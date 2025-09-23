[김동완의 오늘의 운세] 2025년 9월 23일

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[김동완의 오늘의 운세] 2025년 9월 23일

입력 2025-09-23 02:57
수정 2025-09-23 02:57
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대




48년생 : 일이 잘 풀려 기쁨 넘친다.

60년생 : 쉽게 풀리니 걱정 마라.

72년생 : 휴식은 행운의 열쇠.

84년생 : 새로운 일을 도모해도 좋다.

96년생 : 적극적으로 해결해나가라.



49년생 : 매사 뜻한 대로 되는구나.

61년생 : 꾸준히 노력하라. 더없이 행운이 온다

73년생 : 바깥에서 활동하는 것이 유리하다.

85년생 : 문제가 해결된다.

97년생 : 노력한 만큼의 대가를 얻을 것이다.

호랑이

50년생 : 새로운 것 천천히 시작하라.

62년생 : 재물이 들어와 쌓인다.

74년생 : 가족과 즐거운 시간을 되도록 가져라.

86년생 : 모든 일이 해결된다.

98년생 : 일이 순조롭게 잘 풀린다.

토끼

51년생 : 행운과 이익이 많이 발생한다.

63년생 : 낙심하지 말고 인내심을 가져라.

75년생 : 좋은 일이 생긴다.

87년생 : 조금만 기다려라 행운이 찾아온다.

99년생 : 좋은 신수이니 활발히 움직여라.



52년생 : 여유를 가지고 행동하라.

64년생 : 승승장구하겠구나.

76년생 : 어려움이 해소된다.

88년생 : 움직인 만큼 기쁨 있다.

00년생 : 가장 소중한 하루가 된다.



53년생 : 노력과 투자를 아끼지 말라.

65년생 : 느긋한 마음으로 모든 일을 준비하라.

77년생 : 적극적인 자세로 나가라.

89년생 : 실속에 맞는 계획을 세워라.

01년생 : 몸과 마음을 편안하게 하라.



54년생 : 도와줄 사람이 많다.

66년생 : 다른 사람과 협조 잘하라.

78년생 : 좋은 일이 생기는 날.

90년생 : 일이 곧 풀릴 것이다.

02년생 : 주변에서 인기가 올라간다.



43년생 : 기다리는 것이 행운 가져다준다.

55년생 : 귀인의 도움으로 소원을 성취한다.

67년생 : 느긋한 마음은 성공하기 쉽다.

79년생 : 차근차근 실행함이 좋겠다.

91년생 : 서두르지 말라. 좋은 일이 있을 것이다.

원숭이

44년생 : 목적한바 성취한다.

56년생 : 자리를 지키면 원하는 것을 얻을 수 있다.

68년생 : 옛것을 지켜라 그러면 득이 된다.

80년생 : 내실만 갖춘다면 행운 따른다.

92년생 : 기쁨이 넘쳐나며 재수가 좋다.



45년생 : 투자에도 운이 상승하는 날이다.

57년생 : 자존심만 버린다면 희망 있다.

69년생 : 쉽게 풀리니 걱정 마라.

81년생 : 안달한다고 일이 풀리는 건 아니다.

93년생 : 많은 이득이 생기겠다.



46년생 : 집안에 부귀가 가득하구나.

58년생 : 많은 이득이 생기겠다.

70년생 : 신념을 가지고 열심히 노력하라.

82년생 : 길운이 서서히 다가온다.

94년생 : 모든 일이 뜻대로 된다.

돼지

47년생 : 모든 일이 형통하리라.

59년생 : 재물이 풍요롭다.

71년생 : 기쁜 소식 있겠다.

83년생 : 일의 마무리를 잘해라.

95년생 : 꼬이기 시작하는 문제가 해결된다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로