년 10월 3일

입력 2025-10-03 02:35
수정 2025-10-03 02:35
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대




48년생 : 겸손의 미덕을 보이면 길하다.

60년생 : 절대 안정이 필요한 날이다.

72년생 : 금전낭비를 조심하라.

84년생 : 다툼수 있으니 매사 주의하라.

96년생 : 차근차근 처리하라.



49년생 : 사람 만나는 일이 좋겠다.

61년생 : 가까운 여행도 좋겠다.

73년생 : 가족에게 신경 써야 한다.

85년생 : 금전적으로 어려움 있겠다.

97년생 : 신중하라.

호랑이

50년생 : 뜻밖의 행운을 얻는다.

62년생 : 베풀면서 근신하라.

74년생 : 좋은 관계를 맺도록 하라.

86년생 : 기분 좋은 하루다.

98년생 : 솔직하게 처신하면 좋은 결과 있다.

토끼

51년생 : 나의 위치를 지켜라.

63년생 : 작은 일에도 정성을 다하라.

75년생 : 남을 원망하지 마라.

87년생 : 부담 가는 일을 하지 마라.

99년생 : 이름을 떨칠 운세다.



52년생 : 어려움 없이 순조롭게 풀린다.

64년생 : 기쁨이 있는 하루이다.

76년생 : 자존심 버리면 행운 있다

88년생 : 마음을 안정시켜라.

00년생 : 일을 크게 벌이지 마라.



53년생 : 한 가지 취미를 가져라.

65년생 : 무조건 좋다고 하지 마라.

77년생 : 작은 이익 있겠다.

89년생 : 가족간의 화합이 필요하다.

01년생 : 과감한 결단이 필요하다.



54년생 : 변화를 가져라.

66년생 : 계획한 일을 차분히 처리하라.

78년생 : 부부화목에 신경 써라.

90년생 : 부족한 만큼 공부하라.

02년생 : 분위기에 휩쓸리지 마라.



43년생 : 근심이 사라지는 하루이다.

55년생 : 매사에 복병이 숨어있다.

67년생 : 기쁜 하루가 되겠다.

79년생 : 기다리면 운이 따른다.

91년생 : 매사 결과가 좋게 나온다.

원숭이

44년생 : 자기 것을 철저히 지켜라.

56년생 : 남의 말에 귀 기울여라.

68년생 : 믿다가 큰코 다친다.

80년생 : 혼자서 애태우게 되겠구나.

92년생 : 말을 꾸미지 마라.



45년생 : 재물운 있겠다.

57년생 : 목표가 크면 만사가 엉킨다.

69년생 : 기회가 왔을 때 잡아라.

81년생 : 주변의 시샘에 신경 쓰지 마라.

93년생 : 갑작스런 변동은 성과 없다.



46년생 : 뜻을 낮게 세워라.

58년생 : 분수를 지키면 길하다.

70년생 : 일을 너무 서두르지 마라.

82년생 : 방심하다 실패한다.

94년생 : 애정운이 좋은 날.

돼지

47년생 : 적극성이 부족하다.

59년생 : 남의 말을 함부로 하지 마라.

71년생 : 마음먹기에 달려있다.

83년생 : 분실 주의하라.

95년생 : 즐거운 일이 생기겠다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
이번 '카카오톡 업데이트' 여러분은 만족한가요?
15년 만에 단행된 카카오톡 대규모 개편 이후 사용자들의 불만이 폭증하고 있다. 애플리케이션을 내려받을 수 있는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에는 “역대 최악의 업데이트”라는 혹평과 함께 별점 1점 리뷰가 줄줄이 올라왔고, 일부 이용자들은 업데이트를 강제로 되돌려야 한다며 항의하기도 했다. 여론이 악화되자 카카오는 개선안 카드를 꺼냈다. 이번 개편에 대한 여러분의 생각은?
1. 개편 전 버전이 더 낫다.
2. 개편된 버전이 좋다.
3. 적응되면 괜찮을 것 같다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로