[김동완의 오늘의 운세] 2025년 9월 29일

방금 들어온 뉴스

[김동완의 오늘의 운세] 2025년 9월 29일

입력 2025-09-29 02:06
수정 2025-09-29 02:06
48년생 : 뜻밖에 행운이 있다.

60년생 : 운기가 상승하는 날.

72년생 : 기회를 놓치지 마라.

84년생 : 망설이지 말고 일을 시작해라.

96년생 : 자신의 뜻을 펼 수 있다.



49년생 : 일이 곧 풀릴 것이다.

61년생 : 일의 진척이 없겠다.

73년생 : 모든 일이 순조롭게 풀려간다.

85년생 : 많은 사람이 도와주는구나.

97년생 : 기대하던 일이 큰 성과 거둔다.

호랑이

50년생 : 몸과 마음을 편안하게 하라.

62년생 : 서둘지 않아도 풀린다.

74년생 : 기쁜 일이 생기겠다.

86년생 : 낙심하지 말고 인내심을 가져라.

98년생 : 노력과 투자를 아끼지 말라.

토끼

51년생 : 행운과 이익이 많이 발생한다.

63년생 : 실천은 확실히 하는 게 좋겠다.

75년생 : 조금만 기다려라 행운이 찾아온다.

87년생 : 큰 수확을 얻게 된다.

99년생 : 참으면 상당한 도움 생긴다.



52년생 : 복이 점차 다가오는구나.

64년생 : 안정 속에 발전 누린다.

76년생 : 행운이 당신을 기다리고 있다.

88년생 : 가족과 즐거운 시간을 되도록 가져라.

00년생 : 안정이 되고 화기애애하다.



53년생 : 꾸준히 노력하라. 행운이 온다.

65년생 : 조금만 기다리면 행운이 찾아온다.

77년생 : 바깥에서 활동하는 것이 유리하다.

89년생 : 부지런히 움직이면 행운 따른다.

01년생 : 여유 있는 마음이 필요하다.



54년생 : 횡재수가 있으니 기쁘다.

66년생 : 가정에서 기쁜 일이 생기겠다.

78년생 : 가족의 의견을 존중하라.

90년생 : 매사 뜻한 대로 되는구나.

02년생 : 일이 잘 풀려 기쁨 넘친다.



43년생 : 새로운 일을 도모해도 좋다.

55년생 : 아랫사람에게 도움 얻는다.

67년생 : 기분이 즐겁고 만족한 하루.

79년생 : 마음을 가라앉히면 횡재수 있다.

91년생 : 경사스러운 일 생기겠다.

원숭이

44년생 : 너무 걱정하지 마라.

56년생 : 계획한대로 운이 상승한다.

68년생 : 귀인을 만나 어려움 해결.

80년생 : 도와줄 사람이 나타난다.

92년생 : 차분히 일을 처리하라.



45년생 : 재물운 붙고 기쁜 일 생긴다.

57년생 : 커다란 성과 있겠다.

69년생 : 좋은 신수이니 활발히 움직여라.

81년생 : 이동하기 좋은 날이구나.

93년생 : 일이 성취되고 운이 급상승한다.



46년생 : 뜻대로 일이 진행되어 간다.

58년생 : 기다림보다 움직임이 좋다.

70년생 : 성공의 기회를 잡는 날.

82년생 : 최선을 다하면 해결된다.

94년생 : 일이 순조롭게 풀려나간다.

돼지

47년생 : 생각지도 못한 행운을 얻는다.

59년생 : 한발 물러서면 행운이 있다.

71년생 : 복이 점차 다가오는구나.

83년생 : 이제서야 풀리는구나.

95년생 : 횡재수가 있으니 기쁨 넘친다.
