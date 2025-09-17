[김동완의 오늘의 운세] 2025년 9월 17일

[김동완의 오늘의 운세] 2025년 9월 17일

입력 2025-09-17 02:03
수정 2025-09-17 02:03
48년생 : 걱정이 생기나 곧 해결된다.

60년생 : 이동에 행운이 따른다.

72년생 : 공과 사를 분명히 하라.

84년생 : 매사 뜻한 대로 되는구나.

96년생 : 이득이 많이 생기겠다.



49년생 : 길운이 찾아드니 기쁜 하루.

61년생 : 무리하지만 않으면 성공.

73년생 : 새로운 것 도전해도 좋다.

85년생 : 화해하는 자세가 필요하다.

97년생 : 행운과 이익이 많이 발생한다.

호랑이

50년생 : 뜻밖의 협력자가 생긴다.

62년생 : 노력과 투자를 아끼지 말라.

74년생 : 서두르지 말라. 좋은 일이 있을 것이다.

86년생 : 생각지 않은 기쁜 일이 생긴다.

98년생 : 가까운 사람을 만나 회포를 푼다.

토끼

51년생 : 인내하면 성과 있다.

63년생 : 근심이 없어지고 기쁨이 찾아온다.

75년생 : 있는 그대로 보여 주라.

87년생 : 주변사람의 인정을 받겠다.

99년생 : 좋은 소식이 들리겠구나.



52년생 : 서로 협조하면 좋은 결과 있겠다.

64년생 : 생각지 않은 좋은 일 생긴다.

76년생 : 언행에 조심해야 하겠다.

88년생 : 좋은 운기가 있다.

00년생 : 주변 사람으로부터 인정을 받는다.



53년생 : 타인의 찬사를 받겠다.

65년생 : 경사스러운 일 생기겠다.

77년생 : 모든 사람의 존경받겠다.

89년생 : 계획대로 일이 풀려나간다.

01년생 : 하루종일 기분 좋은 일 많다.



54년생 : 금전지출을 조심하라.

66년생 : 덕을 쌓으며 경사 넘친다.

78년생 : 욕심부리지 말고 현실에 충실하라.

90년생 : 운기가 서서히 호전되어 풀린다.

02년생 : 현재의 위치에 만족하라.



43년생 : 집안이 화목하니 부러울 것 없구나.

55년생 : 새로운 일로 바빠지겠다.

67년생 : 모든 일이 일사천리로 이루어진다.

79년생 : 대길하니 만사 형통 한다.

91년생 : 상대방의 의견을 존중하라.

원숭이

44년생 : 좋은 운 들어온다.

56년생 : 남쪽으로 이동하라. 운이 있다.

68년생 : 즐겁고 만족한 기쁨 누린다.

80년생 : 친지와 즐거움 나눈다.

92년생 : 큰 성과 있으니 기대하라.



45년생 : 근심이 모두 해결되는구나.

57년생 : 가정은 안정되고 화기애애하다.

69년생 : 마음의 안정을 찾을 기회가 생긴다.

81년생 : 정도를 걸어야 길한 운세이다.

93년생 : 결과가 좋을 것이다.



46년생 : 재물이 풍성하니 운기 왕성.

58년생 : 단점도 감쌀 수 있는 포용력을 길러라.

70년생 : 대인관계가 좋아진다.

82년생 : 즐거운 마음으로 하루를 시작하라.

94년생 : 친구가 도움을 준다.

돼지

47년생 : 타인에게 존경받는 하루이다.

59년생 : 기쁜 소식이 가득하다.

71년생 : 운수대통이다.

83년생 : 주변사람의 도움으로 길한 하루.

95년생 : 계획한대로 운이 상승한다.
