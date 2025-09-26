[김동완의 오늘의 운세] 2025년 9월 26일

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

48년생 : 작은 것이 쌓여 큰 것 이룬다.60년생 : 의사표현을 확실히 하라.72년생 : 바깥에서 활동하면 운수대통.84년생 : 즐겁고 만족한 기쁨 누린다.96년생 : 성공을 향해 힘껏 달려라.49년생 : 즐거운 일이 생긴다.61년생 : 모든 일이 뜻대로 된다.73년생 : 신경이 쓰일 일이 생긴다.85년생 : 열심히 일을 추진하면 결과 있다.97년생 : 용기를 가지고 헤쳐 나가라.호랑이50년생 : 하던 일 계속하는 것 좋다.62년생 : 새로운 만남이 생기겠다.74년생 : 문서에서 이득을 본다.86년생 : 뜻대로 일이 풀린다.98년생 : 건강과 재운이 왕성하구나.토끼51년생 : 어려운 이웃 돌보면 대길하다.63년생 : 막혔던 일이 풀린다.75년생 : 주변의 도움으로 일이 해결.87년생 : 일에 행운이 가득하다.99년생 : 용기를 갖고 모든 일에 매진하라.52년생 : 성공운이 있다.64년생 : 성공의 열쇠를 쥐게 된다.76년생 : 작은 희생이 따르지만 복이 넘친다.88년생 : 분주하고 힘이 드나 좋아진다.00년생 : 충돌이 있지만 해결된다.53년생 : 수입이 생기는 넉넉한 하루.65년생 : 자신감만 있으면 반드시 성공.77년생 : 정도를 걸어야 길한 운세이다.89년생 : 새로운 길 열리니 고민이 끝난다.01년생 : 인내하면 좋아진다.54년생 : 오해 풀리고 기쁜 소식 있다.66년생 : 어려움 없이 순조롭다.78년생 : 계획한대로 추진하라.90년생 : 대인관계에 힘써라.02년생 : 서서히 빛을 발하는구나.43년생 : 베풀면 복이 들어온다.55년생 : 쉽게 풀리니 걱정 마라.67년생 : 순리대로 행하면 행운 넘친다.79년생 : 작은 이득이 있겠다.91년생 : 희망의 빛이 보인다.원숭이44년생 : 친지와 즐거움 나눈다.56년생 : 새로운 일을 도모해도 좋다.68년생 : 하는 일 마다 이룬다.80년생 : 성공을 향해 힘껏 달려라.92년생 : 애쓴 만큼 소득도 생기겠다.45년생 : 분실사고를 주의하라.57년생 : 확실하게 계획을 세워라.69년생 : 일이 잘 처리되겠다.81년생 : 관록운이 따르니 주변에서 인정.93년생 : 신수가 유리한 날이다.46년생 : 복이 충만하고 신수 좋다.58년생 : 만사가 잘 진행되겠다.70년생 : 부지런히 움직이면 큰 성과 있다.82년생 : 추진하는 일 성공하겠다.94년생 : 친구로부터 기쁜 소식 듣는다.돼지47년생 : 작은 이득이 생긴다.59년생 : 주머니 사정이 두둑해진다.71년생 : 허황된 일에 시간 보내지 마라.83년생 : 기쁜 소식을 듣겠다.95년생 : 기다리던 일에 기회가 찾아온다.