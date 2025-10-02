[김동완의 오늘의 운세] 2025년 10월 2일

[김동완의 오늘의 운세] 2025년 10월 2일

입력 2025-10-02 01:37
수정 2025-10-02 01:37
오늘의 운세
오늘의 운세




48년생 : 복록이 들어선다.

60년생 : 일을 꼼꼼히 처리하는 것이 좋겠다.

72년생 : 너무 자신만만하지 마라.

84년생 : 구설수를 조심하라.

96년생 : 행복한 하루가 된다.



49년생 : 소득이 많이 생긴다.

61년생 : 마음을 느긋이 가져라.

73년생 : 횡재수가 따르는 날이다.

85년생 : 인간관계에 행운이 찾아든다.

97년생 : 건강 관리에 힘써라.

호랑이

50년생 : 친지와 즐거움 나눈다.

62년생 : 노력하면 성공하겠다.

74년생 : 건강에 유의해야 하겠다.

86년생 : 참으면 상당한 도움 온다.

98년생 : 순리대로 행하면 행운 넘친다.

토끼

51년생 : 좋은 일이 생기겠다.

63년생 : 예상이 빗나가기 쉬운 날이다.

75년생 : 매매가 성사가 되어 기쁘겠다.

87년생 : 모든 일이 해결된다.

99년생 : 고독감에서 벗어나겠다.



52년생 : 약속한 일을 지켜라.

64년생 : 일이 순조롭게 풀린다.

76년생 : 서두르지 마라.

88년생 : 목표를 세워 밀고 나가라.

00년생 : 노력의 대가를 받는다.



53년생 : 만사형통하리라.

65년생 : 계획을 세워라.

77년생 : 망설이지 마라.

89년생 : 마음의 안정을 요한다.

01년생 : 타인의 말을 새겨들어라.



54년생 : 노력이 필요할 때다.

66년생 : 실속은 가까운 곳에 있다.

78년생 : 의욕이 생기는 날이다.

90년생 : 가족과 함께 시간을 보내라.

02년생 : 과다지출을 삼가라.



43년생 : 시간이 해결해 줄 것이다.

55년생 : 정면으로 대응하라

67년생 : 상대의 높이에 맞추어라.

79년생 : 양보하면 얻겠다.

91년생 : 욕심은 화를 부른다.

원숭이

44년생 : 하는 일마다 막힘이 없다.

56년생 : 근심 걱정이 끝이 없구나.

68년생 : 매사 방심하면 손해 보는 것이 많겠다.

80년생 : 유대관계에 힘써라.

92년생 : 좋은 사람이 있으면 내 편으로 만들어라.



45년생 : 작은 수입 있겠다.

57년생 : 대인관계를 주의하라.

69년생 : 매사 단숨에 처리하지 마라.

81년생 : 서서히 일이 풀리겠다.

93년생 : 매사 적극성을 가져라.



46년생 : 타인에게 도움 청하라.

58년생 : 양보하는 것이 최상이다.

70년생 : 자존심이 상하겠다.

82년생 : 상대방의 의견을 존중하라.

94년생 : 언행을 조심하라.

돼지

좋은 방향 : 북쪽

47년생 : 금전 절약에 힘써라.

59년생 : 소문에 신경 쓰지 마라.

71년생 : 노력한 만큼의 대가가 있다.

83년생 : 서로의 이해가 필요.

95년생 : 서두르지 말아야 길하다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
