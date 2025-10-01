[김동완의 오늘의 운세] 2025년 10월 1일

[김동완의 오늘의 운세] 2025년 10월 1일

입력 2025-10-01 01:18
수정 2025-10-01 01:18
이미지 확대




48년생 : 명예가 따른다.

60년생 : 공과 사를 분명히 하라.

72년생 : 운수 대통한 날이다.

84년생 : 다른 사람이 돕는다.

96년생 : 참고 인내하면 길하다.



49년생 : 신의를 중요시해야 길하다.

61년생 : 이득이 큰 하루다.

73년생 : 고생이 끝났구나.

85년생 : 서서히 운이 풀리기 시작한다.

97년생 : 하루가 빛나는 날이다.

호랑이

50년생 : 도움이 필요하다.

62년생 : 일이 잘 풀려 기쁨 넘친다.

74년생 : 하는 일이 잘 된다.

86년생 : 절제하면 행운 온다.

98년생 : 남을 도와주겠다.

토끼

51년생 : 대화 속에서 행복을 얻겠다.

63년생 : 단거리 여행에 행운 있다.

75년생 : 넉넉한 마음을 가지면 행운이 있다.

87년생 : 애정운이 좋다.

99년생 : 분수에 맞게 행동하라.



52년생 : 과도한 욕심을 버려라.

64년생 : 생각지도 않은 행운 있다.

76년생 : 마음고생이 없겠다.

88년생 : 작은 것도 소중히 하라.

00년생 : 큰 결실이 있으니 기대하라.



53년생 : 일이 잘 해결되는구나.

65년생 : 이동운이 있겠다.

77년생 : 새로운 계획을 세워라.

89년생 : 뜻밖의 행운이 있다.

01년생 : 마음먹은 대로 이루어진다.



54년생 : 행운의 날이다.

66년생 : 가족으로부터 도움 받는다.

78년생 : 건강 관리에 힘써라.

90년생 : 걱정거리가 해소된다.

02년생 : 친구의 도움을 받아라.



43년생 : 일찍 귀가함이 길하다.

55년생 : 주머니 사정이 두둑해진다.

67년생 : 자신의 주관대로 움직여라.

79년생 : 화목한 날이다.

91년생 : 기대한 일이 성사된다.

원숭이

44년생 : 좋은 일이 시작된다.

56년생 : 예상 못한 시비를 조심하라.

68년생 : 마음의 부담이 사라진다.

80년생 : 재물이 들어오겠다.

92년생 : 주변의 조언을 받아라.



45년생 : 좋은 성과가 있겠다.

57년생 : 심신을 편안히 해야 한다.

69년생 : 움직이면 좋은 일 있다.

81년생 : 잃었던 것을 되찾겠다.

93년생 : 인내심으로 승부하라.



46년생 : 상황이 상당히 호전된다.

58년생 : 일 처리가 빠르게 진행된다.

70년생 : 윗사람과 관계 철저히 하라.

82년생 : 부지런히 움직이면 큰 성과 있다.

94년생 : 친구의 협조를 받아라.

돼지

47년생 : 사람을 조심하라.

59년생 : 재물이 따르는구나.

71년생 : 행운이 찾아드는 날이다.

83년생 : 최선을 다하라.

95년생 : 평소에 일한 만큼 소득이 있다.
