[김동완의 오늘의 운세] 2025년 9월 18일

[김동완의 오늘의 운세] 2025년 9월 18일

입력 2025-09-18 02:03
수정 2025-09-18 02:03
이미지 확대




48년생 : 많은 사람들이 따라주는 날이다.

60년생 : 재복이 굴러 들어오는구나.

72년생 : 마음이 편안한 하루다.

84년생 : 열심히 하면 소득이 크다.

96년생 : 횡재수가 있으니 기쁨이 넘친다.



49년생 : 먼 곳에서 기쁜 소식 있다.

61년생 : 일마다 행운 따른다.

73년생 : 하나 얻으면 하나 잃는다.

85년생 : 자존심만 버린다면 행운이 찾아든다.

97년생 : 적극적으로 추진해야 길하다.

호랑이

50년생 : 서둘지 않아도 풀린다.

62년생 : 너무 걱정하지 마라.

74년생 : 작은 소득이라도 얻을 수 있다.

86년생 : 자신감만 기른다면 모든 일이 순조롭다.

98년생 : 재물운이 넘치니 기쁜 하루.

토끼

51년생 : 포기 말고 밀고 나가라.

63년생 : 순리에 맞게 행동하면 명예 따른다.

75년생 : 바깥에서 활동하는 것이 유리하다.

87년생 : 주변에서 인기가 올라간다.

99년생 : 천천히 전진하는 것이 얻는 것 많겠다.



52년생 : 옛것을 지켜라 그러면 득이 된다.

64년생 : 인간관계 잘 맺어라.

76년생 : 새로운 길을 모색하는 것이 좋겠다.

88년생 : 행운이 기다린다.

00년생 : 낙심하지 말고 인내심을 가져라.



53년생 : 재물운이 다가온다.

65년생 : 투자에도 운이 상승하는 날이다.

77년생 : 윗사람의 뜻에 따르면 대길.

89년생 : 기다림보다 움직임이 길하다.

01년생 : 잘 알고 지내는 사람 도움 있을 듯.



54년생 : 어려움은 주변 사람의 도움으로 해결.

66년생 : 자신의 뜻을 펼 수 있겠다.

78년생 : 행운 넘치는 하루다.

90년생 : 조급해하지 않아도 된다.

02년생 : 일이 순조롭게 풀려나간다.



43년생 : 수입이 좋아지니 베풀어라.

55년생 : 생각보다 쉽게 일 성사된다.

67년생 : 새로운 사람을 만나 즐거운 하루.

79년생 : 이동을 하면 마음이 안정된다.

91년생 : 서서히 운이 다가온다.

원숭이

44년생 : 마음을 가라앉히면 횡재수 있다.

56년생 : 소득이 없으나 희망은 있다.

68년생 : 목표를 향해 전진함이 좋다.

80년생 : 일이 곧 풀릴 것이다.

92년생 : 순리에 맞게 행동하라. 행운 있다.



45년생 : 사업운이 좋은 날이다.

57년생 : 주변 사람의 도움이 크겠다.

69년생 : 성실하게 노력하라. 인정받는다.

81년생 : 호전의 기미가 보인다.

93년생 : 중요한 약속이 생긴다.



46년생 : 좋은 기운이 회복된다.

58년생 : 행운은 천천히 찾아드는구나.

70년생 : 주변에서 인기가 올라간다.

82년생 : 새로운 사람만 조심하면 행운수.

94년생 : 쉽게 풀리니 걱정 마라.

돼지

47년생 : 안정을 취하는 것이 길하다.

59년생 : 이득 있는 하루가 되겠다.

71년생 : 이제서야 일이 해결되는구나.

83년생 : 실속 있는 하루이다.

95년생 : 기분이 즐겁고 만족한 하루.
