[김동완의 오늘의 운세] 2025년 9월 21일

[김동완의 오늘의 운세] 2025년 9월 21일

입력 2025-09-19 01:35
수정 2025-09-19 01:35
48년생 : 생활의 리듬을 살려주어라.

60년생 : 일이 쉽게 이루어진다.

72년생 : 부러울 게 없는 신세다.

84년생 : 모든 일이 맘먹은 대로 된다.

96년생 : 가까운 사람에게 신경 써라.



49년생 : 움츠림보단 정정당당히 나서라.

61년생 : 재물운이 좋아 소득 많겠다.

73년생 : 재성이 붙으니 이득이 높다.

85년생 : 행운을 가져다준다.

97년생 : 성공의 길로 들어서게 된다.

호랑이

50년생 : 일이 모두 해결된다.

62년생 : 가족간의 화합 도모하라.

74년생 : 정신없이 바쁜 만큼 이득이 크다.

86년생 : 서서히 빛을 발하는구나.

98년생 : 마음의 안정을 찾아라.

토끼

51년생 : 중요한 일 곧 해결된다.

63년생 : 집안에 행복이 있다.

75년생 : 소망한 것 모두 이루어진다.

87년생 : 이동과 이사운 좋다.

99년생 : 재충전의 기회가 온다.



52년생 : 서로의 이해가 필요하다.

64년생 : 새로운 길 열리니 고민이 끝난다.

76년생 : 정도를 걸어야 길한 운세이다.

88년생 : 자신감만 있으면 반드시 성공.

00년생 : 운세가 호전된다.



53년생 : 쉽게 풀리니 걱정 마라.

65년생 : 작은 희생이 따르지만 복이 넘친다.

77년생 : 주변의 도움으로 일이 해결.

89년생 : 친구와 만나 즐거운 하루.

01년생 : 모든 일이 뜻대로 풀린다.



54년생 : 기쁨이 들어올 운이다.

66년생 : 일에 행운이 가득하다.

78년생 : 문서에서 이득을 본다.

90년생 : 소득은 없으나 희망이 있다.

02년생 : 걱정스러운 일 해결된다.



43년생 : 신경이 쓰일 일이 생긴다.

55년생 : 자신 있게 밀고 나갈 때이다.

67년생 : 뜻대로 일이 풀린다.

79년생 : 모든 일에 안정을 취하라.

91년생 : 즐거운 일이 생긴다.

원숭이

44년생 : 어렵던 일이 해결된다.

56년생 : 의사표현을 확실히 하라.

68년생 : 한 발짝 물러서면 행운 있다.

80년생 : 일 처리하는데 지혜와 행운 따른다.

92년생 : 기다리던 소식을 듣겠다.



45년생 : 고민은 시간이 해결해준다.

57년생 : 바깥에서 활동하면 운수대통.

69년생 : 금전운이 가득하다.

81년생 : 작지만 소득 생긴다.

93년생 : 일찍 귀가하는 것이 좋겠다.



46년생 : 좋은 소식이 있으니 마음이 날아갈 듯.

58년생 : 재물운이 있다.

70년생 : 쉽게 풀리니 걱정 마라.

82년생 : 희망적인 마음가짐이 필요하다.

94년생 : 노력하면 얻는다.

돼지

47년생 : 시간이 해결해 줄 것이다.

59년생 : 중요한 약속을 지켜라.

71년생 : 근심거리가 해결된다.

83년생 : 취직이나 승진되겠다.

95년생 : 주변사람 때문에 일 성사된다.
