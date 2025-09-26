[김동완의 오늘의 운세] 2025년 9월 26일

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[김동완의 오늘의 운세] 2025년 9월 26일

입력 2025-09-26 01:30
수정 2025-09-26 01:30
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대




48년생 : 작은 것이 쌓여 큰 것 이룬다.

60년생 : 의사표현을 확실히 하라.

72년생 : 바깥에서 활동하면 운수대통.

84년생 : 즐겁고 만족한 기쁨 누린다.

96년생 : 성공을 향해 힘껏 달려라.



49년생 : 즐거운 일이 생긴다.

61년생 : 모든 일이 뜻대로 된다.

73년생 : 신경이 쓰일 일이 생긴다.

85년생 : 열심히 일을 추진하면 결과 있다.

97년생 : 용기를 가지고 헤쳐 나가라.

호랑이

50년생 : 하던 일 계속하는 것 좋다.

62년생 : 새로운 만남이 생기겠다.

74년생 : 문서에서 이득을 본다.

86년생 : 뜻대로 일이 풀린다.

98년생 : 건강과 재운이 왕성하구나.

토끼

51년생 : 어려운 이웃 돌보면 대길하다.

63년생 : 막혔던 일이 풀린다.

75년생 : 주변의 도움으로 일이 해결.

87년생 : 일에 행운이 가득하다.

99년생 : 용기를 갖고 모든 일에 매진하라.



52년생 : 성공운이 있다.

64년생 : 성공의 열쇠를 쥐게 된다.

76년생 : 작은 희생이 따르지만 복이 넘친다.

88년생 : 분주하고 힘이 드나 좋아진다.

00년생 : 충돌이 있지만 해결된다.



53년생 : 수입이 생기는 넉넉한 하루.

65년생 : 자신감만 있으면 반드시 성공.

77년생 : 정도를 걸어야 길한 운세이다.

89년생 : 새로운 길 열리니 고민이 끝난다.

01년생 : 인내하면 좋아진다.



54년생 : 오해 풀리고 기쁜 소식 있다.

66년생 : 어려움 없이 순조롭다.

78년생 : 계획한대로 추진하라.

90년생 : 대인관계에 힘써라.

02년생 : 서서히 빛을 발하는구나.



43년생 : 베풀면 복이 들어온다.

55년생 : 쉽게 풀리니 걱정 마라.

67년생 : 순리대로 행하면 행운 넘친다.

79년생 : 작은 이득이 있겠다.

91년생 : 희망의 빛이 보인다.

원숭이

44년생 : 친지와 즐거움 나눈다.

56년생 : 새로운 일을 도모해도 좋다.

68년생 : 하는 일 마다 이룬다.

80년생 : 성공을 향해 힘껏 달려라.

92년생 : 애쓴 만큼 소득도 생기겠다.



45년생 : 분실사고를 주의하라.

57년생 : 확실하게 계획을 세워라.

69년생 : 일이 잘 처리되겠다.

81년생 : 관록운이 따르니 주변에서 인정.

93년생 : 신수가 유리한 날이다.



46년생 : 복이 충만하고 신수 좋다.

58년생 : 만사가 잘 진행되겠다.

70년생 : 부지런히 움직이면 큰 성과 있다.

82년생 : 추진하는 일 성공하겠다.

94년생 : 친구로부터 기쁜 소식 듣는다.

돼지

47년생 : 작은 이득이 생긴다.

59년생 : 주머니 사정이 두둑해진다.

71년생 : 허황된 일에 시간 보내지 마라.

83년생 : 기쁜 소식을 듣겠다.

95년생 : 기다리던 일에 기회가 찾아온다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로