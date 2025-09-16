[김동완의 오늘의 운세] 2025년 9월 16일

[김동완의 오늘의 운세] 2025년 9월 16일

입력 2025-09-16 01:44
수정 2025-09-16 01:44
48년생 : 자기 고집 버리고 상대에게 협조하라.

60년생 : 뜻하지 않은데서 이득이 생긴다.

72년생 : 재물이 생기니 주변을 돕는데 활용하라.

84년생 : 뜻한 바대로 이루어진다.

96년생 : 능률이 배가되는 날이다.



49년생 : 얻고자 하는 일을 얻을 수 있다.

61년생 : 신중히 하면 큰 이득이 생김.

73년생 : 근심이 사라진다.

85년생 : 꾀하는 일마다 이루어진다.

97년생 : 열심히 행동하라.

호랑이

50년생 : 베풀면서 살면 복이 들어온다.

62년생 : 매사 신중히 처리하라.

74년생 : 수익도 크고 풍족한 하루.

86년생 : 좋은 기회가 오니 잡아라.

98년생 : 애쓴 만큼 소득도 생기겠다.

토끼

51년생 : 작은 것 주고 큰 것 얻는다.

63년생 : 복이 충만하고 신수 좋다.

75년생 : 때를 기다리면 행운 있다.

87년생 : 마음먹은 일 성공한다.

99년생 : 용기로 헤쳐 나가면 길운 따른다.



52년생 : 베푼 만큼 소득이 돌아온다.

64년생 : 건강관리에 신경 써라.

76년생 : 자신감만 있으면 반드시 성공.

88년생 : 건강만 잘 지키면 큰 이득.

00년생 : 용기 내어 일을 시작하라.



53년생 : 주변의 도움을 받아 잘 진행.

65년생 : 임기응변으로 상황을 극복하라.

77년생 : 힘들어도 참고 인내하면 좋아진다.

89년생 : 복이 들어온다.

01년생 : 노력한 만큼 성과 있다.



54년생 : 참고 견디면 웃는 날 다가온다.

66년생 : 심신이 편안하니 즐겁다.

78년생 : 뜻대로 일이 풀린다.

90년생 : 분수를 지키면 길하다.

02년생 : 부드러운 자세가 유리하다.



43년생 : 친한 사람을 상대함으로써 이득이 있다.

55년생 : 의욕은 넘치나 행동은 신중히 하라.

67년생 : 노력하면 얻는다.

79년생 : 집안이 화평해진다.

91년생 : 희망적인 마음가짐이 필요하다.

원숭이

44년생 : 주변사람 때문에 일 성사된다.

56년생 : 과거는 잊고 새로 시작하라.

68년생 : 심신이 편안하니 즐겁다.

80년생 : 작은 일로 큰 성과 있겠다.

92년생 : 최선을 다해 해결하라.



45년생 : 중요한 약속을 지켜라.

57년생 : 기다리면 운이 따른다.

69년생 : 근심거리가 해결된다.

81년생 : 뜻대로 열매를 맺는다.

93년생 : 자신을 속이지 마라.



46년생 : 여기저기서 이득이 생긴다.

58년생 : 바라던 일이 이루어진다.

70년생 : 몸과 마음이 편안하고 걱정 없다.

82년생 : 시간이 해결해 줄 것이다.

94년생 : 며칠 후에 해결되니 기다려라.

돼지

47년생 : 고통은 서서히 물러가는구나.

59년생 : 끝맺음을 잘하라.

71년생 : 경사스러운 일 생기겠다.

83년생 : 인내하면 큰 성과 있다.

95년생 : 최선을 다하면 큰 소득 있다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
